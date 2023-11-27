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生活
2023-11-27 15:04:12

深圳酒店｜深圳東莞酒店優惠 指定酒店住宿套餐買一送一

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深圳酒店｜深圳東莞酒店優惠 指定酒店住宿套餐買一送一

深圳酒店｜深圳東莞酒店優惠 指定酒店住宿套餐買一送一

下個月就是聖誕節，今年只要請3日假就可以有10天長假期！相信不少人都會北上食玩買，今次介紹3間深圳及東莞酒店，除了有特大豪華房，附近更有滑雪館、滑冰館及高爾夫球場等，讓大家玩得盡興又舒服，更重要是酒店正舉行買一送一優惠！讓大家玩得更抵！

深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店 買一送一

深圳觀瀾湖酒店設有寬敞舒適的豪華客房，每間均有一個眺望球場的露台，盡覽壯觀的球場景緻。酒店賣點之一，是12個以高爾夫界傳奇人物設計的標準18洞球場，，聳立於起伏山巒、天然湖泊的動人景緻之中，成為一個休閒度假中心，天然風光景緻收於一室。另一亮點是佔地面積約1.2平方米的卡魯冰雪世界場館，由滑雪館、滑冰館（二期建設）和綜合服務館組成。目前滑雪館和綜合服務館已開放使用。

 

Klook1128起至1212日，推出指定套餐買一送一優惠。

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深圳酒店優惠｜東莞觀瀾湖度假酒店 買一送一

東莞觀瀾湖度假酒店位於大屏障國家森林公園，周邊山環水抱、綠意如海，有一種藏身在森林裏的秘密城堡的感覺，是以生態、環保的綠色人文理念建成的山林高爾夫休閒度假酒店。當中的觀瀾湖高爾夫球場擁有72洞球會，是獲得國際高爾夫球巡迴賽事會認可的國際比賽球場。

Klook同樣由1128起至1212日，推出指定套餐買一送一優惠。

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深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店住宿套餐

深圳硬石酒店坐落於知名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，是硬石酒店集團在中國大陸開設的第一家品牌酒店，將硬石招牌式的服務融入到中國現代建築風格中，酒店為賓客們營造出廣東省別緻的奢華入住體驗。酒店坐落於著名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，地理位置優越，離各式休閒、養生和娛樂場所僅一步之遙，觀瀾湖高爾夫球場亦近在咫尺。作為廣東地區的新地標，深圳硬石酒店延續品牌傳統，用音樂締造難忘體驗：無論賓客想要彈奏Fender電吉他 (PICKS.) 或聆聽復古的黑膠樂曲 (WAX)，都可以通過特色創先的The Sound of Your Stay全方位音樂服務，喚醒內心渴望，在客房內體驗酣暢淋漓的音樂快感。

Klook1128起至1212日，推出買一送一優惠，有12晚豪華房/21晚豪華房（大牀、雙牀房）可選。

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