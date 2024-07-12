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生活
2024-07-12 12:30:00

深圳溫德姆至尊酒店自助晚餐買一送一 人均$212歎即開乳山生蠔/小龍蝦/蒸鱸魚

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深圳溫德姆至尊酒店自助晚餐買一送一 人均$212歎即開乳山生蠔/小龍蝦/蒸鱸魚

深圳溫德姆至尊酒店自助晚餐買一送一 人均$212歎即開乳山生蠔/小龍蝦/蒸鱸魚

深圳溫德姆至尊酒店趣味自助餐廳推出晚餐買一送一優惠！二人同行人均$212歎即開乳山生蠔、小龍蝦！仲有泰汁蒸鱸魚、香茅蕉葉烤魚、斑蘭葉包雞、越南甘蔗蝦、海鮮刺身等豐富美食，7月12日下午3時開賣，即睇內文了解詳請！

自助餐精選美食：

東南亞特色菜：泰汁蒸鱸魚、香茅蕉葉烤魚、叁巴醬青檸檬烤魚

東南亞小吃：咖哩角、炸大蝦片、斑蘭葉包雞、越南甘蔗蝦、泰式魚餅

特色海鮮：現開乳山生蠔、辣小龍蝦 、麻辣小龍蝦、十三香小龍蝦

各種海鮮刺身料理、熱菜料理、甜品水果 （食物款式輪流供應）

【KKday 快閃限量搶–買一送一】尋味東南亞主題美食自助晚餐（18:00 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至五HK$423/2 位，平均HK$211.5/位（原價HK$846/2位）

星期六至日HK$444/2 位，平均HK$222/位（原價HK$888/2位）

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KKday 優惠: 星期六至日HK$256/位（原價HK$383/位）

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優惠期 (預訂期) : 2024年7月12日15:00至7月18日23:59

用餐日期：2024年7月13日至9月13日

地址：深圳市福田區彩田路2009 號瀚森大廈深圳溫德姆至尊酒店趣味自助餐廳

前往酒店交通：

落馬洲站落車福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵十號線前往崗廈站，再步行約 1分鐘