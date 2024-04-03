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生活
2024-04-03 15:05:00

清明節習俗｜掃墓及拜山由來 放風箏及賞花的故事你又聽過未？

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清明節習俗｜掃墓及拜山由來 放風箏及賞花的故事你又聽過未？（am730資料圖片）

清明節習俗｜掃墓及拜山由來 放風箏及賞花的故事你又聽過未？（am730資料圖片）

清明節為農曆廿四節氣中中第5個節氣，清明節日期為農曆春分後第15日，即2024年4月4日。清明節（英文︰Ching Ming Festival）快到，又是掃墓的時候。在中國傳統，清明節是一年當中最重要的日子之一，廣東的考子賢孫在清明節習習俗包括掃墓或「拜山」祭祖，原來有特別的稱呼，叫做「行清」和「掛紙」，究竟為甚麼有這些稱號？還有甚麼特別的清明節習俗？

文章出處：「當代中國」網站

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清明節又名掃墓節

清明節，大家最熟悉的習俗就是拜祭先祖了。清明節又叫踏青節、祭祖節、掃墓節，掃墓拜山是清明節的指定動作，以表達對先人的掛念。

中國人對傳統節日特別重視，在大灣區同樣可以體現到，清明節拜山在佛山及惠州別稱是「行清」。「行清」就是全族人一齊去掃墓的意思。傳統上，「行青」這一天會上坟祭祖，即「祭太公」。

佛山人一般準備四大類祭品，分別為燒金豬、紙錢元寶、發糕面點和甘蔗等水果等。拜祭祖先後，會分太公豬肉，好讓各人帶回家吃後寓意一家興旺。

在東莞，清明節掃墓「拜山」，也叫做「掛紙」。「掛紙」是「掛祖」的諧音，就是替祖先修理房子的意思，寓意對祖先的緬懷和掛念。

「掛紙」的紙就是墓紙，呈長方形，顏色有黃、白及五色三種。掛紙前，要先清除墓地上的樹枝、野草、再將墓紙兩三張一叠折作波紋狀，掛在墓碑上，或用小石塊壓在墓頭。之後，放上供品、燒紙錢，才算完成儀式。

清明節，佛山惠州又稱為「行清」或「掛紙」，就是一族人一起拜祭祖先，他們會把黃紙、白紙或五色紙用小石頭壓在墓旁，或掛在墓前，以奠祭祖先，是大灣區乃至廣東甚有特色的清明掃墓習俗。（圖片來源：Getty） 清明節｜盤點大灣區5個清明習俗 掃墓又稱「行清」「掛紙」？ 哪類人從不拜山 ？

清明節｜「踏青」「行清」後 順道賞花春遊

行清後，「踏青」亦是大灣區內清明節常有的習俗之一。

「踏青」又叫「春游」，四月灣區，春回大地，到處都是賞花的好地方，形成了清明郊遊踏青的傳統習俗。

清明節｜「戴柳」「插柳」  驅除邪氣保平安

在佛山及惠州一帶，清明節亦有「戴柳」、「插柳」的傳統。末草就是茉草、榕樹葉或芙蓉葉，都是傳統上能夠驅除邪氣的植物。清明前後，人們隨身帶備末草或掛在頭上。人們在清明節把這些放在身上，或插在頭上，就有保守平安的作用。戴柳外，佛山及惠州人亦會在家門前「插柳枝」的傳統。

在廣東人心中，插柳枝是為了紀念春秋時期的忠義之臣介子推。介子推曾經在晋文公重耳落難時捨身追隨，當重耳回到晉國當上晉文公之後，希望介子推出山辅佐自己，不惜放火燒山。而介子推因為不願入朝當官，抱着一棵柳樹被活活燒死；相傳，第二年晉文公重耳上山憑吊介子推時，卻意外發現那棵柳樹長出嫩枝，於是折下幾片葉片戴在頭上作紀念。

此後，人們便因應傳說，把柳枝插在門前，以期望能有消災解難之效。

清明節時，廣東人會在頭上「戴柳」，就是把末草、榕樹葉等戴在頭上，期望能驅除邪氣，身體健康有好運。 （網上圖片 ） 清明節正是南方繁花盛放的季節，各處美不勝收，為郊遊踏青提供不少好去處。圖為佛山南海區獅山鎮南國桃園美景。（圖片來源：視覺中國）

清明節｜惠州人放風箏 讓「晦氣」遠飛    

清明節放風箏亦是灣區人的一個傳統習俗。在惠州，放風箏是傳統習俗，有「放晦氣」的寄寓意思。製作風箏時，人們會把災禍疾病寫在風箏上，然後放飛上天，再剪斷牽線，任風箏隨風飄去，據說這樣就能除病消災，帶來好運。

延伸閱讀：吹走晦氣添福氣  惠州重陽節最愛放紙鷂   

清明節｜蘯鞦韆玩蹴鞠  民俗玩意代代傳承

自古掃墓都在高地，又適逢天氣回暖，繁花盛放的季節，除了上山祭祖掃墓和賞花，不少孝子賢孫還在此期間進行傳統民俗運動。

在大灣區內，不少民俗體育活動都成為了清明節的傳統，踏青外，還有蘯鞦韆、蹴鞠（踢足球）、打馬球等。

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清明節傳承了不少體育活動，成為了一家大小節日的好去處。圖為佛山於2019年於盈香生態園舉辦的一個大型清明傳統民俗活動，其中小女孩體驗傳統投壺活動。（圖片來源：視覺中國） 惠州人在清明節及重陽節，都愛放風箏。當地人俗稱為放紙鳶，希望把不吉祥的事寫在風箏上然後放飛，就能驅走晦氣得享福氣。 （圖片來源：視覺中國)

清明節｜蜑家人久居水上  多以水葬不上山

清明節「行清」既是每天指定動作，可有一類人是從來不會「行清」的，究竟是何人？那就是蜑家人了。

蜑家人即水上居民，祖藉多為陽江、番禺、順德、南海等地的水上人家。

他們的傳統習俗與一般大灣區居民並不一樣，部分傳統習俗還包括不能與陸地居民通婚、生活，只是偶爾上岸走一趟，也只能在海邊沿岸走走。蜑家人的先人骨灰多以水葬而非土葬，那就不用上山「行清」了，所以就沒有清明上山掃墓的習俗了。

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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