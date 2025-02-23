減肥｜過年後體重大增？盤點5種大熱減肥方法+適合人士 168斷食 VS 碳循環！

自去年12月開始，聖誕節、除夕、農曆新年等大型節日在一個半月內接踵而來，在這些大型節日少不了各種大餐，飲食習慣亦較為放縱，難免有過年後體重大增的問題。以下盤點5種大熱減肥方法及對應適合人士，讓大家分辨最適合自己的減肥方法，趕在夏天前回復正常體重！

減肥｜168斷食法 「168 斷食法」顧名思義便是將一日三餐的時間，控制在連續8小時內完成，剩下的16小時則不進食，通過身體消耗達至減肥作用。如果本來就有一日三餐習慣，建議將時間妥善分配，每餐隔3至4小時進食為佳。 對應適合人士： 1.剛開始減肥人士：只需控制進食時間，較為容易開始減肥計劃。 2.較難戒口人士：「168 斷食法」沒有具體限制飲食內容，對較難戒口人士來說只需控制進食時間即可。 3.吃飯時間自由人士：由於需嚴格控制全日進食時間在8小時內，吃飯時間要較為自由才可達成。

減肥｜211飲食法 與注重飲食時間的「168 斷食法」不同，「211飲食法」的重點是食量，以拳頭大小作為單位及2:1:1的比例，控制蛋白質、蔬菜和主食的食量，食物選擇亦建議以原型食物為主，配合細嚼慢嚥的方式減肥。一日三餐的分配比例建議如下： 早餐：2拳蛋白質+1拳蔬菜+1拳主食； 午餐/晚餐：2拳蔬菜+1拳蛋白質+1拳主食。 對應適合人士： 1.食量偏大人士：「211飲食法」可有效控制食量，而且每餐都可吃飽，食量偏大人士亦不用擔心減肥挨餓問題。 2.進食較急人士：進食過急與體重增加亦有關係，而「211飲食法」強調細嚼慢嚥，讓進食較急人士控制飲食速度來增加減肥效果。

減肥｜5+2輕斷食 「5+2輕斷食」即是以一星期5日正常飲食，其餘2日輕斷食的方式，來間歇性減輕身體的負擔，從而達到減肥效果。成年女性每日正常應吸收的卡路里為1,200至1,500卡路里，男性則為1,500至1,800卡路里。而在輕斷食期間，女性需將卡路里的吸收控制在每日500至600卡路里內，而男性為600至800卡路里，通過一星期兩次減少吸收卡路里的方式來控制體重。 對應適合人士： 1.難戒口人士：「5+2輕斷食」一星期有5日可以正常飲食，只有2日才需戒口，較為容易控制飲食。 2.減肥決心薄弱人士：基本上大部分時間都可正常飲食，不會因「一刀切」令減肥失敗。

減肥｜碳循環減肥法 體重問題與身體吸收碳水化合物息息相關，而「碳循環減肥法」主要以改變碳水化合物的攝取量來提高新陳代謝及集中減脂，即以一日攝取高碳水化合物及一日攝取低碳水化合物的方式相互交替，再配合運動來達到減肥效果。一星期的飲食計劃建議如下： 星期一：無碳日（只進食蛋白質＋蔬菜）+不運動 星期二：低碳日（只在早餐攝取碳水化合物，其餘時間以蛋白質+蔬菜為正）+少量運動 星期三：高碳日（全日碳水化合物+蛋白質＋蔬菜）+少量運動 星期四：無碳日（只進食蛋白質＋蔬菜）+不運動 星期五：低碳日（只在早餐攝取碳水化合物，其餘時間以蛋白質+蔬菜為正）+少量運動 星期六：高碳日（全日碳水化合物+蛋白質＋蔬菜）+少量運動 星期日：放縱日（早／午餐可放縱地進食）+加強運動 對應適合人士： 1.堅持減肥人士：由於「碳循環減肥法」的減肥方式較為有規律及需同時控制飲食和運動，所以較為適合可以堅持減肥計劃的人士進行。 2.體重基數較大人士：「碳循環減肥法」主要通過控制飲食和運動來幫助減肥，效果在體重基數較大人士身上較為明顯。

減肥｜液斷法 如果體重長期沒有變化，可以透過「液斷法」來快速達到減肥效果，堅持1至3日全日只喝液體，例如牛奶、豆漿、咖啡等，同時可食用烚蛋、黑朱古力等低卡食物，之後再回復正常飲食，一般都有效突破減肥的平台期，帶來體重變化。而「液斷法」的重點在於只喝液體後回復期的飲食模式，一日三餐的飲食計劃建議如下： 早餐：優質碳水化合物＋蛋白質+維他命 午餐：優質碳水化合物＋蛋白質+維他命 晚餐：蛋白質+膳食纖維 對應適合人士： 1.想快速突破平台期人士：「液斷法」屬較極端的減肥方法，一般較適用於突破平台期時使用，而且效果亦較快速。 2.身體健康人士：全日只喝液體對腸胃有一定負擔，建議身體健康人士必要時才使用「液斷法」減肥，而回復期亦要注意飲食才可達到明顯的效果。