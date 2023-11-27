深圳酒店｜深圳東莞酒店優惠 指定酒店住宿套餐買一送一

下個月就是聖誕節，今年只要請3日假就可以有10天長假期！相信不少人都會北上食玩買，今次介紹3間深圳及東莞酒店，除了有特大豪華房，附近更有滑雪館、滑冰館及高爾夫球場等，讓大家玩得盡興又舒服，更重要是酒店正舉行買一送一優惠！讓大家玩得更抵！

深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店 買一送一

深圳觀瀾湖酒店設有寬敞舒適的豪華客房，每間均有一個眺望球場的露台，盡覽壯觀的球場景緻。酒店賣點之一，是12個以高爾夫界傳奇人物設計的標準18洞球場，，聳立於起伏山巒、天然湖泊的動人景緻之中，成為一個休閒度假中心，天然風光景緻收於一室。另一亮點是佔地面積約1.2平方米的卡魯冰雪世界場館，由滑雪館、滑冰館（二期建設）和綜合服務館組成。目前滑雪館和綜合服務館已開放使用。

Klook由11月28起至12月12日，推出指定套餐買一送一優惠。

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