深圳聖誕好去處｜深圳商場萬象城聖誕燈飾 情侶閨蜜夢幻打卡Cafe推介 持續更新！(多圖)

聖誕節除了留港玩樂，北上深圳來一趟小旅行都是個不錯的提案，深圳有不少商場和餐廳Cafe都漸漸換上聖誕佈置，掛起聖誕燈飾，洋溢著浪漫的聖誕氣氛！今次為各位精選多個深圳聖誕好去處，全部打卡一流，保證到現場可以拍到美照！一於留意下文了解詳情啦！

深圳聖誕好去處2023｜深圳灣萬象城商場聖誕樹

深圳灣萬象城分為三個主題區域，包括美學生活區「MIXC COLLECTION」、美食區「MIXC KITCHEN」和藝術空間區「MIXC ARTS」，商場走高級時尚路線，亦有不少國際品牌進駐。今年聖誕，商場已為大眾準備好聖誕裝飾，其中在名店之中更有一棵大型聖誕樹，樹上的掛飾簡約有個性，滿滿冬日溫馨感覺，吸引不少網紅到場打卡！另外商場內亦有多間人氣餐廳，包括蔡瀾港式點心、北京羲和雅苑烤鴨坊、黑旨燒肉等，去完影相還可以去享受美食！

萬象城

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

前往方法：深圳後海站G出口