温野菜K11 Art Mall店開業 全新席前體驗 關西風壽喜燒$219起 限定優惠$25試

天寒地凍，吃暖笠笠的鍋物就最好不過。來自日本的Shabu Shabu品牌 温野菜近日在尖沙咀 K11 Art Mall間設新店，並帶來全新席前體驗關西風壽喜燒及打卡必點棉花糖壽喜燒鍋，將日式美味再昇華！
温野菜尖沙咀K11 Art Mall 新店
尖沙咀 K11 Art Mall 店裝修走輕奢華麗風格，設有私隱度高的火鍋空間及VIP房，用餐體驗更舒適。而今次新店全新的關西風壽喜燒性價比極高，每位$219起即可享用2人前御膳，包括茶碗蒸、前菜、和牛及日本野菜等配料。店家會安排店員會按照傳統即席現場為客人烹調，先煎香和牛，再加入專用醬油與糖調味，和牛豐富的油脂香氣令人食指大動，沾上日本生蛋汁同吃，令肉質更顯滑嫩，入口即融的獨特風味彷彿一秒飛到日本用餐。
冬日必食滋補湯底
另外冬天乾燥當然需要滋補養顏，心水推介 骨膠原美肌花膠雞白湯配博多華味鳥及花蝦海苔湯，前者濃郁養顏，後者清新帶鮮香，啫喱湯底配上色彩繽紛的食用乾花，吸晴又美味！還有以當歸、杞子、龍眼乾、百合、沙參、玉竹等多款藥膳的滋保「當歸藥膳湯」及加入日本舞茸菇、本菇、啡蘑菇及雞睥菇的「牛肝菌野菌湯」，非常適合冬日時份享用。
温野菜品牌一向主打日本直送，嚴選日本不同產地時令野菜、和牛及豚肉，而店內供應的日本野菜包括極罕的舞茸菇、擁獨特香氣的啡金菇、鮮嫩健康的水菜及及鈣質比牛奶高的小松菜等。新店更有限定優惠，凡惠顧任何湯鍋可以優惠價港幣 $25 享用料理長是日推介日本野菜4品盛合，更添營養價值！
温野菜K11 Art Mall店
地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓108 - 109、110B 及 111B號舖
營業時間：早上11時30分至晚上11時00分