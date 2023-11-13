深圳自助餐｜深圳放題自助餐推介 任食生蠔/龍蝦/鮑魚/海膽 最平¥250起 （持續更新）

深圳自助餐推介！今年流行北上深圳吃喝玩樂，深圳有很多五星期酒店都有供應自助餐，另外亦有不少日本放題餐廳，提供生蠔、龍蝦、鮑魚、海膽等等人氣美食，價錢最平¥250起，使用團購方式付款更加優惠，價錢比香港便宜一大截，以下為各位推介多間深圳自助餐及放題餐廳，美食包羅萬有，大家一於bookmark定下次去深圳光顧啦！

深圳自助餐｜星龍吟.日料放題 超過300多款菜色 任食海膽

如果想食高質日本料理放題，不妨考慮深圳「星龍吟日料放題」，餐廳品牌來自廣州，在深圳開業短短半年已經嬴盡口碑。店舖環境精緻，可從全景落地窗看深圳商業區美景，更設有可容納50人的包廂，適合一家人聚會慶祝。食物選擇豐富，有超過300多款菜色選擇，提供各種刺身、海鮮、炸物、壽司等等，貴價食材包括紐西蘭鰲蝦、和牛刺身、活海膽、鮑魚和鵝肝，非常吸引！價錢亦親民，午餐時段每位¥383，晚餐時段每位¥419，值得一試！



星龍吟.日料放題

地址：福田街道崗廈社區福華三路88號財富大廈4層4A