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2023-06-20 18:05:00

清貨減價｜IKEA夏季清貨減價低至5折 最平低至$4.9/yuu會員額外折扣/美食優惠

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清貨減價｜IKEA夏季清貨減價低至5折 最平低至$4.9/yuu會員額外折扣/美食優惠

清貨減價｜IKEA夏季清貨減價低至5折 最平低至$4.9/yuu會員額外折扣/美食優惠

IKEA由即日起至719日，連續30日舉行夏季減價清貨，多款家品、家飾、廚具、收納用品低至5折出售！yuu會員於活動期間，更可以優惠價換取IKEA電子現金券及其他豐富獎賞；而瑞典美食廊亦同步推出涼夏飲品優惠。想添置新家品，又或者為家居轉換新風格的你，不妨留意以下推介。

IKEA夏季清貨減價2023

IKEA夏季清貨減價2023

IKEA清貨減價推介1｜客廳傢具打造夏日休閒小角落

今次優惠包括全新桌椅傢具，讓大家安坐家中「唞暑」，讓人份外舒爽。TERJE摺椅減至$119.9 ，椅背設有掛孔，不用時可掛起摺椅，節省空間。家中常備12張摺椅，方便隨時迎接客人。而BERNHARD椅子富彈性的椅座和加厚座墊，坐得更舒適。面層柔軟的皮革，耐用又易保養。

TERJE摺椅 原價$229.9 特價$119.9 BERNHARD椅子 原價$1,290 特價$599.9 MARIEDAMM檯 原價$1,990 特價$699.9 SÖDERHAMN沙發 原價$3,590 特價$2,790

IKEA清貨減價推介2｜寢室傢具用品締造放鬆「Me Time

一覺好眠非常重要，窗簾可調節最適合休息時房間光線，提升睡眠質素；Wi-FI書架喇叭能一物兩用，擺放小物之餘更可播放各種療癒的音樂，閒時獨留房中，一邊聆聽音樂，一邊用超抵價瑜伽墊做伸展運動，成為最佳「Me Time」活動。

LENDA窗簾連簾帶 原價$249.9 特價$99.9 SYMFONISK Wi-Fi書架喇叭 原價$999.9 特價$599.9 KASEBERGA瑜伽墊 原價$449 特價$99.9 FLEKKE日間床架連2個抽屜 原價$2790 特價$1990

IKEA清貨減價推介3｜家居收納法寶

4款減價收納家品，包括層架、貯物箱、貯物架、更有流動貯物活動几，妥善好好收藏各類家中物品，騰出更多空間活動，一舉兩得。

SYVDE白色開放式衣櫃 原價$999.9 特價$699.9 RÅSKOG活動几 原價$329.9 特價$279.9 VATTENKAR上牆貯物架 原價$199.9 特價$99.9 DRÖNA盒 原價$44.9 特價$19.9

IKEA清貨減價推介4｜精選產品低至$4.9

IKEA夏季減價清貨，眾多貨品以低至5折的優惠價發售，部份人氣生活好物及家居用品減價後更只售$9.9$4.9

ENKELSPÅRIG印花水瓶 原價$39.9 特價$9.9 KORKEN連蓋瓶 原價$39.9 特價$9.9 BEVARA封口夾子 原價$19.9 特價$4.9 KORKEN連蓋瓶 原價$29.9 特價$9.9 TURILL咕𠱸套 原價$24.9 特價$9.9 ÖMSESIDIG條紋購物袋 原價$19.9 特價$9.9 ÖMSESIDIG彩色購物袋 原價$19.9 特價$9.9 STBIT 托盤 原價$29.9 特價$4.9 SUNNERST容器 原價$7.9 特價$4.9

yuu會員額外專享優惠及獎賞

夏季優惠期間，yuu將會額外為會員送上一系列驚喜獎賞。

620日至919日：特選客戶可獲$20 傢俬家飾折扣券

622日至75日：

10,000 YUU積分換購 IKEA $55現金券（原價：11,000分）（只限於門市換購）

14,000 YUU積分換購 IKEA $80現金券（原價: 16,000積分）（只限於門市換購）

瑞典美食廊優惠 買飲品3件即享85

除了琳琅滿目的家品，又怎少得色香味俱全的精選美食。IKEA同步舉行瑞典涼夏飲品節。由即日起至719日，顧客於瑞典美食廊購買精選瑞典飲品3件或以上，即享85折優惠。

買飲品3件即享85折

買飲品3件即享85折

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