深圳溫德姆至尊酒店自助晚餐買一送一 人均$212歎即開乳山生蠔/小龍蝦/蒸鱸魚

深圳溫德姆至尊酒店趣味自助餐廳推出晚餐買一送一優惠！二人同行人均$212歎即開乳山生蠔、小龍蝦！仲有泰汁蒸鱸魚、香茅蕉葉烤魚、斑蘭葉包雞、越南甘蔗蝦、海鮮刺身等豐富美食，7月12日下午3時開賣，即睇內文了解詳請！

自助餐精選美食： 東南亞特色菜：泰汁蒸鱸魚、香茅蕉葉烤魚、叁巴醬青檸檬烤魚 東南亞小吃：咖哩角、炸大蝦片、斑蘭葉包雞、越南甘蔗蝦、泰式魚餅 特色海鮮：現開乳山生蠔、辣小龍蝦 、麻辣小龍蝦、十三香小龍蝦 各種海鮮刺身料理、熱菜料理、甜品水果 （食物款式輪流供應） 【KKday 快閃限量搶–買一送一】尋味東南亞主題美食自助晚餐（18:00 – 21:30） KKday 優惠: 星期一至五HK$423/2 位，平均HK$211.5/位（原價HK$846/2位） 星期六至日HK$444/2 位，平均HK$222/位（原價HK$888/2位） 立即預約：請按此