清邁旅遊｜清邁近郊一日遊 飛天滑翔單車睇日出+朱古力農莊+Mae Kamong古村

來到清邁旅遊，除了到訪遊客熱點—古城區外，近郊地方都很受本地人同旅客歡迎。今次帶大家來個大自然一日遊，乘搭飛天滑翔單車看日出，再去朱古力農莊見證朱古力生產過程，然後遊歷古村！ 圖文：Kristy 鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運航空

清邁旅遊｜ Flying Bird Paramator 想體驗飛上天睇日出的感覺？位於清邁的Flying Bird開業6年，專營滑翔單車。分為日出同黃昏時段，大家可以飛上天近距離欣賞出及日落。每次收費3500泰銖，時長大概15-20分鐘，最早6點鐘就可以玩到。今次我們選擇了最早的時段，捕捉晨光第一線。一共有4位教練，大部分都是前軍人，因此有豐富駕駛經驗，不用擔心安全問題。 於開始前需要換上由店家提供的紅色防風衣，配有頭盔及護目鏡。望了帶拍攝器材的你，它們亦提供即場借用服務，大家可以免費租用Go Pro及自拍棍等，非常貼心。

準備好就會有職員帶你上車，滑翔單車外型與輪椅相似，分為前後兩個座位，教練會坐上後座控制單車，而乘客就坐在前方。大家可以在天上近距離迎接日出，途中更加會穿越雲海，見到農田、草原等等，非常壯觀。職員更不時會低飛同旋轉，大大增加刺激感。 嫌飛得不夠，這裡亦提供國際及教練牌課程，只需要兩個星期，每日8個鐘，包你學到成功為止。課程收費約港幣$3500，對滑翔單車有興趣的你一定不能錯過！ 地址：Q4QP+7V, Tambon Huai Sai, San Kamphaeng District, Chiang Mai 50220, Thailand 遊玩時段：06:00-08:30；16:00-17:30

清邁旅遊｜ SKUGGA ESTATE 朱古力農莊 玩完滑翔單車就來到這個朱古力農莊，位於清邁山頭Baan Pok村莊內，距離Flying Bird Paramator約30分鐘車程。擁有自家的可可豆、咖啡豆種植園，更有牛油果、香蕉、夏威夷果仁等農作物。其中以朱古力最為有名，由生產至零售都一手包辦。農莊更提供導賞團，由專人為大家講解朱古力整個生產過程包括培植、發酵等，趁機品嚐可可豆的味道。更可以走入他們的工場，直擊朱古力加工及包裝過程。

完成整個導賞團後，要到它們的Chocolate Bar，品嚐由農場出產的朱古力飲品。一共有5種濃度可以選擇，味道濃郁，絕對真材實料。Café內亦有售不同甜品、咖啡豆、咖啡掛耳包及茶葉等。當然少不了由農場自家製的朱古力，黑朱古力、牛奶朱古力、白朱古力等都應有盡有，大家可以按照自己的口味選擇。臨走之前記得與農莊主人的珍藏老爺車打卡！ 地址：Skugga Farm and Chocolate Lab, Hwy 1317, Sahakon 2, Mae On, , Chiang Mai, Thailand, 50130 營業時間：09:00-19:00 官方網站：https://skuggalife.com/