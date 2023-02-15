清邁旅遊｜清邁超人氣打卡熱點I Love Flower Farm 28萬呎超夢幻花海+免費泰式甜品

每年的12月至3月，都是清邁的最佳賞花期！而近年大熱的打卡熱點一定是I Love Flower Farm，佔地近28萬呎，有超多不同品種的花讓你慢慢打卡，喜歡拍照的你一定不能錯過！ 圖文：Kristy 鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運航空

I Love Flower Farm於2019年開幕，位於清邁湄林省，距離市區約30分鐘。農莊佔地近28萬呎，吸引了不少年輕人、KOL特意去朝聖打卡，知名泰星如Mai、Yaya等都曾到訪打卡，可見人氣爆登！ 前往花田先要在附近停車場，轉乘由農場提供的專車。停車場有不同拍攝道具供大家租借，如假花、太陽眼鏡、頭飾等。價錢約50泰銖，有需要的朋友建議先租借好道具再到花田拍攝。農莊亦提供專業拍攝服務，會有攝影師跟拍。

4 大打卡花海 猶如進入童話世界 於農莊門口已有靚靚打卡位，領取門票及換餐券後就可以入場。花田每年都會自訂不同主題，今年為「Find me in I love flower farm」，代表所有到訪的賓客都會被花海包圍。一入去就可以看到4大花田，包括天人菊、夢幻紫蔥花、紫錐花及紅色雞冠花，每個都色彩繽紛。大家更可以走入花田，盡情影相，來一個沉浸式的花海體驗。於12月至1月到訪的話，花田更會增設熱氣球裝飾，讓大家可以盡情打卡。不過在打卡時，要小心不要破壞到花卉。

入場送免費泰式小食 加錢參與手作工作坊 除了與花海拍照外，入面亦有不少打卡位。例如這個充滿歐陸風情的紅色磚牆，更有古董車、森系大長枱等等，猶如走進童話世界。不管是拍人還是風景，隨便影都超好看，保證每個角落都可以影到靚相。

影完相更可以到旁邊的Café嘆咖啡，記得用入場時派的換餐券，換取免費附送餐點，包括泰式草本茶及甜品。甜品按照季節而改變，今次我們吃到的是泰式糯米糍。望著滿滿的花海非常抒壓，絕對可以hea足一日。 農莊內設Art Workshop，有專人教你做不同與花有關手作，如布袋 (200泰銖)、掛飾 (250泰銖)，更可以即場繪畫 (500泰銖)，加錢即可參加。