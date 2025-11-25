渣打藝趣嘉年華—夜光巡遊 11.29重臨銅鑼灣利園區、11.30壓軸巡遊(附巡遊路線/持續更新)

「渣打藝趣嘉年華」踏入25周年，闊別七年後，將於11月29及30日回歸銅鑼灣利園區盛大舉行。今屆以意大利經典童話《木偶奇遇記》為主題，一連兩天都有免費精彩節目，包括重頭戲巨型木偶巡遊、璀璨奪目的夜光巡遊、17個互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊無間斷的舞台表演，以及逾1,000件藝術作品展覽。
近百位表演者參與夜光巡遊
夜光巡遊將於11月29日晚上8時30分開始，當晚利園區街頭將化身為歡樂夢幻舞台，將會出動五座巨型燈籠木偶、八件華麗嘉年華服飾及四支本地舞蹈團隊，近百位表演者參與巡遊，展示繽紛的色彩。亮相的巨型木偶有《木偶奇遇記》故事中的皮諾丘、老木匠、狡猾狐狸、大鯨魚等，這些巨型木偶及嘉年華服飾由13組香港藝術家精湛技法製造。配合舞蹈表演及悅耳的旋律，讓市民可以近距離觀賞本地年青藝術家匠心的工藝。巡遊隊伍從利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返，讓大眾一起體驗光影世界。
11月30日壓軸巡遊
「壓軸巡遊」將於11月30日星期日下午2時30分舉行，《木偶奇遇記》童話故事中10座4米高的巨型木偶將穿梭銅鑼灣街頭，並率領500人展開盛大巡遊，來自100間本地學校的中、小學生及專業舞蹈員組成隊伍，將熱鬧的嘉年華氣氛推至高峰。巡遊隊伍由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返。
玩盲盒遊戲贏總值超過$1,000獎品
11月29日夜光巡遊當天，大家不妨使用利園手機應用程式，以積分換領於利園一期及二期舉行的面部彩繪體驗、皮諾丘主題帽子，同時可參與多項互動遊戲，贏取由利園區商戶贊助的購物及餐飲電子禮券。待「渣打藝趣嘉年華」及壓軸巡遊結束後，將於12月期間於利園一期地下寫字樓大堂展出數個巨型燈籠偶，讓大眾近距離欣賞精湛的工藝。
迎接巡遊盛事，利園區特別推出「盲盒遊戲」，由即日起至11月29日，大家可於利園區內不同角落尋找設於各商戶櫥窗及外牆上的主題盲盒遊戲二維碼，掃碼開啟盲盒，即有機會贏取總值超過$1,000的參與商戶及餐廳獎品。利園區亦順勢舉辦一系列為家長與小朋友而設的互動工作坊和活動。其中12月6日將舉辦頭飾工作坊，讓參加者創作屬於自己的飾物，大家可於利園手機應用程式報名參加。
「渣打藝趣嘉年華」—夜光巡遊
活動詳情
日期：2025 年 11 月 29 日（星期六）
時間：晚上 8 時 30 分至晚上 10 時
巡遊路線：銅鑼灣利園一期正門 → 恩平道 → 白沙道 → 利園山道 → 啟超道 → 希慎廣場 →
折返至利園一期
工作坊報名方式：使用利園手機應用程式進行積分兌換
展覽詳情：2025 年 12 月於利園一期地下寫字樓大堂展出
「渣打藝趣嘉年華」壓軸巡遊
日期：11月30日（星期日）
時間：下午2時30分舉行
巡遊路線：維多利亞公園出發 → 記利佐治街 → 崇光百貨 → 東角道折返
「渣打藝趣嘉年華2025」
詳細資料請瀏覽網頁www.scartsinthepark.com
或 Facebook / Instagram 專頁（@SCArtsInThePark）