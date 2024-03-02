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生活
2024-03-02 14:30:00

減肥｜變肥前原來有預告！ 盤點7個身體變胖警號 易口渴/便秘都有關？

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減肥｜變肥前原來有預告！ 盤點7個身體變胖警號 易口渴/便秘都有關？

減肥｜變肥前原來有預告！ 盤點7個身體變胖警號 易口渴/便秘都有關？

不少人都會因為身體突然變胖而感到煩惱，但變胖前其實身體會預先出現變化，提醒身體即將變胖。以下就為大家整理了7個身體變胖的警號，若果身體開始出現相關的「預告」，便需要開始控制體重！

變胖警號｜經常覺得口渴 

如果突然變得經常感到口渴，而且補充水份後仍然有缺水的感覺，那麼可能要身體即將變胖有關。當體內鹽分攝入過多時，便會有缺水的情況出現，而缺水不但會令脂肪分解的速度變慢，還會在後續導致脂肪堆積，從而引致肥胖。因此若出現經常感到口渴的問題，建議補充足夠的水份，直至不再感到口渴為止。

如果身體即將變胖，便會經常出現口渴的感覺。 需要補充更多的水份來排走體內的鹽分。 建議最好每日飲用超過2500毫升的水份。

變胖警號｜排便次數減少 

一般而言，人體需要每天進行排便，從而讓身體的毒素，而合理的排便次數為一天一至三次。若果排便的次數減少，不但影響身體的新陳代謝，還會令每日身體攝取的卡路里高於正常狀態，繼而出現變胖的問題，需要多攝取膳食纖維或益生菌等來改善排便問題。

每日正常的排便次數為1-3次。 如果排便次數明顯減少或便秘問題加劇，有機會與即將變胖有關。 需要及時攝取膳食纖維或益生菌等來改善排便問題。

變胖警號｜習慣晚睡

不少人都有熬夜的習慣，而長時間熬夜會令睡眠時間不足，不但會影響身體的新陳代謝，還會抑制身體中的瘦蛋白分泌，令身體逐漸變成易胖體質，即使之後補眠亦難以調理。

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習慣晚睡的話會影響身體的瘦蛋白分泌。 同時還會因影響精神健康而帶來壓力。 睡眠不足亦會使身體變得疲倦及懶惰，欠缺運動同樣會引致肥胖。

變胖警號｜嗜重口味 

若果口味變得越來越重口味，經常進食高油、鹽、糖或辛辣食品，除了會因為調味料而導致攝入過多的卡路里，還會容易引起水腫，從而逐漸變胖。因此如果口味出現改變，無調味不歡的話，便需要留意自身體重的變化。

變胖警號｜甚少磅重

有些人會因為害怕面對自己的體重而不敢上磅，但其實了解自身的體重才可以把握時間控制，這樣才會及早發現體重的不自然變化。因此建議應該養成一星期磅重一次的習慣，以防體重飆升而不自知。

口味逐漸變重的話，有機會與體重開始逐漸變重有關。 欠缺磅重習慣的話，亦會不清楚自身的體重變化。 建議最好每一星期磅重一次，以防體重突然暴漲。

變胖警號｜壓力過大

壓力過大除了會影響精神健康外，還會增加變胖的機會，不但有機會因壓力而暴飲暴食，身體還會因為壓力而提高腎上腺素的分泌，從而改變人體脂肪組織的分布，引致下半身肥胖，因此當壓力過大的時候便需要特別留意體重的問題。

變胖警號｜嗜睡／睡少

人體正常的睡眠時間為7到9小時，而睡眠時間過多或過少都會對體重產生不良影響，因此如果沒有特別的原因卻突然變得嗜睡或睡少，便需要留意肥胖可能會繼而到來。

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壓力過大亦容易引起肥胖。 睡眠習慣與體重息息相關。 每天最少要睡七個小時才可以確保心理及生理健康。
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