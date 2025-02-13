減肥飲品食譜｜蘋果醋、檸檬綠茶 在家自製3款排毒減脂飲料

大家在過年的時候都「放縱」自己，吃了不少賀年食品。部分賀年食品如年糕、蘿蔔糕及角仔等，都屬高油高糖高脂肪。吃太多的話肚子也會跟著變大，以下為大家介紹Idol水（檸檬綠茶）、蘋果醋等3款減肥飲料，製作方法亦非常簡單，讓你可以在夏天前瘦成閃電！
減肥飲品｜Idol水 檸檬綠茶
韓國偶像們經常都需要上鏡，因此需要短時間就能消腫的飲料。除了黑咖啡之外，這款「Idol水」同樣有很強的消腫效果。檸檬及綠茶含有高含量的鉀及維他命C，可幫助人體排出多餘的鈉，解決水腫問題。
Idol水 檸檬綠茶材料：綠茶茶包 1個、熱水 500mL、檸檬汁 半個、砂糖/天然蜜糖 適量
Idol水 檸檬綠茶做法
1. 先將茶包放到熱水裡沖泡。
2. 將檸檬汁加入泡好的綠茶裡。
3. 按個人喜好加入蜜糖，攪拌均勻後即可飲用！
減肥飲品｜蘋果醋
台灣女神林依晨都大推的減肥美顏飲品—「蘋果醋」！蘋果醋不但有抗偉化及美顏功效，當中的果酸可以將腸道裡多餘的油份吸走，更可幫助促進脂肪代謝。不過它的酸度較高，因此喝的時候需要注意份量，以免傷害腸胃。
蘋果醋材料：蘋果 2-3個、檸檬 半個、米醋 500mL、冰糖 200-300g
蘋果醋做法
1. 將蘋果及檸檬用鹽水清淨。
2. 切片後以蘋果片、冰、檸檬片的次序平鋪在容器裡。
3. 最後倒入米醋然後密封好，浸泡約一個月就可以加水飲用。
減肥飲品｜生薑檸檬碳酸水
日本減肥專家工藤孝文曾表示，生薑檸檬碳酸水可以有效減肥！在飯前飲用一杯可以令胃部充滿二氧化碳，從而產生飽腹感。而且生薑及檸檬的香氣更可以刺激交感神經，促進體脂肪分解，有效抑制食慾。
生薑檸檬碳酸水材料：無糖碳酸水250毫升、檸檬汁2大匙、生薑茸 1茶匙
1. 將檸檬汁及生薑茸倒入碳酸水裡，攪拌均勻即可飲用！