清潔浴室唔使買咁多枝清潔劑！　5招超有用大法秒速去漬｜生活冷知識

浴室清潔｜洗手盆 不少人家中浴室的洗手盆都是以白色陶瓷為主，即使屬於經常沾水的位置，難免會留下一些明顯的痕跡，長久下去還可能會出現發黃的問題。購買專門清潔瓷磚的清潔劑固然可行，但其實使用牙膏亦可以迅速去除污垢，可以在洗手台上擺放一塊海綿，趁着刷牙時在海面上劑上牙膏，順道清潔洗手盆。

浴室清潔｜鏡 大部份浴室的鏡子都在洗手盆前，因此容易沾上各種水滴及留下水印，令到鏡子看起來不潔淨之餘，還會影響使用。清潔鏡子的時候，可以將適量洗衣粉、牙膏和水攪拌均勻，然後塗抹在鏡子上並清洗，最後再用乾燥的纖維抹布抹乾，即可以回復潔亮。

浴室清潔｜水龍頭 洗手盆或浴缸的水龍頭屬於長期沾水的位置，不但特別容易留下水印，同時有霉菌、積垢等污漬問題，因此並非單純抹乾便可以回復原狀。建議可以將適量的牙膏、白醋、洗潔精和熱水倒入容器內混合均勻，然後噴灑在水龍頭上，最後再用百潔布擦洗乾淨，便可以回復乾淨亮麗的原狀。

浴室清潔｜花灑 浴室花灑的表面可以用與清潔水龍頭的方式清潔乾淨，但是花灑的內部同樣需要清潔，當花灑使用一段時間後，花灑的噴灑部位有機會有堵塞的問題，可以用白醋或梳打粉來清潔乾淨。只需要在膠袋裝倒入適量白醋然後將膠袋扎綁在花灑噴頭上浸泡一夜，便可以將堵塞的情況解決。如果想跟節省時間，則可以用梳打粉溶液浸泡花灑噴頭兩小時，然後用牙刷刷洗即可。

浴室清潔｜馬桶 浴室中最容易積聚污垢的地方便是馬桶，特別是馬桶內側屬於不常見到的位置，因此特別容易留下積垢，清潔時便特別吃力。建議可以將白醋和清水混合均勻，然後倒入馬桶中浸泡半日，讓馬桶內的漬久得以溶化，清潔時便可以輕鬆地一刷就乾淨。