清明節習俗｜掃墓及拜山由來 放風箏及賞花的故事你又聽過未？

清明節為農曆廿四節氣中中第5個節氣，清明節日期為農曆春分後第15日，即2024年4月4日。清明節（英文︰Ching Ming Festival）快到，又是掃墓的時候。在中國傳統，清明節是一年當中最重要的日子之一，廣東的考子賢孫在清明節習習俗包括掃墓或「拜山」祭祖，原來有特別的稱呼，叫做「行清」和「掛紙」，究竟為甚麼有這些稱號？還有甚麼特別的清明節習俗？ 文章出處：「當代中國」網站

清明節又名掃墓節 清明節，大家最熟悉的習俗就是拜祭先祖了。清明節又叫踏青節、祭祖節、掃墓節，掃墓拜山是清明節的指定動作，以表達對先人的掛念。 中國人對傳統節日特別重視，在大灣區同樣可以體現到，清明節拜山在佛山及惠州別稱是「行清」。「行清」就是全族人一齊去掃墓的意思。傳統上，「行青」這一天會上坟祭祖，即「祭太公」。 佛山人一般準備四大類祭品，分別為燒金豬、紙錢元寶、發糕面點和甘蔗等水果等。拜祭祖先後，會分太公豬肉，好讓各人帶回家吃後寓意一家興旺。 在東莞，清明節掃墓「拜山」，也叫做「掛紙」。「掛紙」是「掛祖」的諧音，就是替祖先修理房子的意思，寓意對祖先的緬懷和掛念。 「掛紙」的紙就是墓紙，呈長方形，顏色有黃、白及五色三種。掛紙前，要先清除墓地上的樹枝、野草、再將墓紙兩三張一叠折作波紋狀，掛在墓碑上，或用小石塊壓在墓頭。之後，放上供品、燒紙錢，才算完成儀式。

清明節｜「踏青」「行清」後 順道賞花春遊 行清後，「踏青」亦是大灣區內清明節常有的習俗之一。 「踏青」又叫「春游」，四月灣區，春回大地，到處都是賞花的好地方，形成了清明郊遊踏青的傳統習俗。 清明節｜「戴柳」「插柳」 驅除邪氣保平安 在佛山及惠州一帶，清明節亦有「戴柳」、「插柳」的傳統。末草就是茉草、榕樹葉或芙蓉葉，都是傳統上能夠驅除邪氣的植物。清明前後，人們隨身帶備末草或掛在頭上。人們在清明節把這些放在身上，或插在頭上，就有保守平安的作用。戴柳外，佛山及惠州人亦會在家門前「插柳枝」的傳統。 在廣東人心中，插柳枝是為了紀念春秋時期的忠義之臣介子推。介子推曾經在晋文公重耳落難時捨身追隨，當重耳回到晉國當上晉文公之後，希望介子推出山辅佐自己，不惜放火燒山。而介子推因為不願入朝當官，抱着一棵柳樹被活活燒死；相傳，第二年晉文公重耳上山憑吊介子推時，卻意外發現那棵柳樹長出嫩枝，於是折下幾片葉片戴在頭上作紀念。 此後，人們便因應傳說，把柳枝插在門前，以期望能有消災解難之效。