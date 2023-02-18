減壓好去處｜銅鑼灣Art Piece放鬆身心好去處 瑜伽/冥想/太極熱石水療

香港人出名壓力大，趁著星期六日不妨留一天喘息，安排me time讓自己好好放鬆及休息一下。位於銅鑼灣的Art Piece，多個樓層提供美容療程之餘，另外亦有水療、冥想班、瑜伽、普拉提，甚至是自助烘焙等服務，讓大家在放鬆的同時有不同體驗。

IKIGAI 聲音冥想體驗

多元化的瑜伽中心IKIGAI Yoga & Wellness致力讓生活更平衡、平靜和清晰。提供的課程包括瑜伽(Yoga)、冥想(Meditation)及律動(Movement)3大範疇，致力與大家一起探索、發現、成長，感受生命的意義。其中Yoga & Wellness透過聲音冥想，利用聲音震動把頻率帶到身體失衡的部位，從而放鬆體內繃緊的地方，進入深度冥想狀態的練習。在頌缽和音叉的環繞下，讓心靈和精神和諧，放鬆繃緊身體，減輕生活壓力。場內全面使用lululemon瑜伽用品，配合氣氛燈及音響，全方位享受活動樂趣。