淺水灣影灣園復活節奇幻仙境 經典尋蛋遊戲+主題餐飲 周末遊樂會嘆燒烤啤酒

淺水灣憑藉優美恬靜的環境，早已成為香港人的後花園。今個復活節期間，淺水灣影灣園舉辦豐富親子活動及限定餐飲，活動包括小朋友最愛的節日經典尋蛋遊戲及充氣城堡。影灣園更提供4款節日限定餐飲，滿足訪客的不同需求。復活節周末設影灣園美食遊樂會，訪客可帶同毛孩享受悠閒周末。

尋蛋遊戲+ 充氣城堡+親近兔子 由即日起至21日期間，影灣園購物商場化身成奇幻仙境。在商場入口處的大型花卉裝置與周遭自然美景相映成趣。走進棕櫚庭，訪客會發現精美的手工藤編復活蛋及兔子，絕對是打卡熱點之一。

影灣園內的綠茵草坪已經埋藏各式的復活蛋及充氣城堡，小朋友不妨到處發掘寶藏及「放電」。草坪上同時設巨型復活蛋畫布，讓孩子發揮無限創意。活動期間，凡於商場消費滿3,000港元，即可參與「兔兔親密全接觸」體驗，近距離接觸可愛的節日主角兔子！

豐富餐飲選擇 由4月18日至21日期間，影灣園提供各式主題餐飲選擇，由早餐、下午茶、親子午餐，最後到周日早午餐，絕對滿足不同人的要求。當中「春日復活節親子午餐」特別為小朋友設計無酒精的鮮蝦雞尾酒及經典的香蕉船配棉花糖及朱古力醬，必定俘虜不少小朋友的胃口！周日早午餐就較為適合「食肉獸」，食客可享用阿拉斯加皇帝蟹及波士頓龍蝦等高級海鮮，以及擇澳洲羊柳及美國牛柳等豐富主菜選擇，飯後更可任選十多款的精緻甜點。

限定復活節週末美食遊樂會 在4月19及20日，影灣園特設「Grill & Chill by the Bay 影灣園美食遊樂會」。屆時一家大細及三五知己可帶同愛寵，一邊享受一系列滋味燒烤美食、精釀啤酒和雞尾酒，一邊參與各種趣味活動，當中包括面部彩繪及巨型桌遊等小遊戲，度過安閒的周末。