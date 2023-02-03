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2023-02-03 20:00:00

清邁旅遊｜開箱清邁Glamping體驗 超豪華透明泡泡屋+深山觀星+露天浸浴 人均$400包早餐

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去泰國不一定要住酒店！有沒有想像過去旅行都可以每晚看著星空入睡？喜歡大自然的你不妨試試Glamping，今次與大家開箱清邁豪華露營體驗。入住山中透明泡泡屋，更有獨立浴缸及豪華早餐。人均約$400就可以入住，絕對是超值Glamping體驗。

圖文：Kristy

鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運航空

受疫情影響，露營及Glamping取代旅行，成為年輕人假日消遣活動之一。泰國亦不例外，清邁近年開設了不少Glamping營地。今次為大家介紹的North Star Valley，位於清邁山頭，距離市區大概一小時車程。整個營區一共有15間屋，其中1間是玻璃屋。

大堂已設計得非常精緻，充滿森系感。設有咖啡機及吧枱，一入住工作人員就會奉上Welcome Drink。大堂旁邊亦設有木製韆鞦位，位置正對著山景，絕對是影相打卡的必到之處。 

North Star Valley位於清邁山頭，距離市區大概一小時車程。(劉韻瑩攝) 一入住工作人員就會奉上Welcome Drink。(劉韻瑩攝) 必到木製韆鞦影相打卡！(劉韻瑩攝) 必到木製韆鞦影相打卡！(劉韻瑩攝)

清邁Glamping｜全透明泡泡屋 夜晚睇星一流

今次我們入住的是泡泡屋，360度全透明圓頂設計，晚上留在營中，就可以在沒有光害的環境下，能看到滿佈星星的天空。營外的燈串於晚上更會亮起，更添氣氛。

營內有超大雙人床及床頭櫃，亦有毛巾、水、衣架、野餐墊等日用品。房型分為有浴缸及無浴缸，每間浴室都備有獨立馬桶、洗頭水、沖涼液及護髮素，惟沒有洗手盤。不少網紅都特意預訂有浴缸的房型，體驗在深山浸浴之餘，更可以影相打卡。

營外亦有一大片空間，四周都有樹木包圍，近距離親親大自然。大家可以用上營裡附有的野餐墊，以清邁山林為背景，與朋友一齊野餐兼打卡。雖然泡泡屋是透明設計，但是每個營都設有窗簾。而每間屋之間都有一定距離，保證有私隱度。

泡泡屋360度全透明圓頂設計。(劉韻瑩攝) 每個營都設有窗簾。(劉韻瑩攝) 不少網紅都特意預訂有浴缸的房型。(劉韻瑩攝) 營外亦有一大片空間，大家可以與朋友一齊野餐兼打卡。(劉韻瑩攝) 營外的燈串於晚上更會亮起。(劉韻瑩攝) 營內有超大雙人床及床頭櫃。(劉韻瑩攝) 有毛巾、水、衣架、紙巾等日用品。(劉韻瑩攝) 有毛巾、水、衣架等日用品。(劉韻瑩攝) 每間屋之間都有一定距離。(劉韻瑩攝)

清邁Glamping｜最搶手玻璃小屋 私人露天泳池+唯美用餐區

而整個營區最搶手，肯定是這間玻璃小屋，需要提早半年訂房！與泡泡屋不一樣，設有獨立玻璃睡房，空間更大。廁所亦附有洗手盤及浴缸。更附有私人露天泳池及用餐區，安在房內已經可以游泳，不少泰國人更會在用餐區嘆tea set，寫意又減壓！

溫馨提示：由於營地位於山上，每次由Lobby走到泡泡屋都需要走行一定距離的山路，因此建議不要帶太多行李。

玻璃小屋是整個營區最搶手的房型。(劉韻瑩攝) 附有私人露天泳池及用餐區。(劉韻瑩攝) 安在房內已經可以游泳！(劉韻瑩攝) 玻璃小屋房型包浴缸及洗手盤。(劉韻瑩攝)

清邁Glamping｜包超豪華早餐 人均$400一晚

酒店提供早餐及晚餐，基本房價已包二人份早餐。早餐可於Lobby隔壁的餐廳享用，份量非常豐富。單單是早餐已有齊西式及泰式美食，單單是飲品已經有2款，食物就有6款。除了常見的沙律及麵包外，更有泰式皮蛋蝦米粥、蝶豆花糯米飯、燉蛋、巨型生果盤等。望著綠油油的山景吃早餐，絕對是超豪華體。

巨型生果盤 (劉韻瑩攝) 泰式皮蛋蝦米粥 (劉韻瑩攝) 蝶豆花糯米飯 (劉韻瑩攝) 西式沙律 (劉韻瑩攝) 望著綠油油的山景吃早餐，絕對是超豪華體驗。 (劉韻瑩攝) 手作朱古力麵包 (劉韻瑩攝) 生雞蛋炸粉絲 (劉韻瑩攝)

晚餐方面，可以來到大堂隔壁的北歐風小屋用膳。一次過吃多款精美泰菜，有齊前菜、海鮮、咖喱、甜品等，全部由廚師發版，每日都有不同款式。另加晚餐每人消費900泰銖，即約港幣$215

晚餐可以來到大堂隔壁的北歐風小屋用膳。 (劉韻瑩攝) 佈置得非常精美，每一個角落都是打卡位！ (劉韻瑩攝) 一次過吃多款精美泰菜 (劉韻瑩攝) 一次過吃多款精美泰菜 (劉韻瑩攝) 一次過吃多款精美泰菜 (劉韻瑩攝) 一次過吃多款精美泰菜 (劉韻瑩攝) 一次過吃多款精美泰菜 (劉韻瑩攝) 一次過吃多款精美泰菜 (劉韻瑩攝) 更有三層架甜品！ (劉韻瑩攝)

North Star Valley

地址：Thailand Chiang Mai Amphoe Mae Rim 50180

房價：

全透明泡泡屋無浴缸+2人早餐 約港幣$858

全透明泡泡屋連浴缸+2人早餐 約港幣$954

玻璃小屋+2人早餐 約港幣$3850

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