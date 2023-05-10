清爽舒適｜UNIQLO新Bra Top襯出夏日大熱造型 邊帶改用柔軟物料/短版設計打造長腿

夏日天氣悶熱又容易出汗，UNIQLO今個夏天推出Bra Top系列，結合胸圍與上衣，為女生提供輕盈舒適的Bra Top。全新系列包括採用皇牌AIRism清爽物料的吊帶背心、棉質方領短身背心、無縫短身吊帶背心、羅紋短身背心和多款百搭的短身T恤，內裡均附有胸墊，無需再在背心內再著胸圍，清爽輕便。簡單一件即有承托與造型兼備，可以當作上衣單穿，或配搭恤衫、外套作層次穿搭，體現「一種舒適，兩種方式」。
背面邊帶改用柔軟物料
夏季衣櫥必備的Bra Top以多種款式及剪裁於今個夏日回歸，既附有胸墊具有胸罩般功效，又沒有胸圍鋼圈的束縛，無論內穿外搭，亦能自然撐托美胸和背部線條，穿得更舒適自在。Bra Top更於今季全面升級，在背面邊帶部分改為採用柔軟平滑物料，並減去背面鬆緊帶設計，有效減輕穿著時帶來的緊繃束縛感，結合彈性和合身剪裁，全面提升舒適度。
王牌AIRism物料注入空氣感
輕透材質的開胸外套是夏季必備的單品，例如針織外套、短袖襯衫，短版設計更可以打造黃金長腿比例！內搭採用獨家AIRism物料製成的附胸墊吊帶背心，帶來清爽滑順的親膚觸感。AIRism吸汗速乾功能的秘訣，在於所選用的極細纖維有效快速蒸發濕氣，即使流汗也不感黏笠。今季AIRism更推出棉質方領短身背心，表面採用休閒易襯的羅紋物料，彈性十足，內襯則以AIRism物料製成，同時具備舒適度及時尚感。下身搭配休閒工裝褲或休閒短褲，塑造俐落夏日造型。
短版背心Bra Top配寛版褲裝 穿出慵懶時尚感
無縫短身吊帶背心採用全新短身版型設計，結合圓領細肩帶設計、合身剪裁及彈性羅紋物料，更以充滿夏日感的粉紅色、啡色、藍色活力登場。升級的俐落美式削肩袖設計，採用細坑條羅紋物料，不易透膚同時增添時尚感；附帶罩杯的設計，令女生不需在意內衣肩帶，舒適又方便，單穿或配搭恤衫外套即可穿出滿滿休閒感。下身除了可以搭配今季大熱的寛版褲裝，亦可以配搭短裙、連身裙、牛仔褲，打造出不同造型。