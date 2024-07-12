深圳溫德姆至尊酒店自助晚餐買一送一 人均$212歎即開乳山生蠔/小龍蝦/蒸鱸魚

深圳溫德姆至尊酒店趣味自助餐廳推出晚餐買一送一優惠！二人同行人均$212歎即開乳山生蠔、小龍蝦！仲有泰汁蒸鱸魚、香茅蕉葉烤魚、斑蘭葉包雞、越南甘蔗蝦、海鮮刺身等豐富美食，7月12日下午3時開賣，即睇內文了解詳請！
自助餐精選美食：
東南亞特色菜：泰汁蒸鱸魚、香茅蕉葉烤魚、叁巴醬青檸檬烤魚
東南亞小吃：咖哩角、炸大蝦片、斑蘭葉包雞、越南甘蔗蝦、泰式魚餅
特色海鮮：現開乳山生蠔、辣小龍蝦 、麻辣小龍蝦、十三香小龍蝦
各種海鮮刺身料理、熱菜料理、甜品水果 （食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶–買一送一】尋味東南亞主題美食自助晚餐（18:00 – 21:30）
KKday 優惠: 星期一至五HK$423/2 位，平均HK$211.5/位（原價HK$846/2位）
星期六至日HK$444/2 位，平均HK$222/位（原價HK$888/2位）
立即預約：請按此
【67 折】海鮮自助午餐 送黃金小米扣海參（12:00 – 14:30）
KKday 優惠: 星期六至日HK$256/位（原價HK$383/位）
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) : 2024年7月12日15:00至7月18日23:59
用餐日期：2024年7月13日至9月13日
地址：深圳市福田區彩田路2009 號瀚森大廈深圳溫德姆至尊酒店趣味自助餐廳
前往酒店交通：
落馬洲站落車福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵十號線前往崗廈站，再步行約 1分鐘