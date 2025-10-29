港人北上熱潮持續，假日到深圳吃喝玩樂已成常態。深圳有不少美食，原來連大排檔都同樣有得食！以下記者精選3間必食深圳大排檔，超人氣爆膏奶油蝦、無骨烤乳豬、各種新鮮海鮮都有得歎，即睇詳情。

Yes 也是大排檔 深圳人氣 TOP 提到深圳大排檔，很多人率先想起Yes也是大排檔，這家店以粵菜海鮮為主打，環境非常有特色，以大燈泡、摺枱、摺凳等復刻港風元素，晚飯時段更是座無虛席！店內海鮮非常新鮮，必食推介招牌菜——爆膏奶油蝦，入口充滿濃郁奶油香氣，肉質新鮮彈牙，蝦殼亦充滿醬汁，咬下去滋味十足，蝦肉鮮甜，而且每隻蝦都有滿滿的蝦膏！另一道不容錯過的是蒸巴掌大生蠔，以蒜蓉蒸，生蠔個頭真的有巴掌般大，蠔肉肥美多汁，配上惹味蒜蓉，絕對要一試。 地址：深圳華強北振華路50號中聯大廈401棟L1-08-09。 交通方法：燕南站C出口步行只需3分鐘。

叻牌海鮮大排檔 港式懷舊風情 想品嘗地道港式大排檔？這間海鮮大排檔就絕對要試！叻牌海鮮大排檔門口掛著老式紅綠招牌，彷彿穿越上世紀的香港街頭。環境復古樸實，卻十分熱鬧，店家主打新鮮海鮮，強調現點現做，招牌菜除了爆膏奶油蝦外，必點現烤無骨烤乳豬，絕對是老廣人必點經典！師傅現場烤製，火候拿捏得剛剛好，一口咬下，乳豬皮香酥脆，油脂豐盈，肉質嫩滑，蘸上白糖非常解膩。椒鹽粟米是燒烤風味，粟米粒脆甜，椒鹽香辣，配啤酒食別有一番風味。不少得避風塘雞翅，表皮炸得金黃脆口，內裡雞肉嫩滑多汁，回味無窮。 地址：福田區蒼松大廈東南門西100米 交通方法：從下沙地鐵站C口步行約400米即可到達。