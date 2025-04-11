減肥過度易缺鉀 4類人群最易中招（附3類補鉀食物）

過度減肥容易令身體缺乏鉀質，出現全身乏力、疲倦、心律不正等症狀，讓身體響起警號。以下就為大家盤點4類缺鉀人群，並推薦3類補充食物，讓大家在減肥期間也不會缺乏鉀！

缺鉀人群｜戒斷碳水化合物 不少人為了減肥會減少攝取碳水化合物，甚至會完全不進食碳水化合物，雖然可以令到體重下降，但實際上體內的鉀含量也會同時下降，最終造成四肢無力、體力減弱、反應遲鈍等症狀。 缺鉀人群｜容易肚瀉 若果使用不但行為進行減肥，例如減肥藥、瀉藥等便容易令腸臟變得不健康，使身體變成容易肚瀉的體質，這種體質更會令身體缺乏鉀質，容易引起各種身體問題。

缺鉀人群｜喜歡咖啡或甜品 黑咖啡不但無糖，同時有幫助消化的作用，因此有些人會利用黑咖啡來進行減肥，但飲用過量卻會造成反效果，令身體缺乏鉀，最終變得疲勞。而過量攝取酒或甜食同樣會造成鉀含量不足，容易有低血壓、作嘔、肌肉無力的情況出現。 缺鉀人群｜高壓生活 香港都市生活壓力大，長期處於精神或肉體緊張的情況下，同樣會導致體內的鉀含量不足，心律不正、易怒、腸臟蠕動減慢等都是身體缺乏鉀質的警號，需要特別留意。

鉀高食物｜水果類 不少水果都含有豐富的鉀質，多吃可以幫助改善症狀，例如牛油果、 香蕉、 葡萄、 柚子、 西瓜等。其中以香蕉的鉀含量特別高，一條香蕉約有330mg的鉀質，因此不少人都會在運動後吃香蕉，補充流失的鉀質。

鉀高食物｜蔬菜類 除了水果外，其實蔬菜中亦含有不少鉀質，減肥期間建議可以配搭菠菜、大蔥、 韭菜等一起食用。特別推薦食用菠菜，每100克菠菜便含有500mg的鉀，既可以幫助維持體力，亦可以從其中的食物纖維幫助消化，一舉多得。

鉀高食物｜豆類 大部份豆類都含有豐富的鉀質，例如黃豆、 綠豆、 蠶豆、 赤小豆、 豌豆等，每100克都有超過1000mg的鉀，可以配搭主食一起食用，亦可以單獨食用。