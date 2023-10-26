清潔洗衣機方法丨揭蓋式、大眼雞洗衣機點清洗一文睇晒 長期不洗大腸桿菌多過馬桶！

定期清潔洗衣機是常被忽略的衛生問題之一。有研究結果顯示，洗衣機若在長期使用後，而沒有定期清洗，機內的含菌量可以是馬桶的530倍或以上，而細菌更有機會在洗衣過程中轉移到衣物上。由此可見，洗衣機的確需要定期進行清潔。並且也應該在每次使用後把機門打開，從而減少洗衣機內潮濕的環境滋生細菌。

洗衣機幾耐洗一次?

在一般情況下，洗衣機應該要每到2-3個月，便需要進行深層清洗一次。如在情況許可下，也應該每到2-3年，便應該找專業人士徹底大清洗一次，使機內的環境更衛生。

有那些天然清洗用品可有效地清潔洗衣機?

市面上有著林林總總、各式各樣清潔洗衣機內外的產品，但一般價錢也相對比較昂貴。如想使用成份天然的產品，建議可以先試用梳打粉清洗機身，其鹼性成分天然去油，能清潔纖維等，是一種很有效去污的天然清潔劑。