清涼藍調｜UNIQLO再聯乘Maiko Kurogouchi 研發全新透膚布料質感舒適

逐漸步入夏天，是時候換上透薄舒適的服飾。UNIQLO再度與日藉時裝設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）的合作，推出2023春夏系列，糅合充滿女性「曲線美」設計元素以及UNIQLO獨特的布料及生產技術，打造一個集舒適物料、自然剪裁和優雅色調於一身的系列，展現由內而外的優雅美感。

模糊內衣和外穿服的界線 黑河內真衣子曾在Issey Miyake擔任設計與統籌，她擅長以自然手法展現女性身體的曲線美。今次系列強調單品可以單穿，或與同系列的圓領T恤或襪褲作層次穿搭，模糊了內衣和外穿服裝的界線，打造不經意的性感。

透膚感物料呈現肌膚光澤 Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023聯名系列以漸變藍色為主打顏色，讓人聯想到初夏的海岸或大海，優雅的透膚特性和深海藍的清爽涼感，營造別致感性。系列同時採用帶有微微透膚感的物料，呈現女性肌膚的優美光澤。

研發全新透膚布料 Uniqlo的「無鋼圈胸罩」一向都深受歡迎，UNIQLO更特別為這個系列研發出全新的透膚布料，布料觸感柔軟細膩、宛如裸膚，製作出無鋼線胸圍[透膚]、透膚內褲和透膚吊帶背心，其中透膚吊帶背心更提供全罩杯，在夏日只需穿著一件就輕鬆出門。

曲線美學設計 展現女性自然輪廓 除了內衣及透膚上衣之外，聯名系列亦推出多款針織時尚品，包括於炎炎夏日亦能舒適外穿的3D織法網紋針織衫，以及以線條製作的裙款，別致貼身的剪裁輕柔包裹全身，簡約又優雅。