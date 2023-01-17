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2023-01-17 18:00:00

清邁旅遊｜清邁2大周末文青市集 盤點7大必買+必食推介 手繪人像咖啡杯/巴士Cafe

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來到泰國當然要行市集！除了曼谷之外，清邁亦有不同文青市集，深受一眾本地人及遊客歡迎。今次一次過為大家介紹2個清邁文青市集—Jing Jai Farmers MarketCham Cha Market，售賣多款手作產品及飾物，只限於周末開放。到清邁旅遊一定要去朝聖兼掃貨！

 

圖文：Kristy

鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運

清邁周末市集｜Jing Jai Farmers Market

Jing Jai Farmers Market2022年開幕，距離清邁古城區以北約2公里，可選擇乘搭的士或Tuk Tuk前往。市集一共分為3個區域，分別為文青市集、小食及農家產品區。貨品種類繁多，大部分都是由親自手作，每個都是獨一無二。不少藝術家更會即場作畫，非常有心思！

Jing Jai Farmers Market於2022年開幕，距離清邁古城區以北約2公里。(劉韻瑩攝) 貨品種類繁多，大部分都是由親自手作，每個都是獨一無二。(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜1. CHOOJAI COFFEE：手畫咖啡杯

這檔手沖咖啡非常著名，店內的咖啡豆由耕作、烘焙、磨豆至沖泡，都是由老闆一人自理。店舖的形式亦非常自助，攤檔前有多個籐椅，看到有空位可以先坐下。咖啡由老闆親自手沖，可選擇FruityNutty口味。旁邊更有專人替客人即場手繪人像咖啡杯，價錢由客人自行衡量，非常值得收藏。

CHOOJAI COFFEE非常著名。(劉韻瑩攝) 手沖咖啡檔一開門就大排長龍。(劉韻瑩攝) 咖啡可選Nutty及Fruity。(劉韻瑩攝) 旁邊更有專人幫遊客手繪人像咖啡杯。(劉韻瑩攝) 咖啡由買家自行定價。(劉韻瑩攝) 亦可以現場購買它們自家烘焙的咖啡豆。(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜2. the feel gooood factory：名畫水泥擺設

提到文青市集，當然少不了手作商品！這間攤檔以水泥產品為主，例如馬克杯、紙陣、耳環、碟子等，每個都是由店主親手製造。店主表示，每件產品都需時大概一個星期，因此每件都非常特別。必買畫家及名畫系列，有不同搞怪擺設及家品，實用之餘又有睇頭，當作手信亦非常適合。

這間攤檔以水泥產品為主，每個都是由店主親手製造。(劉韻瑩攝) 必買畫家及名畫系列，有不同搞怪擺設。(劉韻瑩攝) 必買畫家及名畫系列，有不同搞怪擺設。(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜3. 籐織系列

除了手作擺設外，市集內亦有不少手作服飾攤檔。由充滿泰式風情的傳統服飾，以至文青感十足的籐織系列都應有盡有。記者入手了兩件網織單品，包括近年大熱的網織漁夫帽及袋子，其中漁夫帽只需280泰銖，更有多款顏色選擇。網織袋單價較貴，售價為790泰銖，約港幣$198，但勝在全人手製造，更可以自選不同顏色的配飾。

文青感十足的籐織系列。 網織漁夫帽只需280泰銖。 網織袋單價較貴，售價為790泰銖，約港幣$198。

清邁周末市集｜4. 食物

來到小食及農產品區，有齊多國食物，如飯卷、沙律、炭燒蟹蓋、糯米飯、魚肚羹等。口渴亦有各式各樣的冰凍飲料，如即叫即開椰子汁、龍眼汁、洛神花茶，喝一口瞬間透心涼。更有即叫即炸雞脾及燒肉，保證熱辣辣！

市集內設有不少枱凳，大家買完食物後可以坐下慢慢享用。旁邊亦有Live Band演奏，過一個Chill爆的周末！

當然少不了地道泰式食物。 當然少不了地道泰式食物。 即叫即炸雞脾 即叫即炸雞脾 魚肚羹 市集內設有不少枱凳，大家買完食物後可以坐下慢慢享用。 冰凍飲品20baht就有交易！(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜Cham Cha Market

另一個周末市集為Cham Cha Market，規模為Jing Jai Market小。位於清邁古城約20分鐘的一個小村落裡，被一大片樹木包圍，亦有大量文青感十足的裝飾，寫意之餘又可以打卡。市集同樣主打各種手作製品，必買藍染及棉麻商品！

Cham Cha Market被一大片樹木包圍，亦有大量文青感十足的裝飾。(劉韻瑩攝) Cham Cha Market被一大片樹木包圍，亦有大量文青感十足的裝飾。(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜5. 藍染/棉麻系列

市集不少攤檔都售賣藍染及棉麻商品，由帽子、衣服、裙褲，以至飾物等都可以買到！亦有充滿民俗風格的電話繩、斜揹袋等，每件都是攤檔店主自產自銷，絕對不會出現撞款情況。

Cham Cha Market主打藍染及棉麻商品。(劉韻瑩攝) Cham Cha Market主打藍染及棉麻商品。(劉韻瑩攝) Cham Cha Market主打藍染及棉麻商品。(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜6. HOLY KIDS：手作浴球+香水

除了露天攤檔外，不能錯過這間手作Art StudioHOLY KIDS售賣大量自家製浴球及香水，浴球香氣以食物為主題，有藍莓鬆餅、薄荷朱古力、熊仔軟糖等，非常特別；而香水瓶上圖案由店主親手繪製，極有心思。

香水瓶上圖案由店主親手繪製。(劉韻瑩攝) 浴球香氣以食物為主題。(劉韻瑩攝) 浴球造型亦非常可愛。(劉韻瑩攝)

清邁周末市集｜7. Bus Pizza

提到Cham Cha Market，一定少不了「Bus Pizza」。老闆買下了一整架舊式巴士，經過裝修後就變成了這間巴士餐廳。售賣Pizza、意粉等西餐，必食招牌巴士造型Bus Pizza，大家可以選擇坐在巴士內或車頂上用餐，邊食邊打卡！

Bus Pizza由舊式巴士改建而成。(劉韻瑩攝) Bus Pizza由舊式巴士改建而成。(劉韻瑩攝) 肉醬意粉 (129Thb) Four Cheese Pizza 270/320Thb (劉韻瑩攝) Bus Pizza 129Thb (劉韻瑩攝)
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