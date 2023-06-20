清貨減價｜IKEA夏季清貨減價低至5折 最平低至$4.9/yuu會員額外折扣/美食優惠

IKEA由即日起至7月19日，連續30日舉行夏季減價清貨，多款家品、家飾、廚具、收納用品低至5折出售！yuu會員於活動期間，更可以優惠價換取IKEA電子現金券及其他豐富獎賞；而瑞典美食廊亦同步推出涼夏飲品優惠。想添置新家品，又或者為家居轉換新風格的你，不妨留意以下推介。

IKEA夏季清貨減價2023

IKEA清貨減價推介1｜客廳傢具打造夏日休閒小角落 今次優惠包括全新桌椅傢具，讓大家安坐家中「唞暑」，讓人份外舒爽。TERJE摺椅減至$119.9 ，椅背設有掛孔，不用時可掛起摺椅，節省空間。家中常備1至2張摺椅，方便隨時迎接客人。而BERNHARD椅子富彈性的椅座和加厚座墊，坐得更舒適。面層柔軟的皮革，耐用又易保養。

IKEA 清貨減價推介 2 ｜寢室傢具用品締造放鬆「 Me Time 」 一覺好眠非常重要，窗簾可調節最適合休息時房間光線，提升睡眠質素；Wi-FI書架喇叭能一物兩用，擺放小物之餘更可播放各種療癒的音樂，閒時獨留房中，一邊聆聽音樂，一邊用超抵價瑜伽墊做伸展運動，成為最佳「Me Time」活動。

IKEA 清貨減價推介 3 ｜家居收納法寶 4款減價收納家品，包括層架、貯物箱、貯物架、更有流動貯物活動几，妥善好好收藏各類家中物品，騰出更多空間活動，一舉兩得。

IKEA 清貨減價推介 4 ｜精選產品低至 $4.9 IKEA夏季減價清貨，眾多貨品以低至5折的優惠價發售，部份人氣生活好物及家居用品減價後更只售$9.9及$4.9。

yuu 會員額外專享優惠及獎賞 夏季優惠期間，yuu將會額外為會員送上一系列驚喜獎賞。 6月20日至9月19日：特選客戶可獲$20 傢俬家飾折扣券 6月22日至7月5日： 以10,000 YUU積分換購 IKEA $55現金券（原價：11,000分）（只限於門市換購） 以14,000 YUU積分換購 IKEA $80現金券（原價: 16,000積分）（只限於門市換購） 瑞典美食廊優惠 買飲品 3 件即享 85 折 除了琳琅滿目的家品，又怎少得色香味俱全的精選美食。IKEA同步舉行瑞典涼夏飲品節。由即日起至7月19日，顧客於瑞典美食廊購買精選瑞典飲品3件或以上，即享85折優惠。