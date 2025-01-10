深圳爆紅芝士蛋糕品牌KUMO KUMO 登陸香港國際機場 推特別版芝味甜品

深圳首屈一指的創新芝士蛋糕品牌KUMO KUMO，於2025年1月8日首次亮相香港國際機場食東西美食廣場Tap+Brew，為旅客帶來期間限定的獨家芝味甜品體驗。是次推出KUMO KUMO 8款人氣產品，包括全港獨有——香港國際機場限定款半熟芝士蛋糕（原味及獨家發售全新口味）、巴斯克蛋糕及芝味零食，為旅客打造嶄新「芝」味。
特設KUMO KUMO特色流動車展示人氣產品
Tap+Brew特別放置了一輛極具標誌性的流動車，以KUMO KUMO品牌標誌性的鮮橙色為主色調，並融入香港特色的霓虹燈牌元素，造型精緻搶眼，營造充滿活力與創意的甜品體驗，亦是旅客打卡熱點。本次推出的8款KUMO KUMO人氣產品，其中最受矚目的是香港國際機場限定款半熟芝士蛋糕，包括首次在香港亮相的青提味半熟芝士蛋糕($38/3粒裝)、柚子味半熟芝士蛋糕($38/3粒裝)，以及雙莓味半熟芝士蛋糕($38/3粒裝)。以清新果香平衡香濃的芝士味道，微甜不膩。連同經典原味半熟芝士蛋糕($55/5粒裝)，四款半熟芝士蛋糕均特別刻印「香港」及「Hong Kong」字樣，並搭配飛機圖案設計，為旅客增添旅行專屬的甜蜜回憶，亦是Tap+Brew x KUMO KUMO獨家發售的期間限定產品。人氣零食芝士小脆(港幣$15)及芝士薯條($15)則是旅途中不可或缺的輕巧美味。期間限定產品可堂食或外賣，外賣均配備專業保溫冰袋及冰種包裝，凡購買KUMO KUMO產品滿$180可享九折優惠。
Tap + Brew X KUMO KUMO
香港國際機場一號大樓離港層(L6)近40-80號登機閘口 — 食東西美食廣場
2025年1月8日至3月18日
12:00 – 22:30 (數量有限，售完即止)