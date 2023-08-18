清熱食譜｜香芒檸檬茶、益力多Mojito等5款解膩檸檬凍飲教學 夏天消暑必備！

香港夏天特別炎熱，最近體感溫度更超過35度，若果不開冷氣的話，在家亦會感到特別悶熱。以下清熱食譜就教大家製作5款清爽解膩檸檬凍飲，夏天出門或在家解暑必備，不論男女老少都會喜歡！

夏日特飲食譜｜香芒檸檬茶 夏天的芒果特別香甜，因此特別適合作為飲品的食材使用，而配上檸檬便是不錯的配搭，不但可以中和檸檬的酸味，而且芒果亦不會過分甜膩，特別適合在夏天飲用。 香芒檸檬茶材料：芒果 1個／檸檬 半個

糖漿 15mL／龍井茶 150mL ／冰 適量 香芒檸檬茶做法：

1. 將芒果去皮去核後切出果肉，然後擠入1/4個檸檬，剩餘的檸檬切片備用。

2. 將果肉和檸檬汁放入攪拌機中攪拌均勻後倒入杯中。

3. 在杯中加入冰塊，然後放入糖漿及沖泡後的龍井茶。

4. 最後放上檸檬片裝飾即可。

夏日特飲食譜｜青桔話梅檸檬梳打水 最近不少人因為夏天的到來而引起食欲不振的問題，建議喝一些胃清爽的飲品來舒緩心情。而青桔仔檸檬梳打水不但味道酸甜、開胃解渴，青桔仔和檸檬更含有大量維他命C，有助增強抵抗力，特別適合在疫情期間飲用。如果不喜歡喝梳打水的話亦可以用普通水或綠茶代替，同樣可以解決食欲不振的問題。 青桔話梅檸檬梳打水材料：青桔仔 3個／話梅3粒

冰 1杯／梳打水 150mL／檸檬 2片 青桔話梅檸檬梳打水做法：

1. 青桔仔擠汁後放入杯中，再放入話梅和檸檬。

2. 倒入冰塊至滿杯。

3. 倒入梳打水即可。

夏日特飲食譜｜士多啤梨檸檬冷泡綠茶 夏天的士多啤梨一般較酸，因此可以起到開胃的作用，配合檸檬和冷泡綠茶，不但低糖低卡健康，而且還有美白抗氧化的功效，可以代替一般手搖飲品飲用，對健康及皮膚都有幫助。 士多啤梨檸檬冷泡綠茶材料：綠茶茶包 1個／士多啤梨 5粒／檸檬3 片

薄荷 少許／蜜糖 少許 士多啤梨檸檬冷泡綠茶做法： 1. 士多啤梨切半去蒂，放入瓶子中搗碎。

2. 將其他材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。

夏日飲品｜柑桔檸檬蜜糖水 如果不想花時間製作飲品，可以預先製作方便沖泡的果醬，然後隨時沖出消暑解渴的飲品，天氣可以利用柑桔、檸檬和蜜糖製作，蜜糖具有排毒、潤腸和通便作用，而柑桔和檸檬亦有豐富的維他命C，煮好後只需加入冷水沖泡即可，適合在早上飲用，除了有開胃的作用，對腸道健康亦有一定的幫助。 柑桔檸檬蜜糖水材料：柑桔 1個／檸檬1個

蜜糖 適量／鹽 適量／冰 適量 柑桔檸檬蜜糖水做法：

1.檸檬、柑桔用水洗淨，再用鹽水浸5分鐘以上。

2.柑桔切片後去核，然後把半個檸檬擠成汁備用。

3.將柑桔和冰糖放入水中煮。

4.大火煮滾後，換成小火慢慢煮，直至金桔變軟爛後，便放入檸檬汁繼續煮。

5.小火煮到粘稠狀，盛出放涼後加入蜜糖備用

6.每次飲用時盛出一些，加冷水沖泡，再加入兩片檸檬即可。