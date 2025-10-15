華發冰雪世界周邊5間精選酒店 最平$249可入住 即睇地址/交通/特色

深圳前海華發冰雪世界於上月正式開幕，這座融合全球最大室內滑雪場、潛水設施與購物中心的綜合體，設施多樣足以讓大家玩幾日。除了備受矚目的第三間深圳JW萬豪酒店外，冰雪世界周邊還匯聚不少高質酒店。以下將盤點附近的5間酒店，讓大家滑雪後過夜好好休息！

華發冰雪世界周邊酒店 ｜ 深圳市灣區會展國際酒店 酒店鄰近地鐵會展城站，距離滑雪場僅360米，暫時是距離滑雪場最近的酒店。由酒店步行約10分鐘即可到達，十分方便。配套方面，由於酒店開業僅兩年，設施嶄新且乾淨企理，服務亦現代化。而酒店商務大床房提供闊1.8米的大床，不但有海景，而且包一份精美早餐。 深圳市灣區會展國際酒店 按此預定 房價：人均HK$397起（商務大床房）

地址：深圳寶安區濱江大道66號

交通：深圳地鐵會展城站步行約10分鐘

華發冰雪世界周邊酒店 ｜深圳國際會展中心希爾頓酒店 酒店於2021年開業，距離滑雪場1.2公里。交通極為便利，提供前往滑雪場的接駁車。步行6分鐘即可達地鐵20號線國展北站，輕鬆直達南山、福田區以及皇崗、福田口岸。酒店設有空中連廊直通會展中心，參展賓客無需擔心天氣影響。共有325間客房，面積從360呎起，設施包括游泳池、餐廳和健身室，生活機能完善。附近的會展灣花園東城廣場店提供豐富的餐飲購物選擇，滿足各種需求。 深圳國際會展中心希爾頓酒店 按此預定 房價：人均HK$635起（高級大床房）

地址：深圳寶安區展豐路80號

交通：深圳地鐵國展北站步行約6分鐘

華發冰雪世界周邊酒店 ｜深圳國際會展中心皇冠假日酒店 酒店位於深圳寶安區展雲路，距離滑雪場3公里。鄰近福海河畔，環境適合晨跑騎行，還可免費借用帳篷、自行車等露營裝備，適合親子活動。交通也十分便利，步行5分鐘可達深圳國際會展中心和地鐵20號線「國展南」站，前往福永碼頭約35分鐘車程，可輕鬆搭船往返港澳。酒店設有多種房型，特色「摩登商旅」客房專為商務客設計。配備1,600平方米會議空間、環球美食餐廳，大堂吧還設有靈活辦公區域，滿足商務休閒需求。 深圳國際會展中心皇冠假日酒店 按此預定 房價：人均HK$475起（高級房）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

華發冰雪世界周邊酒店 ｜深圳鵬展國際酒店（國際會展中心店） 酒店於今年新開業，地理位置絕佳。緊鄰地鐵12號線福海西站A出口和20號線國展南站A出口，距離滑雪場3公里，步行可達國際會展中心，距寶安國際機場僅四站地鐵。周邊休閒選擇豐富，包括鳳凰山森林公園、海上田園、華發冰雪世界、同泰時代廣場、新沙天虹及京基百納廣場等景點和購物中心，滿足商務和休閒需求。酒店設施完善，提供大型停車場、自助早餐廳、健身房、洗衣房、會議廳及棋牌室等服務。客房寬敞舒適，營造溫馨氛圍，適合各類型旅客入住。 深圳鵬展國際酒店（國際會展中心店） 按此預定 房價：人均HK$391起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區福海街道福園二路14號創鋒數碼科技園1號樓

交通：福海西站步行720米（約11分鐘）

華發冰雪世界周邊酒店 ｜深圳寶安國際會展中心桔子水晶酒店 酒店位於寶安區和秀西路，距離滑雪場2.9公里。鄰近穗深城際鐵路福海西站，車程約5分鐘可達深圳國際會展中心。設施包括中西餐廳、洗衣房、會議室，並提供智能機器人服務和自助選房等高端定製服務，滿足商務及休閒需求。 深圳寶安國際會展中心桔子水晶酒店 按此預定 房價：人均HK$249起（高級雙床房）

地址：深圳寶安區福海街道和秀西路44-4號

交通：福海西站步行距離650米（約10分鐘）

