深圳自助餐｜深圳放題自助餐推介 任食生蠔/龍蝦/鮑魚/海膽 最平¥250起 （持續更新）

深圳自助餐推介！今年流行北上深圳吃喝玩樂，深圳有很多五星期酒店都有供應自助餐，另外亦有不少日本放題餐廳，提供生蠔、龍蝦、鮑魚、海膽等等人氣美食，價錢最平¥250起，使用團購方式付款更加優惠，價錢比香港便宜一大截，以下為各位推介多間深圳自助餐及放題餐廳，美食包羅萬有，大家一於bookmark定下次去深圳光顧啦！
深圳自助餐｜星龍吟.日料放題 超過300多款菜色 任食海膽
如果想食高質日本料理放題，不妨考慮深圳「星龍吟日料放題」，餐廳品牌來自廣州，在深圳開業短短半年已經嬴盡口碑。店舖環境精緻，可從全景落地窗看深圳商業區美景，更設有可容納50人的包廂，適合一家人聚會慶祝。食物選擇豐富，有超過300多款菜色選擇，提供各種刺身、海鮮、炸物、壽司等等，貴價食材包括紐西蘭鰲蝦、和牛刺身、活海膽、鮑魚和鵝肝，非常吸引！價錢亦親民，午餐時段每位¥383，晚餐時段每位¥419，值得一試！
星龍吟.日料放題
地址：福田街道崗廈社區福華三路88號財富大廈4層4A
深圳自助餐｜深圳大中華喜來登飯店 必食生蠔 ＋海鮮
深圳大中華喜來登飯店是國際酒店品牌喜來登在深圳營運的五星級酒店。酒店內的「怡聚軒」自助餐餐廳無限量循環供應中西美饌，超過200多種食物選擇，為客人提供豪華海鮮、各種扒類、美味熱盤等，必食生蠔、波士頓龍蝦、鮑汁扣鮮鮑等，水準不錯。價錢方面每位收費¥229起，食物款式按季節轉換，有興趣的話不妨向酒店查詢詳情。
深圳寶安福朋喜來登酒店
地址：深圳市福田區福華一路1號大中華喜來登東翼1樓
深圳自助餐｜深圳君悅酒店自助餐 秋季限定任食大閘蟹
深圳君悦酒店位於萬象城樓上，地理位置方便，可乘搭地鐵直達。而深圳君悦酒店的自助餐餐廳「樂廚」位於酒店32樓高層，窗邊坐位可以遠眺羅湖風景，感覺舒適開揚。食物方面齊集中西日等多國美食，推介牛排、海鮮刺身、乳山生蠔、天婦羅等，用料扎實，味道有驚喜！適逢秋季，更有陽澄湖大閘蟹任食，晚市價錢人均約¥498，絕對一分錢一分貨。
深圳君悅酒店樂廚
地址：寶安南路1881號君悅酒店32樓