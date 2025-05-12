減肥｜沙律萬能配搭公式 + 3款DIY健康沙律醬

天氣熱的時候少不免想穿一些比較性感的衣服，但不少人卻因為身材而卻步，不妨展開夏日的減肥計劃吧！以下就教大家減肥必備的營養均衡沙律萬能配搭公式，再附上3款自製健康沙律醬食譜，讓大家可以瘦住過夏天！

沙律最重要的便是加入沙律菜，但在眾多蔬菜中又有那些適合作為沙律菜呢？基礎的打底沙律菜菜可以選擇西生菜、羅馬生菜、羽衣甘藍、紫甘藍等。西生菜屬最常見的生菜，口感比較爽脆，味道較清淡，容易在超級市場或街市買到。而羅馬生菜口感爽脆清甜，西餐廳的凱撒沙拉便是使用羅馬生菜。羽衣甘藍是近期大熱的Superfood，營養價值豐富，近年大受歡迎，不過帶有些許苦味，建議將莖切掉才食用。

單單只有蔬果的話，沙律吃起來未免有些乏味，因此可以加入一些堅果或脆片，以增加沙律的口感，可以選擇核桃、杏仁、開心果、水果脆片等。

減肥時切忌缺乏蛋白質，可以選擇在沙律加入蛋、雞胸肉、三文魚、蝦等屬於較健康，且含有豐富蛋白質的食品。

只吃食物的本體的話，味道未免太過單調，因此可以適當地加入醬汁，選用自製的調味料便更健康。如果沒有時間製作的話，也建議選擇低卡、低鹽的調味料作最後的配搭。

【自製健康沙律醬】

1. 油醋汁

與傳統的法式油醋汁不同，這款自製的油醋汁將傳統的3:1油醋比例變成1:1，令沙律整體的脂肪含量變低。

材料：巴薩米克黑醋 1份／橄欖油 1份／鹽 適量／黑椒 適量

1.將黑醋和橄欖油混合攪拌均勻。

2.按口味加入鹽和黑椒調味即可。

2. 牛油果青檸香芹醬

無論是用於沙律或是麵包，都十分適合使用這款牛油果青檸香芹醬。牛油果口感順滑，再加上清新的青檸，令到沙律的味道可以更上一層樓 。

食材：牛油果 半個／香芹 少量／希臘乳酪 1/2杯／青檸 1/4個／鹽 適量／黑椒 適量

1.將牛油果、希臘乳酪、青檸汁放入攪拌機攪拌均勻。

2.倒出後加入香芹碎，再以鹽、黑椒調味即可。

3. 低脂花生醬

不少人都喜歡吃花生醬，而花生醬作為沙律的醬汁亦是一個不錯的選擇，建議選用低脂花生粉，只需要加水就可以變成花生醬，而且比一般花生醬的脂肪含量更低，適合減肥時食用。

食材：低脂花生粉 2湯匙／水 適量／白芝麻 適量

1. 將花生粉加水攪拌均勻，水按喜歡的濃度慢慢加入。

2. 最後加入白芝麻增加沙律口感即可。