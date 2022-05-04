減肥｜輕斷食／食足三餐？！整合5位韓星減肥法 運動+控制飲食=基本！

減肥方式有多種，不論是輕斷食或食足三餐的減肥方式都有一定的功效，最重要是按自己需要進行最佳的減肥方法，而不少韓國明星以健康纖瘦的好身材見稱，對於減肥亦特別有心得。以下就為大家整合5位韓星的減肥法，運動和控制飲食屬減肥的基本！

韓星減肥法｜1. MAMAMOO SOLAR 增肌不捱餓 韓國女團MAMAMOO SOLAR之前為了登上雜誌封面，特意再度瘦身和鍛練肌肉，結果因漂亮的腹肌和纖瘦的身形而引起不少人追捧。比起輕斷食，由於她更重視肌肉量，因此她採用不捱餓三餐法來減肥，以營養均衡的三餐作為基礎，再配合運動進行減肥計劃。 而在不捱餓三餐前，她會先空腹吃半個蘋果，之後才準備 「真正」 的早餐。而在吃完早餐1小時後，SOLAR便會進行3小時的運動訓練，分別是2小時的局部鍛鍊、 30分鐘腹肌訓練及30分鐘的帶氧運動。 在結束局部運動訓練後，她更會喝一杯蛋白質飲品，以幫助肌肉更快修復。 【餐單參考】 早餐：生菜、 紅蘿蔔、蘿蔔泡菜、牛柳(150g)、 豆飯、 杏仁奶

午餐：豆腐、 海藻、 紅蘿蔔、 章魚、 南瓜(100g)、 芝麻葉

晚餐：紅蘿蔔、 雞蛋(6隻)、 乳酪、 藍莓、 蜂蜜、 杏仁奶

韓星減肥法｜2. 金世正 低碳飲食 最近憑着《社來相親》再度獲得人氣的演員金世正其實之前亦是偶像女團出生，因此他對於減肥亦有一定的心得。與SOLAR同樣，她推崇規律的早午晚餐飲食，以防止肚腩出現及減輕對胃部的影響。而且還會進行DETOX排毒及充分的運動，因此亦練出一身明顯的肌肉。 她建議如果意志力比較薄弱的話，可以找一個一起減肥的夥伴互相督促，不但可以有同伴意識，而且競爭心理亦會使減肥效果大增。 【餐單參考】 早晨：乳酪、蘋果

午餐/晚餐：自制沙律( 生菜、西蘭花和車厘茄)、雞排／三文魚排、蒟蒻麵

韓星減肥法｜3. 裴秀智 晚上禁食 「國民初戀」之稱的裴秀智一直以姣好的外貌而受到歡迎，而在成為演員之前她亦曾經作為偶像女團活動過。剛出道的她仍在青春期，因此身形比較豐滿，當時亦受到不少批評，之後憑着晚上禁食的減肥方法及運動成功減肥，令不少人都驚嘆不已。秀智的減肥方法屬於輕斷食的一種，重點在於晚上6點後不吃任何食物，再配合普拉提和轉呼拉圈的運動，重點幫助身體塑型及防止肚腩問題。 【餐單參考】 早餐：番薯(1個)、雞胸肉(150g)、低脂牛奶

午餐：糙米飯(100g)、蔬菜沙拉(100g)

晚餐：番薯(2個) *需6點前進食

韓星減肥法｜4. Red Velvet Wendy 短期汁飲減肥 如果屬於易胖體質的人士，減肥的方法便要着重在飲食上，而女團Red Velvet的Wendy亦有同樣的煩惱，所以在活動期間經常看到她的身形反彈。但在某一次活動開始，便可以看到她減肥成功的例子，整個人都變得特別纖瘦。而她的減肥方法便是每天跳繩1萬次及低碳飲食，在臨近回歸期間再加上比較極限的「汁飲減肥法」，從而養出特別纖瘦的身材。 【餐單參考】*只限短期餐單，不可長期食用 早餐：黑豆+脫脂牛奶+白菜榨汁

午餐：南瓜汁