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2023-05-03 13:47:38

清涼藍調｜UNIQLO再聯乘Maiko Kurogouchi 研發全新透膚布料質感舒適

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清涼藍調｜UNIQLO再聯乘Maiko Kurogouchi 研發全新透膚布料質感舒適

清涼藍調｜UNIQLO再聯乘Maiko Kurogouchi 研發全新透膚布料質感舒適

逐漸步入夏天，是時候換上透薄舒適的服飾UNIQLO再度與日藉時裝設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）的合作，推出2023春夏系列，糅合充滿女性「曲線美」設計元素以及UNIQLO獨特的布料及生產技術，打造一個集舒適物料、自然剪裁和優雅色調於一身的系列，展現由內而外的優雅美感。

UNIQLO再聯乘Maiko Kurogouchi UNIQLO再聯乘Maiko Kurogouchi

模糊內衣和外穿服的界線

黑河內真衣子曾在Issey Miyake擔任設計與統籌，擅長自然手法展現女性身體的曲線美。今次系列強調單品可以單穿或與同系列的圓領T恤或襪褲作層次穿搭，模糊了內衣和外穿服裝的界線，打造不經意的性感。

透膚感物料呈現肌膚光澤

Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023聯名系列以漸變藍色為主打顏色，讓人聯想到初夏的海岸或大海，優雅的透膚特性和深海藍的清爽涼感，營造別致感性。系列同時採用帶有微微透膚感的物料，呈現女性肌膚優美光澤。

研發全新透膚布料

Uniqlo的「無鋼圈胸罩」一深受歡UNIQLO更特別為這個系列研發出全新的透膚布料，布料觸感柔軟細膩、宛如裸膚，製作出無鋼線胸圍[透膚]、透膚內褲和透膚吊帶背心，其中透膚吊帶背心更提供全罩杯，在夏日只需穿一件就輕鬆出門

曲線美學設計 展現女性自然輪廓

除了內衣及透膚上衣之外，聯名系列亦推出多款針織時尚品，包括於炎炎夏日亦能舒適外穿的3D織法網紋針織衫，以及線條製作的裙款，別致貼身的剪裁輕柔包裹全身，簡約又優雅。

即睇全系列單品及價錢：

Mame Kurogouchi 無鋼線胸圍 [透膚] $149 Mame Kurogouchi 透膚襪褲 $99 Mame Kurogouchi 無縫吊帶背心 [附胸墊] $149 Mame Kurogouchi AIRism棉質吊帶裙 [附胸墊] $199 Mame Kurogouchi 透膚內褲 $79 Mame Kurogouchi 襪子 [2對裝] $99 Mame Kurogouchi 3D織法網紋針織衫 [5分袖] $299 Mame Kurogouchi 3D織法連身裙 [無袖 ]$399 Mame Kurogouchi 透膚吊帶背心 $149
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