清邁旅遊｜開箱清邁Glamping體驗 超豪華透明泡泡屋+深山觀星+露天浸浴 人均$400包早餐

去泰國不一定要住酒店！有沒有想像過去旅行都可以每晚看著星空入睡？喜歡大自然的你不妨試試Glamping，今次與大家開箱清邁豪華露營體驗。入住山中透明泡泡屋，更有獨立浴缸及豪華早餐。人均約$400就可以入住，絕對是超值Glamping體驗。 圖文：Kristy 鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運航空

受疫情影響，露營及Glamping取代旅行，成為年輕人假日消遣活動之一。泰國亦不例外，清邁近年開設了不少Glamping營地。今次為大家介紹的North Star Valley，位於清邁山頭，距離市區大概一小時車程。整個營區一共有15間屋，其中1間是玻璃屋。 大堂已設計得非常精緻，充滿森系感。設有咖啡機及吧枱，一入住工作人員就會奉上Welcome Drink。大堂旁邊亦設有木製韆鞦位，位置正對著山景，絕對是影相打卡的必到之處。

清邁Glamping｜全透明泡泡屋 夜晚睇星一流 今次我們入住的是泡泡屋，360度全透明圓頂設計，晚上留在營中，就可以在沒有光害的環境下，能看到滿佈星星的天空。營外的燈串於晚上更會亮起，更添氣氛。 營內有超大雙人床及床頭櫃，亦有毛巾、水、衣架、野餐墊等日用品。房型分為有浴缸及無浴缸，每間浴室都備有獨立馬桶、洗頭水、沖涼液及護髮素，惟沒有洗手盤。不少網紅都特意預訂有浴缸的房型，體驗在深山浸浴之餘，更可以影相打卡。 營外亦有一大片空間，四周都有樹木包圍，近距離親親大自然。大家可以用上營裡附有的野餐墊，以清邁山林為背景，與朋友一齊野餐兼打卡。雖然泡泡屋是透明設計，但是每個營都設有窗簾。而每間屋之間都有一定距離，保證有私隱度。

清邁Glamping｜最搶手玻璃小屋 私人露天泳池 + 唯美用餐區 而整個營區最搶手，肯定是這間玻璃小屋，需要提早半年訂房！與泡泡屋不一樣，設有獨立玻璃睡房，空間更大。廁所亦附有洗手盤及浴缸。更附有私人露天泳池及用餐區，安在房內已經可以游泳，不少泰國人更會在用餐區嘆tea set，寫意又減壓！ 溫馨提示：由於營地位於山上，每次由Lobby走到泡泡屋都需要走行一定距離的山路，因此建議不要帶太多行李。

清邁Glamping｜ 包超豪華早餐 人均 $400 一晚 酒店提供早餐及晚餐，基本房價已包二人份早餐。早餐可於Lobby隔壁的餐廳享用，份量非常豐富。單單是早餐已有齊西式及泰式美食，單單是飲品已經有2款，食物就有6款。除了常見的沙律及麵包外，更有泰式皮蛋蝦米粥、蝶豆花糯米飯、燉蛋、巨型生果盤等。望著綠油油的山景吃早餐，絕對是超豪華體。

晚餐方面，可以來到大堂隔壁的北歐風小屋用膳。一次過吃多款精美泰菜，有齊前菜、海鮮、咖喱、甜品等，全部由廚師發版，每日都有不同款式。另加晚餐每人消費900泰銖，即約港幣$215。