清邁旅遊｜帶你行全泰國最高峰！ 茵他儂國家公園半日遊 睇日出+行自然徑+穿越雲海打卡

不少香港人都有行山習慣，既然可以出國，又怎能錯過在外國行山的機會！位於清邁的茵他儂國家公園，擁有全泰國最高的山脈。今次記者就帶大家遊歷泰國最高峰，除了可以看日山、行自然徑親親大自然，更可以在雲海中打卡！
圖文：Kristy
鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運
茵他儂國家公園為泰國國家自然保護區，擁有全國最高海拔的山峰，高達2565米。以多種自然景觀而聞名，包括森林、瀑布、動植物、雲海等，深受當地人及外國遊客歡迎。
公園距離清邁市中心約2個多小時車程，而當天日出時間為6時多，因此記者於凌晨3時乘車出發，約5點多抵達茵他儂國家公園。途中會經過國家公園收費亭，大家需要先在這裡購票，成人為300泰銖，小童為150泰銖；汽車入山另外收費30泰銖。一上山就可以看見停車場，附近有石壆及空地，大家可以坐在上面靜待日出。但由於欣賞日出的人數非常多，想霸佔好位置就要提早到達。
清邁旅遊｜全泰最美步道—Kew Mae Pan自然徑
看完日出後，大家可以前往鄰近的Kew Mae Pan自然徑繼續行程。它被喻為泰國最美的自然步道，是茵他儂國家公園最熱門路線之一。自然徑入口離停車場只有約5分鐘的距離，進入自然徑需要有當地導遊帶路，1至10人成團，收費為200泰銖。收費非按人頭計算，因此建議大家找其他旅客一起組團，比較划算。Kew Mae Pan自然徑的開放時間為每年11月至5月，以修復山林生態及保護園區。12月至1月為最佳登山期，可以看到壯觀雲海，1月尾至2月頭更有櫻花！
Kew Mae Pan自然徑全長3.2公里，需時約2小時。主要分為3部份，由森林開始，然後再登上高山草原，然後再以森林作結。途中共有21個指示牌，每個指示牌都有泰文及英文解說，簡介該處的自然景觀。1-6號及15-21號被稱之為「霧林」，高大樹木長期遮天蔽日，再加上有不同蕨類和蘚類植物，猶如走進熱帶雨林一樣。沿途更有不同瀑布及動植物，如杜鵑花、藍莓、斑羚等，亦可以在高處看到知名的國王皇后雙塔。
必影打卡位：雲海全景
自然徑設有多個打卡位，最著名的必數9號的「Panoramic View」，沿著高山草原步道上前行，彷彿置身於雲海當中。大家可在木造的觀景台上，以180度飽覽壯闊的山景及雲海，隨便一拍已經美得猶如電腦待機畫面一般，大家絕對要把握機會，拍照留下美好回憶。如果想看到清晰雲海，最好於早上10點前到達。另外，由於觀景台位於雲層之上，太陽非常猛烈，各位行山客最好穿長袖及做好防曬準備，以免被曬傷。
大部分路段都設有木級，而且經當地人悉心維護，方便行山人士行走。但途中仍需要上落有斜度的樓梯，亦有部分路段相當濕滑，對於行山新手來說可能有一定難度。導遊於開始前會提供竹支，方便大家於山路上行走。部分景點設有平台及座椅，供大家休息之餘更可以順道欣賞大自然景色。行完山後亦可以回到停車場，設有廁所及多間小食店，有串燒、泰式粉麵及粥等供應，絕對可以補充體力！
茵他儂國家公園
地址：119 Ban Luang, Chom Thong District, Chiang Mai 50160, Thailand
官方網站：https://www.thainationalparks.com/doi-inthanon-national-park