港九新界4間親子必去聖誕商場推薦 Lumi精靈聖誕樹/ POP MART飄雪水晶球/巨型充氣樂園/紙雕聖誕裝置

踏入12月，全港九新界的商場都紛紛換上聖誕裝飾，其中當然不乏一些特色聖誕打卡位！以下就為大家精選了4間親子必去的聖誕商場，除了經典的聖誕樹外，還有代表白色聖誕的水晶球，更有充滿玩味的聖誕吹氣樂園及紙雕聖誕裝置，不妨帶著小朋友一起歡度聖誕吧！

1. 時代廣場：Lumi精靈聖誕樹+聖誕老人會面 時代廣場每年都會在地下露天廣場位置擺放聖誕裝飾，而今年就特別與日本藝術家小川耕平合作，推出以芬蘭聖誕精靈為藍本的「Lumi」精靈，並將Lumi融合在各種聖誕裝飾上，不但有6米高的聖誕樹，還有禮物盒、士的糖、聖誕鐘、音樂盒等巨型裝置，更有聖誕霓虹燈背景版，全部都特別適合拍照打卡。而除了地下的聖誕裝飾外，時代廣場2樓更有與聖誕老人會面的活動，從12月3日起每週的星期六、日下午4至6時便可與聖誕老人會面及拍照，記得把握機會參加！ Christmas Elfventure @ Times Square 日期︰2023年11月18日至2024年1月1日 時間︰上午10時至晚上10時 地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

2. 屯門市廣場：6米飄雪水晶球x POP MART擺設 為了讓大家在香港亦能體驗白色聖誕，屯門市廣場今年與POP MART的大熱角色DIMOO合作，不但在1樓中央廣場位置擺放6米高的「冰雪聖誕夢幻水晶球」，附近亦有聖誕列車、熱氣球等裝飾，最重要是周圍都擺滿DIMOO的巨型模型擺設，特別適合與模型一起打卡。而商場會員即日消費滿HKD$800更可以直接進入水晶球內享受飄雪及拍照，效果比起在水晶球外更有聖誕特色，名副其實享受白色聖誕。 tmtplaza x POP MART x DIMOO聖誕冰雪奇幻之旅 日期：2023年11月20日至 2024年1月1日 時間：上午 10 時至晚上 10 時 (於指定日子及聖誕節期間會延長開放時間) 地點：1 樓中央廣場

3. 奧海城：CoComelon聖誕充氣樂園 奧海城今年的聖誕裝飾就專門為小朋友而設，以熱門幼童娛樂頻道CoComelon為主題，建造逾3000呎的聖誕充氣樂園，讓小朋友可以在充滿繽紛聖誕的環境下玩樂。而除了玩樂設施外，還有超過11米的巨型充氣禮物聖誕樹、化身聖誕鹿巴士的CoComelon黃校巴等聖誕裝飾，特別適合帶同小朋友一起拍照玩樂。 「CoComelon」聖誕歷險@奧海城 日期：2023年11月25日至 2024年1月1日 時間：上午11時30分至晚上8時30分(平日) 上午10時30分至晚上8時30分(假日) 地點：奧海城2期地下主題中庭