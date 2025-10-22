熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-22 13:00:00

渣打藝趣嘉年華回歸 本地手製巨型木偶現身銅鑼灣/必看夜光巡遊

分享：
渣打藝趣嘉年華回歸 本地手製巨型木偶現身銅鑼灣/必看夜光巡遊

《木偶奇遇記》是意大利經典童話，是不少人的童年必看故事。渣打藝趣嘉年華踏入25周年，今年以《木偶奇遇記》為主題打造連串活動。重頭戲必屬巨型木偶巡遊與夜光巡遊，銅鑼灣訪客可欣賞由本地藝術家人手製的巨型木偶，打卡啱晒！

渣打藝趣嘉年華踏入25周年，今年以《木偶奇遇記》為主題打造連串活動。

渣打藝趣嘉年華踏入25周年，今年以《木偶奇遇記》為主題打造連串活動。

人手打造巡遊木偶

112930日一連兩日舉行的渣打藝趣嘉年華，繼續帶來多項活動，當中包括巨型木偶巡遊、夜光巡遊、17個互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊無間斷的舞台表演，以及展出逾1,000件作品的藝術展覽。標誌性活動巨型木偶巡遊曾經邀請國際級木偶大師Paul McLarenSharon George親授香港本地藝術家製作技巧。今年嘉年華由13組本地藝術家擔正，全人手打造所有巡遊木偶及嘉年華服飾，相當有心機！

睽違7年回歸的「夜光巡遊」同樣不可錯過。夜幕之下，5個巨型燈籠人偶將會圍繞銅鑼灣利園區巡遊，市民更可近距離欣賞8件嘉年華服飾，感受當中的精緻與華麗。所有作品以《木偶奇遇記》的角色為靈感設計，觀眾彷彿進入童話世界。

adblk5
夜光巡遊 巨型木偶巡遊

壓箱底的大型活動「壓軸巡遊」將於1130日上演。活動由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨。104米高的巨型木偶帶領500人的巡遊隊伍穿梭街頭，非常熱鬧。

壓軸巡遊

壓軸巡遊

渣打藝趣嘉年華 2025

日期：     112930日（星期六及日）

時間：     早上10時至下午5

地點：     銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

渣打藝趣嘉年華 2025 夜光巡遊

日期：     1129日（星期六）

時間：     晚上830分至10

地點：     由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返

渣打藝趣嘉年華 2025 壓軸巡遊

日期：     1130日（星期日）

時間：     下午230分至下午4

地點：     由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

追蹤am730 Google News