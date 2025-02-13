減肥飲品食譜｜蘋果醋、檸檬綠茶 在家自製3款排毒減脂飲料

大家在過年的時候都「放縱」自己，吃了不少賀年食品。部分賀年食品如年糕、蘿蔔糕及角仔等，都屬高油高糖高脂肪。吃太多的話肚子也會跟著變大，以下為大家介紹Idol水（檸檬綠茶）、蘋果醋等3款減肥飲料，製作方法亦非常簡單，讓你可以在夏天前瘦成閃電！

減肥飲品｜Idol水 檸檬綠茶

韓國偶像們經常都需要上鏡，因此需要短時間就能消腫的飲料。除了黑咖啡之外，這款「Idol水」同樣有很強的消腫效果。檸檬及綠茶含有高含量的鉀及維他命C，可幫助人體排出多餘的鈉，解決水腫問題。

Idol水 檸檬綠茶材料：綠茶茶包 1個、熱水 500mL、檸檬汁 半個、砂糖/天然蜜糖 適量

Idol水 檸檬綠茶做法

1. 先將茶包放到熱水裡沖泡。

2. 將檸檬汁加入泡好的綠茶裡。

3. 按個人喜好加入蜜糖，攪拌均勻後即可飲用！