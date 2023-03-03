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2023-03-03 20:00:00

清邁旅遊｜清邁近郊一日遊 飛天滑翔單車睇日出+朱古力農莊+Mae Kamong古村

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來到清邁旅遊，除了到訪遊客熱點—古城區外，近郊地方都很受本地人同旅客歡迎。今次帶大家來個大自然一日遊，乘搭飛天滑翔單車看日出，再去朱古力農莊見證朱古力生產過程，然後遊歷古村！

圖文：Kristy

鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運航空

清邁旅遊｜Flying Bird Paramator

想體驗飛上天睇日出的感覺？位於清邁的Flying Bird開業6年，專營滑翔單車。分為日出同黃昏時段，大家可以飛上天近距離欣賞出及日落。每次收費3500泰銖，時長大概15-20分鐘，最早6點鐘就可以玩到。今次我們選擇了最早的時段，捕捉晨光第一線。一共有4位教練，大部分都是前軍人，因此有豐富駕駛經驗，不用擔心安全問題。

於開始前需要換上由店家提供的紅色防風衣，配有頭盔及護目鏡。望了帶拍攝器材的你，它們亦提供即場借用服務，大家可以免費租用Go Pro及自拍棍等，非常貼心。

滑翔單車分為前後兩個座位。(劉韻瑩攝) 店家提供紅色防風衣，配有頭盔及護目鏡。(劉韻瑩攝) 可以即場租借拍攝器材，費用全免。(劉韻瑩攝)

準備好就會有職員帶你上車，滑翔單車外型與輪椅相似，分為前後兩個座位，教練會坐上後座控制單車，而乘客就坐在前方。大家可以在天上近距離迎接日出，途中更加會穿越雲海，見到農田、草原等等，非常壯觀。職員更不時會低飛同旋轉，大大增加刺激感。

嫌飛得不夠，這裡亦提供國際及教練牌課程，只需要兩個星期，每日8個鐘，包你學到成功為止。課程收費約港幣$3500，對滑翔單車有興趣的你一定不能錯過！

地址：Q4QP+7V, Tambon Huai Sai, San Kamphaeng District, Chiang Mai 50220, Thailand

遊玩時段：06:00-08:3016:00-17:30

飛上天俯瞰清邁的感覺超爽！ 大家可以近距離迎接日出，及俯瞰農地及村莊。 大家可以近距離迎接日出，及俯瞰農地及村莊。 大家可以近距離迎接日出，及俯瞰農地及村莊。 大家可以近距離迎接日出，及俯瞰農地及村莊。

清邁旅遊｜SKUGGA ESTATE朱古力農莊

玩完滑翔單車就來到這個朱古力農莊，位於清邁山頭Baan Pok村莊內，距離Flying Bird Paramator30分鐘車程。擁有自家的可可豆、咖啡豆種植園，更有牛油果、香蕉、夏威夷果仁等農作物。其中以朱古力最為有名，由生產至零售都一手包辦。農莊更提供導賞團，由專人為大家講解朱古力整個生產過程包括培植、發酵等，趁機品嚐可可豆的味道。更可以走入他們的工場，直擊朱古力加工及包裝過程。

SKUGGA ESTATE擁有自家種植園。(劉韻瑩攝) SKUGGA ESTATE擁有自家種植園。(劉韻瑩攝) 種有不同農作物如可可豆、牛油果等。(劉韻瑩攝) 種有不同農作物如可可豆、牛油果等。(劉韻瑩攝) 有不少休憩地方供大家休息。(劉韻瑩攝) 導賞團會為大家講解朱古力的整個生產過程。(劉韻瑩攝) 導賞團會為大家講解朱古力的整個生產過程。(劉韻瑩攝) 更可以進入工場，一睹加工程序。 導賞團會為大家講解朱古力的整個生產過程。(劉韻瑩攝)

完成整個導賞團後，要到它們的Chocolate Bar，品嚐由農場出產的朱古力飲品。一共有5種濃度可以選擇，味道濃郁，絕對真材實料。Café內亦有售不同甜品、咖啡豆、咖啡掛耳包及茶葉等。當然少不了由農場自家製的朱古力，黑朱古力、牛奶朱古力、白朱古力等都應有盡有，大家可以按照自己的口味選擇。臨走之前記得與農莊主人的珍藏老爺車打卡！

地址：Skugga Farm and Chocolate Lab, Hwy 1317, Sahakon 2, Mae On, , Chiang Mai, Thailand, 50130

營業時間：09:00-19:00

官方網站：https://skuggalife.com/

一定要到Chocolate Bar品嚐它們自家製的朱古力飲品！(劉韻瑩攝) 更有甜品。(劉韻瑩攝) 一定要到Chocolate Bar品嚐它們自家製的朱古力飲品！(劉韻瑩攝) 另有咖啡豆、掛耳包、朱古力及茶葉等手信。(劉韻瑩攝) 另有咖啡豆、掛耳包、朱古力及茶葉等手信。(劉韻瑩攝) 當然少不了飲啡。(劉韻瑩攝) 臨走之前記得與農莊主人的珍藏老爺車打卡！(劉韻瑩攝)

清邁旅遊｜Mae Kampong Village

最後帶大家來到Mae Kampong Village古村，是泰國人周末必到熱點。整條村落都被樹木及叢林包圍，充滿大自然氣色。村內除了有不同打卡位外，更可以品嚐不同地道美食，如泰北名物酸豬肉、泰式串燒等。喜歡挑戰自己的，不妨嘗試這個蜜蜂卵小食。雖然看上去有點恐怖，但吃下去味道香口，帶蘑菇的味道，值得一試！

來到Mae Kampong Village必定要喝咖啡！位於中心點的Lung Pud Pa Peng Coffee是古村的地標之一，吸引到不少旅客在門口拍照。Cafe整個環境猶如置身於森林一樣，好多人都特意來影相打卡，在溪邊歎咖啡。

溫馨提示：古村位於山上，行人路比較窄，再加上人多車多，大家行的時候一定要小心。

地址：65 Mu 3 Sai Huai Kaeo Mae On Chiang Mai 15110

Mae Kampong Village為泰國人周末必到熱點。(劉韻瑩攝) 蜜蜂卵小食 50泰銖 (劉韻瑩攝) 泰北名物—酸豬肉 (劉韻瑩攝) 可以吃到多款泰北美食！(劉韻瑩攝) 大家可以在溪邊歎咖啡。(劉韻瑩攝) 來到Mae Kampong Village必定要喝咖啡！(劉韻瑩攝)
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