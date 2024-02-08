減肥｜冬天減肥靠自律！8個日常助燃脂習慣清單 朝早飲齋啡去水腫

一般而言，冬天比夏天較容易長胖，而且減肥效果亦比夏天慢，而大部份原因都與冬天的天氣有關，需要在日常自律才可以增加減肥效果。以下為大家整理了8個日常助燃脂的習慣清單，從日常生活自律著手減肥吧！

燃脂方法｜健康食物替代法 有些人在減肥期間會選擇減少食量，但經常在肚餓時忍口，反而有機會引起暴食，影響減肥效果，因此建議可以使用健康食品替代法，例如想吃甜品時便吃低糖份的水果；想吃油炸食品時便吃原味的堅果等，以防因暴食出現反效果。

燃脂方法｜飯前喝水 如果想增加飽腹感，建議在飯前半小時先喝一大杯水，填滿胃部空間，等待正式吃飯時便可以減少飯量，幫助減肥。 燃脂方法｜多吃優質脂肪 不少人在減肥期間以為少吃脂肪可以增加減肥的速度，但其實多吃優質脂肪不但有助增加飽腹感，減少肚餓的時間，同時還可以幫助增加肌肉，而牛油果、奇亞籽、三文魚及黑朱古力等便屬優質脂肪食品，建議可以搭配減肥餐一起食用。

燃脂方法｜早起喝黑咖啡 韓國偶像經常飲用黑咖啡，這是由於黑咖啡不但有助提神，還有去水腫的作用，因此建議習慣早起時飲用一杯，讓身體積聚的毒素可以盡快排出。 燃脂方法｜吃飯細嚼慢嚥 不少人在吃飯時都忘記需要細嚼慢嚥，匆匆忙忙地吃飯反而會增加肥胖的風險，建議飯菜每口需要咀嚼20下左右再咽下，以助讓腸胃接觸到食物後有足夠時間反饋到大腦，不但可以增加飽腹感，也可以防止因吃過多而造成消化不良。

燃脂方法｜注意保暖 冬天的胃口一般比夏天大，這是由於身體會在人體處於低體溫狀態時啟動保護機制，通過攝取熱量及儲存脂肪來確保體溫處於正常狀態，因此在冬天便特別容易感到肚餓。而做好保暖便有助讓身體可以維持較高體溫的狀態，飢餓感便能因而減少。