清爽舒適｜UNIQLO新Bra Top襯出夏日大熱造型 邊帶改用柔軟物料/短版設計打造長腿

夏日天氣悶熱又容易出汗，UNIQLO今個夏天推出Bra Top系列，結合胸圍與上衣，為女生提供輕盈舒適的Bra Top。全新系列包括採用皇牌AIRism清爽物料的吊帶背心、棉質方領短身背心、無縫短身吊帶背心、羅紋短身背心和多款百搭的短身T恤，內裡均附有胸墊，無需再在背心內再著胸圍，清爽輕便。簡單一件即有承托與造型兼備，可以當作上衣單穿，或配搭恤衫、外套作層次穿搭，體現「一種舒適，兩種方式」。

UNIQLO Bra Top系列

背面邊帶改用柔軟物料 夏季衣櫥必備的Bra Top以多種款式及剪裁於今個夏日回歸，既附有胸墊具有胸罩般功效，又沒有胸圍鋼圈的束縛，無論內穿外搭，亦能自然撐托美胸和背部線條，穿得更舒適自在。Bra Top更於今季全面升級，在背面邊帶部分改為採用柔軟平滑物料，並減去背面鬆緊帶設計，有效減輕穿著時帶來的緊繃束縛感，結合彈性和合身剪裁，全面提升舒適度。

Bra Top結合胸圍與上衣，撐托美胸和背部線條，升級設計減輕穿著時帶來的緊繃束縛感，舒適度全面提升。

王牌 AIRism 物料注入空氣感 輕透材質的開胸外套是夏季必備的單品，例如針織外套、短袖襯衫，短版設計更可以打造黃金長腿比例！內搭採用獨家AIRism物料製成的附胸墊吊帶背心，帶來清爽滑順的親膚觸感。AIRism吸汗速乾功能的秘訣，在於所選用的極細纖維有效快速蒸發濕氣，即使流汗也不感黏笠。今季AIRism更推出棉質方領短身背心，表面採用休閒易襯的羅紋物料，彈性十足，內襯則以AIRism物料製成，同時具備舒適度及時尚感。下身搭配休閒工裝褲或休閒短褲，塑造俐落夏日造型。