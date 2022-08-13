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生活
2022-08-13 15:00:00

減肥｜過度減肥易缺鉀！盤點4類缺鉀人群+3類補充食物

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減肥｜過度減肥易缺鉀！盤點4類缺鉀人群+3類鉀高食物

減肥｜過度減肥易缺鉀！盤點4類缺鉀人群+3類鉀高食物

不少人都會趁夏天減肥，但是過度減肥卻容易令身體缺乏鉀質，出現全身乏力、疲倦、心律不正等症狀，讓身體響起警號。以下就為大家盤點4類缺鉀人群，並推薦3類補充食物，讓大家在減肥期間也不會缺乏鉀！

缺鉀人群｜戒斷碳水化合物

不少人為了減肥會減少攝取碳水化合物，甚至會完全不進食碳水化合物，雖然可以令到體重下降，但實際上體內的鉀含量也會同時下降，最終造成四肢無力、體力減弱、反應遲鈍等症狀。

缺鉀人群｜容易肚瀉

若果使用不但行為進行減肥，例如減肥藥、瀉藥等便容易令腸臟變得不健康，使身體變成容易肚瀉的體質，這種體質更會令身體缺乏鉀質，容易引起各種身體問題。

不少人在減肥期間都會戒掉飯、麵等碳水化合物。 但是其實可以用番薯、南瓜等高纖的碳水化合物來補充，而不是完全戒斷。 如果經常肚瀉的話，亦需要補充鉀質。

缺鉀人群｜喜歡咖啡或甜品

黑咖啡不但無糖，同時有幫助消化的作用，因此有些人會利用黑咖啡來進行減肥，但飲用過量卻會造成反效果，令身體缺乏鉀，最終變得疲勞。而過量攝取酒或甜食同樣會造成鉀含量不足，容易有低血壓、作嘔、肌肉無力的情況出現。

缺鉀人群｜高壓生活

香港都市生活壓力大，長期處於精神或肉體緊張的情況下，同樣會導致體內的鉀含量不足，心律不正、易怒、腸臟蠕動減慢等都是身體缺乏鉀質的警號，需要特別留意。

過量的咖啡和甜食會導致鉀質流失。 啤酒同樣會令身體的鉀流失。 高壓的職場生活或學習環境都會令身體缺乏鉀質。

鉀高食物｜水果類

不少水果都含有豐富的鉀質，多吃可以幫助改善症狀，例如牛油果、 香蕉、 葡萄、 柚子、 西瓜等。其中以香蕉的鉀含量特別高，一條香蕉約有330mg的鉀質，因此不少人都會在運動後吃香蕉，補充流失的鉀質。

香蕉可以幫助身體補充已流失的鉀質。 牛油果同樣屬於鉀含量較高的水果。 作為減肥的餐點配搭食用即可。

鉀高食物｜蔬菜類

除了水果外，其實蔬菜中亦含有不少鉀質，減肥期間建議可以配搭菠菜、大蔥、 韭菜等一起食用。特別推薦食用菠菜，每100克菠菜便含有500mg的鉀，既可以幫助維持體力，亦可以從其中的食物纖維幫助消化，一舉多得。

菠菜在蔬菜中含有特別高含量的鉀。 同樣可以作為減肥餐點配搭食用。 韭菜同樣可以幫助在減肥期間補充鉀質。

鉀高食物｜豆類

大部份豆類都含有豐富的鉀質，例如黃豆、 綠豆、 蠶豆、 赤小豆、 豌豆等，每100克都有超過1000mg的鉀，可以配搭主食一起食用，亦可以單獨食用。

大部份豆類都含有豐富的鉀質。 可以配搭減肥餐點食用。 亦可以製成飲品飲用。
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