深圳行山路線｜五園連通連接5大公園 從自然山水玩到智慧公園

梅林山公園 俯瞰深圳CBD 享「城市陽台」美譽 從地鐵下梅林站出發，從梅林文體中心沿梅林山郊野徑登山口上山，開啟一天的行程。 梅林山公園坐擁深圳中軸線的制高點，總面積約6.9平方公里，享有「城市陽台」的美譽。站在觀景高地，福田CBD的摩天大樓、翠綠的山地丘陵與如鏡的深圳水庫盡收眼底，一次飽覽這座城市的多元面貌。

公園自然生態豐富，有蘇鐵蕨、金毛狗等保育植物，野生動物則有野豬、豹貓。沿梅林山郊野徑前行，在分岔路擇「大腦殼」方向，於海拔378米處轉入「五號登山口」前往鯤鵬徑一號橋。雖未登頂386米的最高峰，但已足以將平安金融中心等地標天際線盡收眼底。 銀湖山公園 城市中的森林秘境 連接梅林山至銀湖山的是鯤鵬徑1號橋，是五園連通的焦點工程。這不僅是通道，更是一座復育中的生態廊橋，橋體九成空間模擬自然山體，種滿野生植物，偶然也吸引國家二級保護動物豹貓在橋道休閒散步。 越過廊橋，即進入銀湖山公園。這裏保有原始的深溝茂林與潺潺溪流，寧靜而神秘。沿途更串聯起雞公山觀景台、天池秘境與文谷莊園三大網紅地標，讓你在原始森林與城市天際線之間穿梭切換。

筆架山公園 從天然氧吧到智能運動站 越過珍珠嶺天橋，便來到被譽為「天然氧吧」的筆架山公園。這裏植被覆蓋率超過90%，是洗滌心靈的好地方。 筆架山公園還是一個現代化的智能公園。園內的筆架山體育公園，總面積約26萬平方米，整體分為南北兩區。南區為筆架山營地，可以體驗星空影展、草坪音樂會、觸式橄欖球；而北區則有多片足球場、籃球場、羽球場、毽球場、乒乓球場，並有健身器材，以及1.6公里環跑步道等運動休閒及便民服務設施。 在經歷前半段的山野挑戰後，這裏是舒展筋骨、補給能量的理想中途站。

中心公園 坐網紅椅吃無人機外賣 沿着福田河綠道漫步，便來到寬闊的中心公園。公園沿河而建，分為A至E五區，其中最引人注目的莫過於造型現代的網紅躺椅，讓你在綠意包圍中以最愜意的姿態欣賞風景。 園內還有無人機外賣服務，可以體驗高科技送外賣的快感。高科技元素的，還有智能健身設施，提升運動的樂趣。

蓮花山公園 智能設施豐富 深業上城吃買玩 最後，穿越連接筆架山、蓮花山與深業上城的「幸福廊橋」後，便抵達此行終點——蓮花山公園風箏廣場。 這座名為「深業上城、筆架山幸福廊橋」，把筆架山公園、蓮花山公園與深業上城購物中心連在一起，進一步把原始行山體驗、潮流運動與時尚廣場連在一起，達致行山也能享受吃買玩的樂趣。 蓮花山公園位於福田區中心，面積達194公頃，是一個集自然風光、人文景觀與城市休閒於一體的綜合性市政公園，被譽為城市會客廳，也是深圳八景之一。 園內不但鮮花開得燦爛，景點也十分多，著名的有風箏廣場、椰風林草坪、關山月美美術館，鄧小平廣場等，穿越花海、湖光、山色，是行山賞花好地方。

蓮花山公園也是一個智慧公園，智能場景特別多。這裏有各式智能健身設施，還有智能淋浴間、智能咖啡亭、美食亭應有盡有。這裏還是全深圳第一個開設無人機外賣試點的地方！ 行山至此，可以通過廊橋到深業上城，繼續享受餐飲與休閒購物的樂趣。深業上城於2018年開業，這個綜合商業體以其標誌性的歐陸小鎮彩色建築群成為打卡熱點，匯聚超過300個品牌，讓你盡情享受美食與購物的樂趣，為一天的精采行程畫上完美句號。