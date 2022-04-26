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2022-04-26 12:30:00

減肥｜重返辦公室！ 盤點6個辦公室減肥運動 輕鬆「坐著瘦」！

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減肥｜重返辦公室！ 盤點6個辦公室減肥運動 輕鬆「坐著瘦」！

減肥｜重返辦公室！ 盤點6個辦公室減肥運動 輕鬆「坐著瘦」！

隨著政府放寬防疫政策，不少上班族都不再在家工作，需要重返辦公室上班。而無論是在辦公室或是在家工作期間，上班族都會有久坐及缺乏運動的習慣，繼而讓脂肪積聚，導致下肢及腹部肥胖等問題。以後就教大家6個辦公室減肥運動，輕鬆「坐著瘦」！

辦公室減肥｜瘦肚腩：收腹

如果想集中瘦肚腩的話，可以進行收腹動作，動作簡單坐在椅子上就可以做到。

1.先將雙腿屈膝併攏，然後挺起上身，讓胸廓適當打開。

2.然後收起腹部，用力保持收腹的狀態，自然呼吸30秒。

3.重複動作直至疲倦即可。

久坐容易造成小腹、腰部的贅肉積聚。 不少人工作時都不太會注重坐姿。 簡單的挺胸收腹動作已經可以幫助改善肚腩問題。

辦公室減肥｜瘦大腿：腿部夾紙

不少上班族都會有大腿及臀部肥胖的問題，而腿部夾紙的動作就針對消除腿部脂肪，雖然看起來很簡單，但卻有效使用大腿內側肌肉，令腿部變得緊實，改善象腿問題。

1.維持挺胸收腹的動作，背脊離開椅背，在大腿之間放上一張紙。

2.用力用膝蓋夾實，堅持動作大約3-5分鐘。

3.重複動作直至疲倦即可。

不少人都會特別在意大腿肉不夠緊實。 只需要用膝蓋夾實紙張即可。 利用書本亦有同樣效果。

辦公室減肥｜改善腿部線條：轉動腳踝

有些人即使腿部並不算胖，但由於肌肉並不緊實而看起來不夠苗條。以轉動腳踝的動作，有效拉伸腿部，延長腿部線條，達到修長效果，更可以訓練腳踝的靈活性，適合上班族偷偷地在位置上進行。

1.以坐着的姿勢伸腳，將腳踝逆時針轉動半圈。

2.回到原來的位置再順時針轉動半圈，重複5次。 

3.重複動作直至疲倦即可。

轉動腳踝有助改善腿部線條。 即使在桌子下偷偷運動也不會有人發現。 與拉筋原理相似，多轉動腳踝可以改善腿部線條。

辦公室減肥｜瘦小腿：抬腿

長期載着除了會令臀部脂肪積聚，小腿亦會變得緊繃，而透過抬腿動作就可以拉長小腿筋，令小腿變瘦，線條亦會變得更修長好看。

1.坐在椅子三分之一的位置，將其中一隻腳輕輕抬起，腳尖往下，然後換腳重複動作。

2.快速來回重覆動作，直至疲倦即可。

坐在位置上抬腿即可。 抬腿動作需要預留一定空間進行。 工作時注意盡量不要翹腳，以免影響血液循環。

辦公室減肥｜緊實腿部線條：交替踮腳

若果對於腿部線條沒有特別要求，只想看起來更緊實的話，可以進行交替踮腳的動作，讓腿部活動，增加腿部肌肉，令小腿變得緊實。

1.以坐着的姿勢利用腿部力量踮起其中一隻腳，當踮腳達至極限時保持姿勢片刻。

2.慢慢地恢復原來的姿勢，然後換腳重複動作。

3.重複動作直至疲倦即可。

踮腳動作亦可以偷偷在辦公桌下進行。 踮腳有效讓小腿變瘦。 站着工作時亦可以踮腳運動。

辦公室減肥｜緊實手臂肌肉：拉伸手臂

除了腰部和腿部外，上班族亦可以趁着工作稍微輕鬆的時候進行拉伸手臂的動作，既可以緊緻手臂肌肉，還可以放鬆筋骨，舒緩因久坐引起的不適症狀。

1.坐在椅子上，掌心向上的情況下向前伸直手臂。

2.用右手輕握左手拇指以外的四根手指，用力將手指向下掰。

3.左右手交替重複動作直至疲倦即可。

手臂上的贅肉令不少人都感到煩惱。 充分的拉伸可以令手臂的肌肉變得緊實。 工作空間允許的話還可以進行其他運動。
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