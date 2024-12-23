温野菜K11 Art Mall店開業 全新席前體驗 關西風壽喜燒$219起 限定優惠$25試

天寒地凍，吃暖笠笠的鍋物就最好不過。來自日本的Shabu Shabu品牌 温野菜近日在尖沙咀 K11 Art Mall間設新店，並帶來全新席前體驗關西風壽喜燒及打卡必點棉花糖壽喜燒鍋，將日式美味再昇華！

温野菜尖沙咀K11 Art Mall 新店

尖沙咀 K11 Art Mall 店裝修走輕奢華麗風格，設有私隱度高的火鍋空間及VIP房，用餐體驗更舒適。而今次新店全新的關西風壽喜燒性價比極高，每位$219起即可享用2人前御膳，包括茶碗蒸、前菜、和牛及日本野菜等配料。店家會安排店員會按照傳統即席現場為客人烹調，先煎香和牛，再加入專用醬油與糖調味，和牛豐富的油脂香氣令人食指大動，沾上日本生蛋汁同吃，令肉質更顯滑嫩，入口即融的獨特風味彷彿一秒飛到日本用餐。