港人免費睇熊貓！四川都江堰熊貓基地 探訪41隻國寶熊貓 開關後逾2,800名港人進場參觀

大熊貓外形可愛活潑，安安與佳佳、樂樂與盈盈更是陪伴不少香港人成長。四川是大熊貓的故鄉，今次記者有機會來到當然不會錯過探訪國寶熊貓的機會！中國共有四個主要的大熊貓繁育研究基地，主要為熊貓繁育、研究、保護教育等多方面作出貢獻，今次帶各位來到大熊貓都江堰基地，直擊大熊貓的日常生活！
文：heidi
攝影：林俊源
鳴謝：中國大熊貓保護研究中心都江堰基地
熊貓基地41隻可愛國寶熊貓
由成都出發去都江堰基地，車程大約30－45分鐘，交通方便快捷，不少旅客都會特意前往一睹大熊貓的風采。因為香港增協助援建，為答謝港人支持，香港人更是免費入場，都江堰基地的動物管理部部長黃山表示開關後有逾2,800名港人進場參觀，可見四川熊貓甚得港人歡心！都江堰基地主要飼養年長的大熊貓，共有41隻大熊貓生活，當中17隻已踏入老年，基地會派出專人提供針對性的醫療方案，讓牠們可以繼續在園區內感受大眾熱情的關愛，同時亦可以放心安享晚年。
必睇人氣熊貓明星「家寶」
如果你是大熊貓粉絲，來到都江堰基地一定不會失望，這裡地位處負離子含量較高的青城山，大熊貓住得舒適，所以份外活潑開朗。必睇熊貓男明星「家寶」，牠在2018年8月於中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地出生，從小時候已經在網絡上人氣高企，不少人都喜歡看牠用笨重的身軀，慢條斯理地進食，畫面非常治癒！看完熊貓當然要買手信返香港向親友炫耀一下，熊貓基地設有熊貓主題商店，有各式各類的熊貓精品，如文具、環保袋、毛公仔等，推介買四川限定熊貓oreo（8元人民幣）原味、草莓和朱古力三款口味，同樣印上熊貓圖案！由香港飛成都只需約三小時機程，想去四川看熊貓的話不妨計劃一下行程吧！
中國大熊貓保護研究中心都江堰基地
地址：成都市都江堰市懷中路青城山鎮石橋村789組