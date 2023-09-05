港人免費睇熊貓！四川都江堰熊貓基地 探訪41隻國寶熊貓 開關後逾2,800名港人進場參觀

大熊貓外形可愛活潑，安安與佳佳、樂樂與盈盈更是陪伴不少香港人成長。四川是大熊貓的故鄉，今次記者有機會來到當然不會錯過探訪國寶熊貓的機會！中國共有四個主要的大熊貓繁育研究基地，主要為熊貓繁育、研究、保護教育等多方面作出貢獻，今次帶各位來到大熊貓都江堰基地，直擊大熊貓的日常生活！

文：heidi

攝影：林俊源

鳴謝：中國大熊貓保護研究中心都江堰基地

熊貓基地41隻可愛國寶熊貓

由成都出發去都江堰基地，車程大約30－45分鐘，交通方便快捷，不少旅客都會特意前往一睹大熊貓的風采。因為香港增協助援建，為答謝港人支持，香港人更是免費入場，都江堰基地的動物管理部部長黃山表示開關後有逾2,800名港人進場參觀，可見四川熊貓甚得港人歡心！都江堰基地主要飼養年長的大熊貓，共有41隻大熊貓生活，當中17隻已踏入老年，基地會派出專人提供針對性的醫療方案，讓牠們可以繼續在園區內感受大眾熱情的關愛，同時亦可以放心安享晚年。