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2023-02-18 12:30:00

減壓好去處｜銅鑼灣Art Piece放鬆身心好去處 瑜伽/冥想/太極熱石水療

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減壓好去處｜銅鑼灣Art Piece放鬆身心好去處 瑜伽/冥想/太極熱石水療

減壓好去處｜銅鑼灣Art Piece放鬆身心好去處 瑜伽/冥想/太極熱石水療

香港人出名壓力大，趁著星期六日不妨留一天喘息，安排me time讓自己好好放鬆及休息一下。位於銅鑼灣的Art Piece，多個樓層提供美容療程之餘，另外亦有水療、冥想班、瑜伽、普拉提，甚至是自助烘焙等服務，讓大家在放鬆的同時有不同體驗。

IKIGAI 聲音冥想體驗

多元化的瑜伽中心IKIGAI Yoga & Wellness致力讓生活更平衡、平靜和清晰。提供的課程包括瑜伽(Yoga)、冥想(Meditation)及律動(Movement)3大範疇，致力與大家一起探索、發現、成長，感受生命的意義。其中Yoga & Wellness透過聲音冥想，利用聲音震動把頻率帶到身體失衡的部位，從而放鬆體內繃緊的地方，進入深度冥想狀態的練習。在頌缽和音叉的環繞下，讓心靈和精神和諧，放鬆繃緊身體，減輕生活壓力。場內全面使用lululemon瑜伽用品，配合氣氛燈及音響，全方位享受活動樂趣。

IKIGAI Yoga & Wellness 頌缽冥想 IKIGAI Yoga & Wellness 頌缽冥想 IKIGAI Yoga & Wellness 頌缽冥想 IKIGAI Yoga & Wellness 律動 IKIGAI Yoga & Wellness 瑜伽

THANN Sanctuary Spa太極熱石

不少港人都愛去泰國按摩揼骨做spa，被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一的THANN Sanctuary Spa，以天然療法創製出一系列效果超卓的護理項目，更由品牌總部嚴選泰籍芳療師，在香港都能感受置身泰國的享受。

THANN Sanctuary Spa在銅鑼灣Art Piece 提供多類水療及美容療程，其中王牌的太極熱石療程，以天然香薰喚醒五感，專業貼心的泰籍芳療師運用七色水晶針對七輪(管理內分泌系統的能量中心)，利用太極熱石放置到穴位上，配合柔和按摩，打通阻塞能量，紓緩筋骨及神經。黑色瑪瑙石可吸收身體內的負能量，而白色瑪瑙石可鎮定及放鬆精神，同時紓緩肌肉酸痛，療程配合黑白陰陽熱石推按，深層改善身體狀況，幫助身體恢復最佳狀態。

Thann水療及美容療程 THANN Sanctuary Spa太極熱石療程 Thann水療及美容療程

Anhao Wellness核心床普拉提體驗

另外，近年興起普拉提，是一種集合瑜珈、舞蹈、體操的身體訓練，結合東方運動的心靈練習和西方運動的肌肉體能訓練，透過核心床的阻力和各式動作，以強化身體核心肌群，加強肌肉耐力及柔軟度，改善身體線條。

ANHAO Wellness 普拉提器械及塑身機 ANHAO Wellness 普拉提器械及塑身機

Art Piece

地址：銅鑼灣勿地臣街3G - 2/F

營業時間：1130am-930pm

電話：2698 8910

 

Art Piece美容服務及體驗樓層 (7 - 26/F) :

營業時間：1000am - 1000pm

查詢及預約電話：2698 8912 /

只限WhatsApp9538 1727

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