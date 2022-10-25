減肥｜新陳代謝差=難變瘦？！教你代謝數值計算法+提高代謝方法

減肥向來都是女生們的終身事業，除了注意飲食及做運動外，新陳代謝也是減肥成功與否的重要因素之一。以下教大家計算身體的代謝數值，以及提高代謝方法。再配合日常運動及健康餐單，令減肥更加事半功倍！

減肥｜代謝數值計算法

當新陳代謝比較慢的時候，體內的消耗亦會變慢，因此相對地較難變瘦，若果想判斷身體的代謝率屬於高或低，可以分成二個時段量度體重計算然後計算數值：

1.睡前量度一次；

2.起床後立刻量度一次，切記不要喝水及去廁所；

3.晚上的體重減去。第二天早上的體重即可。

如果相差的數值在0.4kg～0.8kg，代謝率屬於正常，而數值在0.4kg以下或幾乎沒有差別，則代表代謝較差、比較難變瘦。以下就盤點5個提高代謝的方法，讓大家可以增加代謝數值，以最有效的方法減肥。