減肥｜新陳代謝差=難變瘦？！教你代謝數值計算法+提高代謝方法

減肥向來都是女生們的終身事業，除了注意飲食及做運動外，新陳代謝也是減肥成功與否的重要因素之一。以下教大家計算身體的代謝數值，以及提高代謝方法。再配合日常運動及健康餐單，令減肥更加事半功倍！
減肥｜代謝數值計算法
當新陳代謝比較慢的時候，體內的消耗亦會變慢，因此相對地較難變瘦，若果想判斷身體的代謝率屬於高或低，可以分成二個時段量度體重計算然後計算數值：
1.睡前量度一次；
2.起床後立刻量度一次，切記不要喝水及去廁所；
3.晚上的體重減去。第二天早上的體重即可。
如果相差的數值在0.4kg～0.8kg，代謝率屬於正常，而數值在0.4kg以下或幾乎沒有差別，則代表代謝較差、比較難變瘦。以下就盤點5個提高代謝的方法，讓大家可以增加代謝數值，以最有效的方法減肥。
提高代謝｜均衡飲食
不少人為了減肥會選擇不吃任何碳水化合物，但是其實需要均衡飲食才可以提高代謝數值，特別是碳水化合物有利於穩定血糖，保證代謝率穩定，所以可以選擇食用番薯、南瓜等非精緻澱粉的碳水化合物。
同時需要保證每日的蛋白質攝取為總熱量的30至45%，讓充足的蛋白質幫助身體多燃燒150至200卡路里。而奶製品、含有豐富鐵質、omega-3的食物都可以幫助身體的代謝水平增加，所以可以多吃，保持均衡飲食才可以讓代謝數值提高。
提高代謝｜多喝茶類飲品
茶類飲品有助身體增加代謝率，同時還有助燃燒脂肪，因此對減肥入邊有幫助，建議可以利用無糖的綠茶和烏龍茶代替可樂、手搖飲品等高糖又不健康的飲品。不過需要緊記任何飲料都不可以代替水，所以仍需要多喝水才可以增加代謝。
提高代謝｜不要過度節食
有些人認為減少食物攝取就有助減肥，但是如果減肥期間製造過大的熱量差距，有機會令身體產生飢餓的信息，從而降低代謝數值。因此建議減肥期間需要控制熱量差距為300至500卡路里左右，絕對不要超過 500卡路里，以免身體因不習慣而減低代謝數值，降低減肥效果。同時建議可以選擇少食多餐及必須吃早餐，同樣有助提高日常代謝水平。
提高代謝｜ 無氧+帶氧運動結合
想要有效減肥，除了需要控制飲食外，多做運動亦十分重要，但若要有效地提高代謝數值，便需要結合無氧及帶氧運動，一方面可以利用無氧運動提高肌肉含量及基礎代謝，另一方面可以利用帶氧運動消耗熱量，提高運動運動代謝。而運動的方式亦需要定期進行改變，以免身體適應運動強度，影響減肥效果。
提高代謝｜提高活動量+休息充足
有些人工作繁忙，並非每日都有足夠時間運動，這樣便可以依靠提高日常活動量來增加代謝率，例如選擇走路代替搭車、多站少坐、行樓梯代替搭𨋢等，同樣有效增加活動量。而睡眠不足亦會影響身體消耗熱量的能力，因此需要保證每日8小時以上的睡眠時間。