全新清遠長隆度假區已經開幕，全新度假區佔地2.7平方公里，設有森林主題樂園，分為10大主題區，除了體驗動物大遷徒過程外，更可近距離接觸多種世界稀有的動植物。更有生態度假酒店，旅客可感受真正野生森林體驗。旅遊平台KKday更推出77折樂園門票及酒店住宿低至58折，即睇詳請。

清遠長隆度假區坐落於廣清交界的王子山北麓，擁有多個國內乃至全球最大的珍稀野生動物遷地保護種群，包括非洲象、黑犀牛、白犀牛和長頸鹿等一批國際公認保育困難的動物。 除了現已開幕的，長隆森林大自駕亦將於2025年年中開始試業。這個項目是清遠長隆度假區的一部分，屆時這條超長的自駕路線將會成為國內面積最大、野生動物最多的一條觀光路線，為遊客提供全新的森林探險體驗，使遊客能夠更加親近自然。

清遠長隆度假區

清遠長隆森林王國 清遠長隆森林王國，集森林探險、動物互動、主題遊樂、文化演藝、研發保育和主題餐飲於一體的綜合型森林野趣樂園。 園區以中央大草坪為中心，延伸出鸚鵡雨林、猿林猴島等10大主題區，還有11個主題遊樂設備，包括刺激的戶外大型無動力攀爬設施「叢林攀爬」、乘坐獅王摩天輪飽覽美麗自然景觀、花叢雲霄飛車、瓢蟲飛機等。 除此之外更有多個科普體驗館、探究學堂、動物行為展示等等，另外更可親手參與動物保育工作，近距離與動物互動，總共多達30多個遊樂設備及研學體驗。在玩樂同時，深入了解動物知識，寓學習於娛樂。 園區內最具特色為蒸氣火車穿越大非洲，搭乘復古蒸氣火車，有機會近距離與全球最大的非洲象遷地保護大族群、白犀牛家族等眾多稀有動物見面。 早鳥 77 折｜長隆森林王國門票 成人HK$270/位，青少年（12 – 17 歲）HK$215/位，兒童（3 – 11 歲）及長者 HK$187/位 （原價 成人HK$350/位，青少年HK$275/位，兒童及長者HK$242/位） 立即預約：KKday｜Klook 使用日期：2025年1月25日至3月22日 營業時間：星期一至星期日10:00-18:00 地址：中國廣東省清遠市清城區長隆大道長隆度假區

清遠長隆長頸鹿城堡酒店 國內首家沉浸式親子酒店——長頸鹿城堡，集休閒度假、宴會餐飲、溫泉療養、親子玩樂和商旅會議於一體，是全森態的主題度假場所。 長頸鹿城堡擁有1258間客房，設有5種設計風格和9種房型，包括斑馬房、鹿趣房、萌趣房、鹿趣家庭房、酋長房、斑馬溫泉房、鹿趣溫泉家庭房、鹿趣套房和城堡套房。 酒店內有近2500平方米的親鹿平台，周圍被長頸鹿、斑馬、劍羚、大羚羊和冠鶴包圍，遊客可以近距離觀賞這些動物，並參與投餵互動。 新酒店擁有國內唯一的複合型「奇幻森泉」主題溫泉水樂園，將在新年後正式開業。溫泉取自地下3000米的活泉水，富含對人體有益的氟和偏矽酸，泡湯的同時，還會有獴哥、鸚鵡、象龜和大嘴鳥等眾多動物陪伴環繞，享受全新溫泉體驗。 此外，城堡內還配套近3800平方米的超大室內兒童無動力樂園——神樹樂園，內裡包括探索啟程、樹神幻境、猴麵包樹神和密林部落四大主題區，讓孩子們盡情放電，開啟奇趣探索之旅。 低至 6 折｜入住斑馬房連雙人自助早餐 斑馬房: HK$887/晚 起（原價 HK$1,488/晚） 最多 2成人入住＋1位3歲以下小童入住，平均HK$295.7/位 入住斑馬房一晚

退房日享用雙人自助早餐 立即預約：KKday｜Klook 58 折｜斑馬房連自助早餐 + 無限暢玩長隆森林王國兩天門票 KKday優惠: 家庭套票 HK$1,567/晚 起（原價 HK$2,688/晚） 最多 3位成人 / 2位成人＋1位3 - 11歲小童入住，平均每晚HK$522.3/位 入住斑馬房一晚

入住日享用自助早餐（雙人套票包 2 位，家庭套票包 3 位）

入住期間兩天無限暢玩長隆森林王國（價值 HK$755/2 大 1 小， HK$840/3 大） 立即預約：KKday｜Klook

城堡自助餐廳 城堡自助餐廳位於清遠長隆長頸鹿城堡酒店中，是長隆首創、長頸鹿主題沉浸式多國籍料理餐廳，東南亞系、日系、傳統中式、嶺南風味一應俱全。全日制供應數百種中西風味美食，國際團隊更打造「長頸鹿奇幻劇場」動雕表演，提供兒童互動遊玩區。每位持成人（標準票）賓客可攜帶一位用餐當日未滿3 歲或身高未達1 米的兒童免費用餐。 7 折｜自助晚餐 KKday 優惠: 成人HK$247/位，兒童（3 -11 歲）HK$124/位 （原價 成人HK$355/位，兒童HK$155/位） 立即預約：請按此 用餐日期：2025年1月25日至3月31日（1月28日至2月4日） 地址：清遠長隆長頸鹿城堡酒店3F 自助早餐：07:00-11:00 / 晚餐：17:30-21:00