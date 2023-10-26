清潔洗衣機方法丨揭蓋式、大眼雞洗衣機點清洗一文睇晒 長期不洗大腸桿菌多過馬桶！

定期清潔洗衣機是常被忽略的衛生問題之一。有研究結果顯示，洗衣機若在長期使用後，而沒有定期清洗，機內的含菌量可以是馬桶的530倍或以上，而細菌更有機會在洗衣過程中轉移到衣物上。由此可見，洗衣機的確需要定期進行清潔。並且也應該在每次使用後把機門打開，從而減少洗衣機內潮濕的環境滋生細菌。
洗衣機幾耐洗一次?
在一般情況下，洗衣機應該要每到2-3個月，便需要進行深層清洗一次。如在情況許可下，也應該每到2-3年，便應該找專業人士徹底大清洗一次，使機內的環境更衛生。
有那些天然清洗用品可有效地清潔洗衣機?
市面上有著林林總總、各式各樣清潔洗衣機內外的產品，但一般價錢也相對比較昂貴。如想使用成份天然的產品，建議可以先試用梳打粉清洗機身，其鹼性成分天然去油，能清潔纖維等，是一種很有效去污的天然清潔劑。
揭蓋式（頂揭式）洗衣機清洗方法
- 首先把頂揭式洗衣機注滿約40 - 50°C的熱水。
- 再把約半磅的梳打粉或洗衣機專用的清潔劑倒到洗衣機滾筒內。
- 使用洗衣機上的清洗功能模式，或啟動洗衣機的普通模式攪動約5 -10分鐘，再暫停 / 停頓洗衣機，讓含有梳打粉的熱水浸透洗衣機約60 - 90分鐘。
- 浸泡後人手清走污垢，再放水排污。
- 最後，再以空機進行一次洗衣模式，但由於是空機的關係，建議轉動速度以機身最慢轉速為佳，以免減低機身摩打的壽命。
前置式（大眼雞洗衣機）洗衣機清洗方法
如果家中前置式洗衣機並沒有清潔模式的功能，建議可用以下的方法清洗機身：
- 把半磅的梳打粉或洗衣機專用的清潔劑放到洗衣機的洗格內。
- 調校用機內最高溫的一般洗衣按鈕。
- 當洗衣機開始注水3 - 4分鐘後，再暫停或停頓洗衣機，讓含有梳打粉或清潔劑的熱水浸透洗衣機約60 - 90分鐘。
- 完成後啓動正常的洗衣程序，在機內放置少量閒置的毛巾清洗一次，建議時間最好是45分鐘或以上。
- 完成正常的洗衣程序後，再以清水空機進行一次洗衣模式，但由於是空機的關係，建議轉動速度以機身最慢轉速為佳，以免減低機身摩打的壽命。
如梳打粉清潔效果未能滿足，市面上有些特設專為清潔洗衣機的清潔劑可供選擇，方便使用。但使用這些清潔劑時，由於大多數含有化學成份，為免殘留清潔劑在洗衣機內，大家必須要留意是否過清機內的污垢才使用。
原文刊登於Yahoo C9．達人