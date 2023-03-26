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2023-03-26 12:30:00

淳。茶舍送6萬枝免費試飲 買指定產品有機會嬴《愛我別走》門票/東京機票

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淳。茶舍送6萬枝免費試飲 買指定產品有機會嬴《愛我別走》門票/東京機票

淳。茶舍送6萬枝免費試飲 買指定產品有機會嬴《愛我別走》門票/東京機票

淳。茶舍®今年將推出一系列「淳」放鬆宣傳企劃，包括全新升級 100%日本茶葉玉露及雲抹®。特別邀請林海峰拍攝全新一輯廣告，更推出金蓋職時賞大抽獎及免費試飲等，買指定產品有機會嬴《愛我別走》門票式東京之旅機票！

由即日起至 4 月底，淳。茶舍®將於不同渠道送出 6 萬枝全新升級版玉露及雲抹®，讓大家呷一口即時放鬆心情。

1. 街頭「淳」放鬆俱樂部：星期一至五，中午 12 時至下午 4 時於主要商業區設置，包括鰂魚涌、九龍灣、觀塘、金鐘、中環等，每人可免費獲得淳。茶舍®玉露或雲抹®一杯。數量有限，送完即止。

2. 《愛我別走》舞台劇：由即日起至 2023 4 23 日期間，觀看逢星期二至四場次（202332122日、4111920日除外）的觀眾，均可在完場後每人獲得淳。茶舍®飲品一枝。數量有限，送完即止。

淳。茶舍®玉露及雲抹®全新升級 100%日本茶葉

淳。茶舍®玉露及雲抹®全新升級 100%日本茶葉

首推金蓋職時賞 超過 3,000 份總值超過 40 萬獎賞

淳。茶舍®及紅茶花伝™ Craftea™首次攜手推出金蓋職時賞*，送出超過 3,000 份總值超過港幣 40 萬的 「淳」放鬆獎品及禮遇。由2023329日至430日，只要購買淳。茶舍®及紅茶花伝™ Craftea™ 系列指定金蓋產品，於登記時段內掃描金蓋內之二維碼，並登入https://www.cokeplus.hk/參加抽獎，隨時贏走早前掀起撲飛熱潮的《愛我別走》舞台劇門票，或價值港幣 3 萬的雙人日本東京「淳」放鬆之旅！獎品即抽即賞，數量有限，送完即止。

淳。茶舍®及紅茶花伝™ Craftea™首推金蓋職時賞 頭獎（50 名）：《愛我別走》舞台劇門票$980 兩張 三獎（35 名）：Renpho 指壓頸背按摩椅墊 $1,048 乙個 二獎（65 名）：Renpho 指壓頸背按摩椅墊 $1,048 乙個

金蓋職時賞第一期

登記時段：2023329日至411

獎品： 頭獎（50名）：《愛我別走》舞台劇門票$980兩張

二獎（100名）：《愛我別走》舞台劇門票$480兩張

三獎（35名）：Renpho指壓頸背按摩椅墊$1,048乙個

四獎（1,400名）：foodpanda $10電子優惠碼乙個

金蓋職時賞第二期

登記時段：2023412日至430

獎品： 頭獎（3名）：雙人日本東京「淳」放鬆之旅（參考價值：$30,000

二獎（65名）：Renpho 指壓頸背按摩椅墊$1,048乙個

三獎（2,000名）：foodpanda $10電子優惠碼乙個

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