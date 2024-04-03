清明節習俗｜掃墓及拜山由來 放風箏及賞花的故事你又聽過未？

清明節為農曆廿四節氣中中第5個節氣，清明節日期為農曆春分後第15日，即2024年4月4日。清明節（英文︰Ching Ming Festival）快到，又是掃墓的時候。在中國傳統，清明節是一年當中最重要的日子之一，廣東的考子賢孫在清明節習習俗包括掃墓或「拜山」祭祖，原來有特別的稱呼，叫做「行清」和「掛紙」，究竟為甚麼有這些稱號？還有甚麼特別的清明節習俗？
文章出處：「當代中國」網站
清明節又名掃墓節
清明節，大家最熟悉的習俗就是拜祭先祖了。清明節又叫踏青節、祭祖節、掃墓節，掃墓拜山是清明節的指定動作，以表達對先人的掛念。
中國人對傳統節日特別重視，在大灣區同樣可以體現到，清明節拜山在佛山及惠州別稱是「行清」。「行清」就是全族人一齊去掃墓的意思。傳統上，「行青」這一天會上坟祭祖，即「祭太公」。
佛山人一般準備四大類祭品，分別為燒金豬、紙錢元寶、發糕面點和甘蔗等水果等。拜祭祖先後，會分太公豬肉，好讓各人帶回家吃後寓意一家興旺。
在東莞，清明節掃墓「拜山」，也叫做「掛紙」。「掛紙」是「掛祖」的諧音，就是替祖先修理房子的意思，寓意對祖先的緬懷和掛念。
「掛紙」的紙就是墓紙，呈長方形，顏色有黃、白及五色三種。掛紙前，要先清除墓地上的樹枝、野草、再將墓紙兩三張一叠折作波紋狀，掛在墓碑上，或用小石塊壓在墓頭。之後，放上供品、燒紙錢，才算完成儀式。
清明節｜「踏青」「行清」後 順道賞花春遊
行清後，「踏青」亦是大灣區內清明節常有的習俗之一。
「踏青」又叫「春游」，四月灣區，春回大地，到處都是賞花的好地方，形成了清明郊遊踏青的傳統習俗。
清明節｜「戴柳」「插柳」 驅除邪氣保平安
在佛山及惠州一帶，清明節亦有「戴柳」、「插柳」的傳統。末草就是茉草、榕樹葉或芙蓉葉，都是傳統上能夠驅除邪氣的植物。清明前後，人們隨身帶備末草或掛在頭上。人們在清明節把這些放在身上，或插在頭上，就有保守平安的作用。戴柳外，佛山及惠州人亦會在家門前「插柳枝」的傳統。
在廣東人心中，插柳枝是為了紀念春秋時期的忠義之臣介子推。介子推曾經在晋文公重耳落難時捨身追隨，當重耳回到晉國當上晉文公之後，希望介子推出山辅佐自己，不惜放火燒山。而介子推因為不願入朝當官，抱着一棵柳樹被活活燒死；相傳，第二年晉文公重耳上山憑吊介子推時，卻意外發現那棵柳樹長出嫩枝，於是折下幾片葉片戴在頭上作紀念。
此後，人們便因應傳說，把柳枝插在門前，以期望能有消災解難之效。
清明節｜惠州人放風箏 讓「晦氣」遠飛
清明節放風箏亦是灣區人的一個傳統習俗。在惠州，放風箏是傳統習俗，有「放晦氣」的寄寓意思。製作風箏時，人們會把災禍疾病寫在風箏上，然後放飛上天，再剪斷牽線，任風箏隨風飄去，據說這樣就能除病消災，帶來好運。
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清明節｜蘯鞦韆玩蹴鞠 民俗玩意代代傳承
自古掃墓都在高地，又適逢天氣回暖，繁花盛放的季節，除了上山祭祖掃墓和賞花，不少孝子賢孫還在此期間進行傳統民俗運動。
在大灣區內，不少民俗體育活動都成為了清明節的傳統，踏青外，還有蘯鞦韆、蹴鞠（踢足球）、打馬球等。
清明節｜蜑家人久居水上 多以水葬不上山
清明節「行清」既是每天指定動作，可有一類人是從來不會「行清」的，究竟是何人？那就是蜑家人了。
蜑家人即水上居民，祖藉多為陽江、番禺、順德、南海等地的水上人家。
他們的傳統習俗與一般大灣區居民並不一樣，部分傳統習俗還包括不能與陸地居民通婚、生活，只是偶爾上岸走一趟，也只能在海邊沿岸走走。蜑家人的先人骨灰多以水葬而非土葬，那就不用上山「行清」了，所以就沒有清明上山掃墓的習俗了。
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