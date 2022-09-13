減肥大作戰 中秋暴食收肥腩 5款低卡早餐飽腹富營養

黃薑粉炒豆腐。

在外國，豆腐一直是素食者每日吸收蛋白質和氨基酸的重要食材，所以可選擇以豆腐來代替雞蛋，但挑選豆腐時要小心陷阱，因百頁豆腐、油炸豆腐製作時採用大量食油，屬於加工食品，雖然美味但還是盡量少食較好。

做法：在鍋中加入適量橄欖油，把大蒜、洋蔥或三色椒煎香，然後加入瀝乾水的豆腐、菠菜，以鹽、胡椒和黃薑粉配味，炒香即可。上碟時可在碟邊添加一片牛油果，增加均衡營養。

益處：豆腐含大豆蛋白、維生素B、礦物質鈣及鎂和維生素D，適合長期營養不均衡的上班族。而且豆腐熱量很低，每100g熱量88kcal，根據營養學雜誌《Journal of Nutrition》2015年發表一項報告，吃高蛋白的大豆食物會感覺更飽，減少飢餓感。