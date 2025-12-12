深圳聖誕好去處 4大商場打卡位 巨型朱迪/LABUBU聖誕展/10米高金色書本聖誕樹

聖誕氣氛愈來愈濃，不少人都會趁假日北上走走，而深圳各大商場今年都悉心佈置，推出不同主題的聖誕場景，由10米高DIPTYQUE金色書本聖誕樹，到《優獸大都會2》巨型朱迪、POP MART潮玩聖誕展、再到絨熊童話世界，都各具特色，以下為大家精選4個精美聖誕佈置商場，想打卡的記得收藏。

深圳萬象天地今年以「Mixture Wonder Tale 奇遇書局」為主題，整個街區化身成充滿書香與魔法氣息的冬日森林。沿着150米長的聖誕森林大街，最搶眼的是以巨型書本堆砌而成的10米高金色聖誕樹，其次是閃閃發亮的百米星光大道，以及DIPTYQUE聯名打造的無人書局。指定時間還有飄雪與燈光秀，營造出有如歐洲市集般的節日氣氛。由下午金光到夜間燈飾，每個時段的景致都不同。建議在黃昏前後到訪，能一次影到日落與燈光交錯的最靚畫面。

深圳卓悅中心由即日起至2026年2月2日，打造《優獸大都會2》主題空間，場內設有六大打卡場景，包括戶外巨型朱迪（Judy）、經典「The Big Donut」等，大小朋友都可以一次過與朱迪、阿力及其他角色合照。場內亦設有主題商店，可入手最新電影精品。

節日期間逢星期五至日會定時飄雪，每日三場（16:00–16:20／19:00–19:20／20:00–20:20），夜晚氣氛特別浪漫；平安夜及聖誕節更有聖誕演奏會，飄雪配音樂，儀式感滿滿。

前海壹方城今年聯乘POP MART，推出「APPLE OF MY EYE 你最珍貴」聖誕主題展，Molly、Labubu、Dimoo等六大IP角色全員亮相，將商場佈置成童心十足的潮玩樂園。

深圳聖誕好去處｜ 深業上城：「絨熊冬日」童話世界

深業上城今個冬季變身「絨熊冬日」童話世界，場景由一樓至三樓遍佈多個造景。一樓中庭有巨型絨絨熊、小木屋、聖誕樹與復古小火車；東門位置則放有乘雪橇的絨熊及大型水晶玻璃球，節日感十足。

三樓小鎮西廣場更打造成銀白森林，以銀色聖誕樹、企鵝、雪屋及巨型紅白糖果布置，小鎮北街則有禮物櫥窗，中庭有純白噴泉。建議夜晚前來，燈飾亮起後整條街都變成童話場景，非常適合影相散步。

深業上城

地址：深圳市福田區華富街道皇崗路5001號

交通：地鐵10號線「冬瓜嶺站」E出口