清邁酒店2023｜開箱清邁五星級度假村Anantara Chiang Mai Resort 離古城10分鐘車程+1,110呎豪華大房+獨立庭園露台

除了曼谷、布吉、芭堤雅外，位於泰國北部的清邁同樣是港人熱門旅遊目的地。不少旅客來到清邁，都一定會到訪古城。今次為大家介紹清邁五星級度假村—Anantara Chiang Mai Resort，地點鄰近古城之餘，更非常具泰式風色。基本客房都有近540呎，更配備獨立庭園陽台，絕對是Chill爆之選！ 圖文：Kristy 鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、香港快運航空

清邁五星級度假村Anantara Chiangmai Resort鄰近湄平河畔，距離清邁古城區只需10分鐘車程，地點非常方便。酒店融合泰式與殖民風元素，當中部分建築有百年殖民歷史。分為度假村及服務式住宅兩個區域，一共有52間客房、32間套房和26間服務式套房。

清邁酒店 2023 ｜ 超豪華河景套房 私人露台望湄平河畔 度假村一共有4種房型，可選擇園景及河景。其中最豪華一定是卡薩拉河景套房 (Kasara River View Suite)。房間有近1,110呎，內有特大雙人床及沙發床，適合一家人入住。更有私人露台及全景落地窗，隨時隨地都望到湄平河畔美景。洗手間配備特大浴缸同企缸，並以木摺門分開房間及廁所兩個空間，不使用的時候可以拉開木摺門，大大增加空間感。

清邁酒店 2023 ｜ 基本客房備浴缸 + 企缸 + 獨立庭園陽台 而基本的豪華客房 (Deluxe Garden View Room)空間同樣夠大，有近540呎。房間同樣走泰國風，以木系為主調。門口設有玄關位，位置非常寬闊，放行李及鞋子都綽綽有餘。一入房就見到超大雙人床，房間配備空氣清新機、咖啡膠囊機等生活用品，亦加入泰式工藝品等裝飾。 洗手間空間亦相當寬闊，同樣有齊浴缸及企缸。而最吸引就是這個獨立庭園陽台，幾乎每間房都配備。陽台設有籐椅、木桌及沙發床，大家可以躺在床上享受me-time，更可以直接從陽台走出酒店花園。

服務式住宅方面，有小橋與度假村連接。分別有5種房型，最大的三房房型 (Three Bedroom Suite)，有近1,700呎，可容納6個成人。房間有齊廚房、洗衣間等。3間睡房均有配備洗手間，其中主人房更有浴缸，隨時都可以在房間浸浴。