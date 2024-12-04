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生活
2024-12-04 10:30:00

減肥食譜｜冬瓜蝦仁湯、海帶豆腐湯等7款超簡單健康低卡路里湯水

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減肥食譜｜冬瓜蝦仁湯、海帶豆腐湯等7款超簡單健康低卡路里湯水 （am730製圖）

減肥食譜｜冬瓜蝦仁湯、海帶豆腐湯等7款超簡單健康低卡路里湯水 （am730製圖）

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以下為大家推薦7款健康減脂湯食譜，包括冬瓜蝦仁湯、海帶豆腐湯等7款，既健康又低卡路里，可以代替午餐食用，而且還能做到一星期不重覆，大家不妨一試吧！

8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖）

減肥食譜｜1 泡菜豆腐湯

這款湯的製作方法十分簡單，從準備食材到上桌只需10分鐘，即便是廚藝新手也可以學會！泡菜湯香口惹味，而豆腐含豐富的植物蛋白質，除了飽肚之外，更非常適合減脂期間食用。如果想增加纖維，亦可另外加入娃娃菜等葉菜類蔬菜。

泡菜豆腐湯材料

- 豆腐 150g、洋蔥 半個、泡菜 1/3碗（建議購入切好的泡菜）、

- 生抽 1湯匙、白胡椒粉 適量、韓式辣醬 1湯匙

泡菜豆腐湯材料做法

  1. 將豆腐切成正方形，再把洋蔥去皮後切碎備用。
  2. 熱鑊後加入少許橄欖油，倒入洋蔥1分鐘至輕微軟身。
  3. 再將泡菜倒入鍋中，炒出汁後加入1碗食水。
  4. 煮約1分鐘後加入豆腐，再加入韓式辣醬、生抽和白胡椒粉，攪勻後煮5分鐘即可。
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減肥食譜｜泡菜豆腐湯 若想增加湯的鮮味，也可加入少量菇或肉。（instagram@mallasaurus）

減肥食譜｜泡菜豆腐湯 若想增加湯的鮮味，也可加入少量菇或肉。（instagram@mallasaurus）

減肥食譜｜2 絲瓜鴻喜菇湯

絲瓜含有豐富的維他名命B和維他名命C，既能防止皮膚老化，亦能有美白的效果，因此屬一款特別適合女性的蔬菜。而加入鴻喜菇和雞蛋後，既能增加湯頭的鮮味，亦能補充蛋白質，製作時間同樣只需10分鐘，十分方便。

絲瓜鴻喜菇湯材料

- 絲瓜 1隻、鴻喜菇  適量、 雞蛋1隻、薑蔥 適量、麻油 少量、鹽 少量、胡椒粉 少量

絲瓜鴻喜菇湯做法

  1. 將絲瓜去皮切好，再把薑蔥切碎備用，並把鴻喜菇洗乾淨。
  2. 把雞蛋打入碗中攪勻，熱鑊後落油，再倒入蛋漿炒熟。
  3. 把炒蛋上碟備用，用剩下的熱油炒香薑蔥，再放入鴻喜菇炒軟。
  4. 之後加入絲瓜一起炒勻，倒入1碗食水，再放入雞蛋。
  5. 大火煮1分鐘後，加少許鹽和胡椒粉，再在完成前淋上少量麻油即可。
減肥食譜｜2 絲瓜鴻喜菇湯 如果不想用油炒蛋，可直接加入蛋液製成絲瓜蛋花湯。（instagram@msninitsai）

減肥食譜｜2 絲瓜鴻喜菇湯 如果不想用油炒蛋，可直接加入蛋液製成絲瓜蛋花湯。（instagram@msninitsai）

減肥食譜｜3 娃娃菜粉絲湯

娃娃菜味道鮮甜，用來煮湯除了能使湯頭變得清甜外，自身的纖維和營養價值亦頗高，能夠促進消化，對減肥十分有幫助。而粉絲較一般澱粉質的升糖指數低，又有飽肚的作用，因此十分適合作為湯料一同食用。

娃娃菜粉絲湯材料

- 娃娃菜 1棵、粉絲 半份、免治豬肉 少量、生抽 適量、麻油 適量、芫茜 適量

娃娃菜粉絲湯做法

  1. 把娃娃菜洗淨後掰成塊備用，再用熱水把粉絲浸至半軟狀。
  2. 在湯煲加入2碗清水，再與娃娃菜一起煮至水滾。
  3. 加入適量生抽，煮軟娃娃菜後加入肉碎煮熟，再加入粉絲。
  4. 待粉絲煮軟關火，淋上適量麻油。
  5. 倒出湯後加入芫茜點綴即可。
娃娃菜粉絲湯用大白菜代替娃娃菜亦可。（instagram@misa_enomoto） 娃娃菜粉絲湯可以加入菇或肉類，取代加入的調味料。 （instagram@sumiren_kitchen）

減肥食譜｜4 番茄豆腐金菇湯

說到減肥湯水的話，就不得不提蕃茄湯，而番茄豆腐金菇湯既有番茄的清甜，又有金菇的的鮮味，加上豆腐有飽肚作用，實屬一款居家必備的湯水。而番茄和豆腐均含有豐富的營養價值，同時是常見的減肥食品，因此把兩者放在一起煮湯的話，就能達到健康減脂的作用。

番茄豆腐金菇湯材料

- 番茄 1隻、金菇 半扎、豆腐 半磚、蔥花 少量、鹽 少量

番茄豆腐金菇湯做法

  1. 將金菇洗淨後掰開，再把洗淨後的番茄和豆腐切塊備用。
  2. 熱鑊放油，待油熱後放入蔥花爆香。
  3. 加入番茄炒出湯汁，再加一大碗清水，待水滾後加入豆腐和金菇一起煮熟。
  4. 完成前加少許鹽調味即可。
減肥食譜｜不怕麻煩的話，更可在番茄豆腐金菇湯中加入紅衫魚提鮮。（instagram@funfuncook）

減肥食譜｜不怕麻煩的話，更可在番茄豆腐金菇湯中加入紅衫魚提鮮。（instagram@funfuncook）

減肥食譜｜5 冬瓜蝦仁湯

蝦仁除了含豐富的蛋白質外，脂肪含量亦較一般肉類低，屬不少減肥人士雪櫃必備的食材之一。而冬瓜亦含有纖維，更有去水腫的作用，因此這款冬瓜蝦仁湯適合作為早餐食用，去除睡眠不足帶來的水腫問題。

冬瓜蝦仁湯材料：

- 冬瓜 1小塊、急凍蝦仁 6~8隻、薑蒜 適量、鹽 適量、雞精 適量

冬瓜蝦仁湯做法

  1. 把急凍蝦仁解凍，再加一湯匙料酒醃製。
  2. 將冬瓜切成薄片備用。
  3. 熱鑊後加入適量橄欖油，再放入薑蒜炒香。
  4. 加入蝦仁炒至變色，再加入冬瓜一起炒至軟身。
  5. 倒入2碗清水煮10分鐘，再入加適量鹽和雞精即可。
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減肥食譜｜6 番茄芋絲湯

番茄屬不少港人所愛，用作湯底更是常有的事。而芋絲則屬近年用來代替澱粉質的大熱食品，而芋絲更能吸滿番茄湯的鮮甜精華，不但令人食指大動，而且營養滿分，無論想用作減脂，或是作為健康湯水都可。

番茄芋絲湯材料：

- 雞蛋 1隻、 番茄 1隻、 芋絲 6~8顆、 麻油 少量、 鹽 少量

番茄芋絲湯做法

  1. 把雞蛋打入碗中攪勻，熱鑊後落油，再倒入蛋漿炒熟備用。
  2. 番茄洗淨後切塊，熱鑊落油後把番茄炒至出湯汁，再加入1.5碗水。
  3. 待水滾後加入芋絲和雞蛋。
  4. 煮半分鐘後加入少許鹽和麻油調味即可。
番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖）

減肥食譜｜7 海帶豆腐湯

海帶中含有的海帶多糖能降低人體血清中的膽固醇，再加上其纖維和營養豐富，與豆腐一起煲湯的話，更可幫助排毒減脂。若有便秘問題的話，這款海帶豆腐湯屬不錯的選擇。

海帶豆腐湯材料：

- 海帶100克、 豆腐 半磚、 急凍蝦仁 6~8隻、 蔥 適量、 鹽 適量

海帶豆腐湯做法

  1. 乾海帶提前用熱水浸5分鐘，浸好後切塊備用。
  2. 豆腐切塊備用。將急凍蝦仁解凍，再加一湯匙料酒醃製。 
  3. 3在湯煲加入2碗清水，再與海帶一起煮至水滾。
  4. 水滾後把大火轉向小火，再把海帶煮10分鐘至軟身。
  5. 加入蝦仁和豆腐後煮3-5分鐘。
  6. 完成前加少許鹽調味，再撒上葱花即可。
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海帶湯特別適合配飯一起食用。（instagram@won_mamma）

海帶湯特別適合配飯一起食用。（instagram@won_mamma）

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