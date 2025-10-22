渣打藝趣嘉年華回歸 本地手製巨型木偶現身銅鑼灣/必看夜光巡遊

《木偶奇遇記》是意大利經典童話，是不少人的童年必看故事。渣打藝趣嘉年華踏入25周年，今年以《木偶奇遇記》為主題打造連串活動。重頭戲必屬巨型木偶巡遊與夜光巡遊，銅鑼灣訪客可欣賞由本地藝術家人手製的巨型木偶，打卡啱晒！

人手打造 巡遊木偶

在11月29及30日一連兩日舉行的渣打藝趣嘉年華，繼續帶來多項活動，當中包括巨型木偶巡遊、夜光巡遊、17個互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊無間斷的舞台表演，以及展出逾1,000件作品的藝術展覽。標誌性活動巨型木偶巡遊曾經邀請國際級木偶大師Paul McLaren及Sharon George親授香港本地藝術家製作技巧。今年嘉年華由13組本地藝術家擔正，全人手打造所有巡遊木偶及嘉年華服飾，相當有心機！

睽違7年回歸的「夜光巡遊」同樣不可錯過。夜幕之下，5個巨型燈籠人偶將會圍繞銅鑼灣利園區巡遊，市民更可近距離欣賞8件嘉年華服飾，感受當中的精緻與華麗。所有作品以《木偶奇遇記》的角色為靈感設計，觀眾彷彿進入童話世界。