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生活
2024-02-08 11:00:00

減肥｜冬天減肥靠自律！8個日常助燃脂習慣清單 朝早飲齋啡去水腫

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減肥｜冬天減肥靠自律！8個日常助燃脂習慣清單 朝早飲齋啡去水腫

減肥｜冬天減肥靠自律！8個日常助燃脂習慣清單 朝早飲齋啡去水腫

一般而言，冬天比夏天較容易長胖，而且減肥效果亦比夏天慢，而大部份原因都與冬天的天氣有關，需要在日常自律才可以增加減肥效果。以下為大家整理了8個日常助燃脂的習慣清單，從日常生活自律著手減肥吧！

燃脂方法｜健康食物替代法

有些人在減肥期間會選擇減少食量，但經常在肚餓時忍口，反而有機會引起暴食，影響減肥效果，因此建議可以使用健康食品替代法，例如想吃甜品時便吃低糖份的水果；想吃油炸食品時便吃原味的堅果等，以防因暴食出現反效果。

不少人會在減肥期間減少食量，卻容易因深夜肚餓而引起暴食的反效果。 如果想吃油炸食品的話，可以選擇吃完味的堅果代替，以幫助向大腦傳遞吸收油脂的訊號。 如果想吃甜品，則可以用糖份較低的水果代替。

燃脂方法｜飯前喝水

如果想增加飽腹感，建議在飯前半小時先喝一大杯水，填滿胃部空間，等待正式吃飯時便可以減少飯量，幫助減肥。

燃脂方法｜多吃優質脂肪

不少人在減肥期間以為少吃脂肪可以增加減肥的速度，但其實多吃優質脂肪不但有助增加飽腹感，減少肚餓的時間，同時還可以幫助增加肌肉，而牛油果、奇亞籽、三文魚及黑朱古力等便屬優質脂肪食品，建議可以搭配減肥餐一起食用。

飯前先喝一杯水有助增加飽腹感。 不少人的減肥餐單都會缺乏優質的蛋白質及脂肪，反而會影響減肥的效果。 牛油果便是不錯的優質脂肪，建議可以以配搭蛋白質食品一起食用。

燃脂方法｜早起喝黑咖啡

韓國偶像經常飲用黑咖啡，這是由於黑咖啡不但有助提神，還有去水腫的作用，因此建議習慣早起時飲用一杯，讓身體積聚的毒素可以盡快排出。

燃脂方法｜吃飯細嚼慢嚥 

不少人在吃飯時都忘記需要細嚼慢嚥，匆匆忙忙地吃飯反而會增加肥胖的風險，建議飯菜每口需要咀嚼20下左右再咽下，以助讓腸胃接觸到食物後有足夠時間反饋到大腦，不但可以增加飽腹感，也可以防止因吃過多而造成消化不良。

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韓國偶像喜歡飲用黑咖啡與其減肥效果有關。 建議早起時配搭早餐一起飲用，幫助祛水腫。 日常飲食時需要細嚼慢嚥，以助向大腦傳遞食飽的訊息。

燃脂方法｜注意保暖 

冬天的胃口一般比夏天大，這是由於身體會在人體處於低體溫狀態時啟動保護機制，通過攝取熱量及儲存脂肪來確保體溫處於正常狀態，因此在冬天便特別容易感到肚餓。而做好保暖便有助讓身體可以維持較高體溫的狀態，飢餓感便能因而減少。

冬天容易因保暖不足以經常感到飢餓。 飲酒雖然有助身體發熱，但卻無法做好保暖作用。 在寒冷的地方外遊時更是會食慾大增，需要做好保暖來維持體溫。

燃脂方法｜適量運動 

除了飲食外，減肥還需要配搭運動，特別是冬天身體特別容易感到疲倦及懶得郁動，需要運動來幫助燃脂，建議可以進行瑜伽、快步走等非爆汗類的運動，讓身體在冬天動起來時，減少因流汗而感冒的機會。

燃脂方法｜充足睡眠 

深夜時間特別容易感到肚餓，而充足的睡眠不但可以防止因晚間肚餓而吃宵夜造成暴食，還可以促進身體的新陳代謝，讓減肥效果事半功倍。

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冬天同樣需要進行運動。 在室內健身或瑜伽的話，即使在寒冷的冬天亦可進行。 充足的睡眠對減肥特別重要。
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