深圳爆紅芝士蛋糕品牌KUMO KUMO 登陸香港國際機場 推特別版芝味甜品

特設KUMO KUMO特色流動車展示人氣產品

Tap+Brew特別放置了一輛極具標誌性的流動車，以KUMO KUMO品牌標誌性的鮮橙色為主色調，並融入香港特色的霓虹燈牌元素，造型精緻搶眼，營造充滿活力與創意的甜品體驗，亦是旅客打卡熱點。本次推出的8款KUMO KUMO人氣產品，其中最受矚目的是香港國際機場限定款半熟芝士蛋糕，包括首次在香港亮相的青提味半熟芝士蛋糕($38/3粒裝)、柚子味半熟芝士蛋糕($38/3粒裝)，以及雙莓味半熟芝士蛋糕($38/3粒裝)。以清新果香平衡香濃的芝士味道，微甜不膩。連同經典原味半熟芝士蛋糕($55/5粒裝)，四款半熟芝士蛋糕均特別刻印「香港」及「Hong Kong」字樣，並搭配飛機圖案設計，為旅客增添旅行專屬的甜蜜回憶，亦是Tap+Brew x KUMO KUMO獨家發售的期間限定產品。人氣零食芝士小脆(港幣$15)及芝士薯條($15)則是旅途中不可或缺的輕巧美味。期間限定產品可堂食或外賣，外賣均配備專業保溫冰袋及冰種包裝，凡購買KUMO KUMO產品滿$180可享九折優惠。