深圳配眼鏡｜小編直擊！深圳近5,000呎眼鏡專門店 專業驗眼配鏡流程全公開 離福田石廈站僅3分鐘路程（有片）

深圳配眼鏡｜小編直擊！深圳近5,000呎眼鏡專門店 專業驗眼配鏡流程全公開 離地鐵站僅3分鐘路程

每逢假日，只懂北上吃喝玩樂，未免太單一了。事實上，深圳有不少性價比頗高的服務，配眼鏡正正是其中一項，以親民貼地的價錢，享受到優質且專業的驗光配鏡服務，深受不少「四眼仔」「四眼妹」的歡迎。當中，位於深圳福田區石廈站的Eziwish眼鏡強調1對1個人化專業配鏡服務，今次身為「四眼妹」的小編特意親身到Eziwish眼鏡，體驗其配鏡過程。 主打 1 對 1 個人化服務 逾千款鏡框分類清晰 鄰近石廈站的Eziwish眼鏡，距離福田口岸只需3個地鐵站，由福田口岸出發乘坐地鐵4號線至福民站，再轉乘7號線至石廈站，再於A出口步行約3分鐘即到達。Eziwish眼鏡佔地近5,000呎環境非常寬敞且明亮，就小編當日所見，雖然店內客人駱驛不絕，不過店員們仍以1對1的服務態度，對於顧客的問題都有問有答，絕對不會因為客人數量多而影響服務質素。

有別於一般的眼鏡店，Eziwish眼鏡不但有逾千款鏡框任君選擇，並以臉型（圓臉、方臉、方圓臉）、穿搭風格（時尚、休閒、商務）以及高度數進行分類，免除大家不知從何入手的煩惱。

獨立驗光房 配備專業儀器及人手 配眼鏡豈能忽略驗眼呢！Eziwish眼鏡配備3間獨立綜合驗光室，所有驗光設備都是由日本進口，絕對可以媲美眼科醫院的質素。同時，由擁有超過10年經驗的專業驗光師1對1進行驗光。當日小編更帶同舊眼鏡，讓驗光師先初步檢查舊眼鏡的度數，再結合視力檢測的數據、眼睛瞳距等等，過程中驗光師更會不斷了解用眼需求及佩戴眼鏡的習慣，務求找出最清晰又舒適的鏡片。由於小編大多都是使用電腦時才佩戴眼鏡，因此驗光師為小編推薦防藍光度數的鏡片。

驗光後，大家更可以掃描店內的二維碼，登記成為會員，即時獲取自己的度數。

以往在香港或其他眼鏡店驗眼後，可能只會作簡單的視力測試，確保度數無誤。不過，在Eziwish眼鏡驗眼後，店員會要求大家佩戴有度數的眼鏡15分鐘，以確保度數無誤且能夠適應。

引入蔡司頂尖技術 打造精準獨一無二眼鏡 Eziwish眼鏡深信每一位顧客的眼鏡度數、瞳孔距離等都不一樣，為求協助顧客打造獨一無二，最適合的眼鏡，Eziwish眼鏡更特別引入全深圳只有5部的「蔡司3D中心定位儀VISUFIT 1000」，透過9部高解析度攝影機以及3D建模技術，配合4,500萬個感應點和180度完整視角，只需要30秒就可以快速精確捕捉大家的面部特徵，並準確量度出鏡片與瞳孔位置完美匹配的位置，令大家獲得的不只是一個簡單數字，而是更個人化的眼鏡。 另外，Eziwish眼鏡亦提供漸進鏡驗配服務。專業的驗配團隊，全部完成中山眼科漸進驗配學習並獲發証明。在整個驗配過程中，視光師會注重每位客人的眼部特性及用眼習慣，度身訂造個人化的驗配方案，確保客人佩戴鏡片時過度自然、視野清晰，享受無縫交接的視覺體驗。

同場加映︰小編開箱防藍光眼鏡 完成驗眼以及揀選鏡框流程數日後，Eziwish眼鏡會以順豐包郵的方式直接將眼鏡送到每個客人手中。包裹除了眼鏡外，亦附送一盒一次性防霧眼鏡清潔濕紙巾，相當貼心！不少人擔心眼鏡這類型易碎品會在運送過程中受到損害，因此眼鏡不但放在眼鏡盒內，更以氣泡紙加固，以免於運送途中損壞。至於大家最關心的眼鏡品質，鏡框接駁位置做工相當精緻，果然兼顧美學和實用，如果日後眼鏡有任何問題，Eziwish眼鏡亦提供終身保養、眼鏡清洗和調校服務。

一站式配鏡首選 提供多元化服務 值得一提的是，Eziwish眼鏡亦會照顧不同年齡層及配鏡需要之人士，推出具針對性的配鏡服務。針對小朋友，不少家長都會擔心小朋友在成長期內度數會有所改變，Eziwish眼鏡特別推出兒童配鏡方案，一方面提供一年四次免費檢測服務，讓家長可以密切關注小朋友眼睛變化。另一方面，只要小朋友在半年內度數增加50度或以上，或成人漸進鏡片在配鏡後的三十天內有任何不適，即可免費更換鏡片。 至於，在兒童配鏡過程中，Eziwish擁有10年經驗專業醫院兒童配鏡驗配師，經驗豐富之餘，更能友善地與小朋友溝通，讓小朋友體驗專業的眼睛檢查，了解孩子真實情況。 同時，使用先進的生物測量儀，幫小朋友檢測眼軸數據及變化，建立詳細的兒童眼睛健康檔案。 據店員介紹，店內的小朋友配鏡區域特別以豐富的色彩及加入卡通元素設計，希望吸引小朋友注意，從而令他們有興趣挑選屬於自己的眼鏡，「如果不是小朋友親自挑選鏡框的話，他可能不會配合家長去佩戴眼鏡，反而會令視力越來越差。」鏡片種類亦多不勝數，由普通鏡片、防藍光、漸進鏡片，到駕駛專用鏡片、染色鏡片等通通一應俱全，並且全部都獲德國蔡司ZEISS、日本HOYA、日本尼康、法國依視路等鏡片品牌正式授權。大家還可以訂製有散光的隱形眼鏡，所有配鏡均可享終身售後服務，品牌鏡片均會有正貨保障，每個都會附鏡片袋子查詢真偽，假一賠十，官方授權正貨正品，大家無須擔心配到假貨眼鏡。

9 月限定優惠 隨時贏走蔡司鏡片 由即日起，到店內消費滿¥399，更可參加抽獎！ 頭獎：價值3,580元 蔡司全系列鏡片選任（2名） 二獎：價值1680元 豪雅Hoya非球面唯頻膜鏡片1對（5名） 三等獎：價值799元 極上萬膳海鮮自助單人放題（3名） 小紅書打卡送價值 299 元墨鏡 到店消費後發布小紅書（5張圖片&50字以上真實體驗）並且 #Eziwish眼鏡#深圳Eziwish眼鏡#深圳配鏡話題，並帶門店定位，即可獲得價值299元太陽眼鏡一副！ （限量前50名，先到先得） *本次活動最終解釋權歸Eziwish眼鏡所有。 Eziwish 眼鏡 地址︰深圳市福田區新天世紀商務中心A座1001 交通方式︰地鐵3/7號線石廈站A出口對面 WhatsApp：+852 4609 3427 電話：+86 191 6859 8939 微信：Eziwish Facebook ｜Instagram