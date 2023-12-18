深圳聖誕好去處｜深圳商場萬象城聖誕燈飾 情侶閨蜜夢幻打卡Cafe推介 持續更新！(多圖)

聖誕節除了留港玩樂，北上深圳來一趟小旅行都是個不錯的提案，深圳有不少商場和餐廳Cafe都漸漸換上聖誕佈置，掛起聖誕燈飾，洋溢著浪漫的聖誕氣氛！今次為各位精選多個深圳聖誕好去處，全部打卡一流，保證到現場可以拍到美照！一於留意下文了解詳情啦！
深圳聖誕好去處2023｜深圳灣萬象城商場聖誕樹
深圳灣萬象城分為三個主題區域，包括美學生活區「MIXC COLLECTION」、美食區「MIXC KITCHEN」和藝術空間區「MIXC ARTS」，商場走高級時尚路線，亦有不少國際品牌進駐。今年聖誕，商場已為大眾準備好聖誕裝飾，其中在名店之中更有一棵大型聖誕樹，樹上的掛飾簡約有個性，滿滿冬日溫馨感覺，吸引不少網紅到場打卡！另外商場內亦有多間人氣餐廳，包括蔡瀾港式點心、北京羲和雅苑烤鴨坊、黑旨燒肉等，去完影相還可以去享受美食！
萬象城
地址：深圳市南山區科苑南路2888號
前往方法：深圳後海站G出口
深圳聖誕好去處2023｜超夢幻場景打卡Cafe
不少女生都喜歡到Cafe歎美食和打卡影相，位於深圳市龍崗區的「川•cafe」向來都是深圳的人氣網紅咖啡店。店舖選址在一幢科技園大樓的天台位置，空間感十足，純白色的建築物似足韓國首爾的咖啡店，店內更裝修成多個場景，讓大家可以一邊飲咖啡，一邊和好友影靚相。每逢聖誕期間，店舖更會換上夢幻華麗的純白聖誕樹，並在地下放滿聖誕禮盒，畫面非常「呃Like」！
川•cafe
地址：龍崗區布龍路龍景科技園區G棟天台
前往方法：5號線楊美站B口步行1.2公里
深圳聖誕好去處2023｜深圳法式聖誕莊園咖啡店
深圳地方大，有好多獨幢的咖啡店，適合大家花半天時間探索。「Nice Coffee & Bakery」以法式莊園為裝修主題，建築物外圍的紅磚外牆超有歐洲氣派！店內擺放大量七彩顏色的鮮花，同樣值得花時間影相留念。而到了聖誕期間，店舖更會換上聖誕彩帶和燈飾，不用坐飛機也能感受國外的聖誕風情！
Nice Coffee & Bakery
地址：萬科城社區華為公司生產中心廠房及試驗大樓101G旗艦店01