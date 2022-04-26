減肥｜重返辦公室！ 盤點6個辦公室減肥運動 輕鬆「坐著瘦」！

隨著政府放寬防疫政策，不少上班族都不再在家工作，需要重返辦公室上班。而無論是在辦公室或是在家工作期間，上班族都會有久坐及缺乏運動的習慣，繼而讓脂肪積聚，導致下肢及腹部肥胖等問題。以後就教大家6個辦公室減肥運動，輕鬆「坐著瘦」！

辦公室減肥｜瘦肚腩：收腹 如果想集中瘦肚腩的話，可以進行收腹動作，動作簡單坐在椅子上就可以做到。 1.先將雙腿屈膝併攏，然後挺起上身，讓胸廓適當打開。 2.然後收起腹部，用力保持收腹的狀態，自然呼吸30秒。 3.重複動作直至疲倦即可。

辦公室減肥｜瘦大腿：腿部夾紙 不少上班族都會有大腿及臀部肥胖的問題，而腿部夾紙的動作就針對消除腿部脂肪，雖然看起來很簡單，但卻有效使用大腿內側肌肉，令腿部變得緊實，改善象腿問題。 1.維持挺胸收腹的動作，背脊離開椅背，在大腿之間放上一張紙。 2.用力用膝蓋夾實，堅持動作大約3-5分鐘。 3.重複動作直至疲倦即可。

辦公室減肥｜改善腿部線條：轉動腳踝 有些人即使腿部並不算胖，但由於肌肉並不緊實而看起來不夠苗條。以轉動腳踝的動作，有效拉伸腿部，延長腿部線條，達到修長效果，更可以訓練腳踝的靈活性，適合上班族偷偷地在位置上進行。 1.以坐着的姿勢伸腳，將腳踝逆時針轉動半圈。 2.回到原來的位置再順時針轉動半圈，重複5次。 3.重複動作直至疲倦即可。

辦公室減肥｜瘦小腿：抬腿 長期載着除了會令臀部脂肪積聚，小腿亦會變得緊繃，而透過抬腿動作就可以拉長小腿筋，令小腿變瘦，線條亦會變得更修長好看。 1.坐在椅子三分之一的位置，將其中一隻腳輕輕抬起，腳尖往下，然後換腳重複動作。 2.快速來回重覆動作，直至疲倦即可。

辦公室減肥｜緊實腿部線條：交替踮腳 若果對於腿部線條沒有特別要求，只想看起來更緊實的話，可以進行交替踮腳的動作，讓腿部活動，增加腿部肌肉，令小腿變得緊實。 1.以坐着的姿勢利用腿部力量踮起其中一隻腳，當踮腳達至極限時保持姿勢片刻。 2.慢慢地恢復原來的姿勢，然後換腳重複動作。 3.重複動作直至疲倦即可。