減肥大作戰 中秋暴食收肥腩 5款低卡早餐飽腹富營養

中秋節暴食過後，又要開始身材管理了。
中秋必要回家做節，做節例牌大魚大肉，還要嘗月餅、食水果賞月，飯聚完畢繼續下場約友海邊燒烤飲啤酒，過後卡路里爆錶之餘，肥腩率先跑出，的確有礙觀瞻。所謂一日之計在於晨，想做好食材管理應該由早餐開始，正如營養師建議「同樣300卡熱量食物，飽腹感的持續時間長短，對瘦身產生很大影響。」推薦5款健康又飽腹感早餐，不但製作容易，而且營養豐富具飽腹感。
黃薑粉 炒豆腐。
在外國，豆腐一直是素食者每日吸收蛋白質和氨基酸的重要食材，所以可選擇以豆腐來代替雞蛋，但挑選豆腐時要小心陷阱，因百頁豆腐、油炸豆腐製作時採用大量食油，屬於加工食品，雖然美味但還是盡量少食較好。
做法：在鍋中加入適量橄欖油，把大蒜、洋蔥或三色椒煎香，然後加入瀝乾水的豆腐、菠菜，以鹽、胡椒和黃薑粉配味，炒香即可。上碟時可在碟邊添加一片牛油果，增加均衡營養。
益處：豆腐含大豆蛋白、維生素B、礦物質鈣及鎂和維生素D，適合長期營養不均衡的上班族。而且豆腐熱量很低，每100g熱量88kcal，根據營養學雜誌《Journal of Nutrition》2015年發表一項報告，吃高蛋白的大豆食物會感覺更飽，減少飢餓感。
全麥英式鬆餅三明治
全麥英式鬆餅每個約129 kcal，在超市容易買到，而且高纖維、低脂肪，含鈣、磷、鎂和硒，是製作低卡健康早餐的有力盟友。
做法：將半邊全麥英式鬆餅放入焗爐或煎鍋烤香，放上水煮蛋、蔬菜、 mozzarella 芝士即可，想更香口可放入焗爐把芝士 烤熔增添風味。
益處：全麥麵包中像全麥英式鬆餅，被許多營養學家推薦為完美的節食麵包，因包中膳食纖維、礦物質和維生素含量非常豐富，營養價值很高。而且GI值(升糖指數)低，與其他麵包相比，不易發胖。
巴西莓碗(Acai Bowl)
看IG就知道 巴西莓碗是很多名人的最愛早餐，因容易製作，且非常健康。 在家裡自己做一個莓碗，可以調節每天吸入熱量，如採用低卡水果、燕麥製作的莓碗， 約 一碗6安士 ( 170 克) 約211 kcal(取決你所用食材)，是一個很好控制熱量吸收的早餐。
做法：只需將杏仁奶或 豆漿 、香蕉、藍莓等與冷凍凡巴西莓，放入攪拌機掂成 cream 狀 即可，建議 碗面自行可加入核桃、椰子片、 果仁、香蕉、麥皮及適量水果調味。
益處： 巴西莓是一種超級食品，多酚含量是紅酒的30倍，具豐富抗氧化物、纖維和氨基酸，能促進消化系統、皮膚健康和加強人體免疫系統等功效，營養價值很高。
隔夜麥片( Overnight Oats)
歐美 非常流行的早餐隔夜麥皮，即 在睡前把燕麥和喜歡的食材混在一起，放入冰箱置一晚，翌日起床就有美味又有營養的早餐。 隔夜麥皮具有良好蛋白質和脂肪， 是懶人減肥早餐的最佳選擇，亦 可說是忙碌早晨救星。
做法：把傳統燕麥片1/2 杯( 約50 克) 放入容器，加入乳酪、椰奶或 豆 漿 、香蕉、奇亞籽和楓糖漿，放小撮海鹽調味。
益處：燕麥每100g 約216 kcal ，一直被公認是完美健康食品，對降血脂、降血壓及預防心血管疾病起保護作用，而且含大量膳食纖維及較多蛋白質，可延緩飯後血糖濃度上升速度，糖尿病及血糖偏高患者適合享用。
牛油果煙熏三文魚多士
對於從事動力勞動工作或每天運動量消耗大的朋友，會嫌上述4 款低卡早餐太寡口，尤其對早餐必需吃肉的人，可選擇使用牛油果加入三文魚配搭多士，不但含健康脂肪和膳食纖維，有肉到肚之餘亦可長時間不感飢餓。
做法：先將麥包烤香待用，再將牛油果壓碎，加入適量海鹽、黑胡椒攪成蓉，搽上麥包，放入即食三文魚便完成，簡單方便。
益處：煙熏三文魚100g 約117 kcal( 約4片魚生size)， 還含豐富蛋白質，非常適合重量訓練者選用，而且三文魚含蝦青素、維生素A 、C 、E 等營養成分，對美肌有非常不錯功效。
清楚每樣食材的成分與卡路里，食住瘦其實唔難。
食得正確要瘦唔難
成人男性每天獲取卡路里總量不應該超過2,500 kcal 、女性則不應超過2,000 kcal ，以上 早餐卡路里 攝取量不超過500kcal，只要吃得對，再配合運動，食住瘦其實唔難 。 美國臨床營養學期刊《The American Journal of Clinical Nutrition 》曾指長期不吃早餐的人，身體長時間處於飢餓狀態，除增加脂肪氧化機率，令身體出現輕度發炎，同時會干擾胰島素敏感性，對人體代謝機能帶來壞影響。因此正確吃早餐提高代謝率，一樣可以食住瘦，以下3 個吃早餐的小秘訣與 禁忌 。
秘訣 一： 均衡營養
可選 半碗全穀及根莖類澱粉食材半碗，固體蛋白質如三文魚、雞胸肉及雞蛋，配搭一份蔬果類食品。
秘訣 二： 瞓醒飲水
瘦身少不了飲水，瞓醒飲水可解除整晚缺水狀態，還能幫助控制食慾，因大腦會對身體發出進食訊號，藉以吸收水分，所以水分攝取充足能壓止食慾。
秘訣 三： 起床1小時內進食
不管是否進行瘦身，醒後1小時進食，啟動身體機能提升代謝率。
禁忌一： 甜 食
早上起床身體血糖低，因此吃甚麼較易吸收，而且血糖升得快跌得仲快，血糖一降肚餓的訊號又會響起，因此不宜吃太甜的食材。
禁忌二： 生冷嘢
一早起身食生冷東西，會 降低代謝率，如身體受不了，更會出現肚屙症狀。熱食則有助身體代謝復甦。