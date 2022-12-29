清邁旅遊｜帶你行全泰國最高峰！ 茵他儂國家公園半日遊 睇日出+行自然徑+穿越雲海打卡

不少香港人都有行山習慣，既然可以出國，又怎能錯過在外國行山的機會！位於清邁的茵他儂國家公園，擁有全泰國最高的山脈。今次記者就帶大家遊歷泰國最高峰，除了可以看日山、行自然徑親親大自然，更可以在雲海中打卡！ 圖文：Kristy 鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運

清邁旅遊｜ 全泰最美步道— Kew Mae Pan 自然徑 看完日出後，大家可以前往鄰近的Kew Mae Pan自然徑繼續行程。它被喻為泰國最美的自然步道，是茵他儂國家公園最熱門路線之一。自然徑入口離停車場只有約5分鐘的距離，進入自然徑需要有當地導遊帶路，1至10人成團，收費為200泰銖。收費非按人頭計算，因此建議大家找其他旅客一起組團，比較划算。Kew Mae Pan自然徑的開放時間為每年11月至5月，以修復山林生態及保護園區。12月至1月為最佳登山期，可以看到壯觀雲海，1月尾至2月頭更有櫻花！

Kew Mae Pan自然徑全長3.2公里，需時約2小時。主要分為3部份，由森林開始，然後再登上高山草原，然後再以森林作結。途中共有21個指示牌，每個指示牌都有泰文及英文解說，簡介該處的自然景觀。1-6號及15-21號被稱之為「霧林」，高大樹木長期遮天蔽日，再加上有不同蕨類和蘚類植物，猶如走進熱帶雨林一樣。沿途更有不同瀑布及動植物，如杜鵑花、藍莓、斑羚等，亦可以在高處看到知名的國王皇后雙塔。

必影打卡位：雲海全景 自然徑設有多個打卡位，最著名的必數9號的「Panoramic View」，沿著高山草原步道上前行，彷彿置身於雲海當中。大家可在木造的觀景台上，以180度飽覽壯闊的山景及雲海，隨便一拍已經美得猶如電腦待機畫面一般，大家絕對要把握機會，拍照留下美好回憶。如果想看到清晰雲海，最好於早上10點前到達。另外，由於觀景台位於雲層之上，太陽非常猛烈，各位行山客最好穿長袖及做好防曬準備，以免被曬傷。