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生活
2024-06-05 19:00:00

港人北上醫療福利！免費驗腸癌/洗牙/脫毛　一文睇清預約方法

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港人北上醫療福利！免費驗腸癌/洗牙/脫毛　一文睇清預約方法

港人北上醫療福利！免費驗腸癌/洗牙/脫毛　一文睇清預約方法

不少港人都熱愛上深圳洗牙睇牙，寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心已於3月啟用，更推出「特色健康計劃」，由即日起至今年年底，合資格港澳居民即享免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛等服務，同時長者可以每次人民幣100元優惠預約診症。立即睇內文詳請，了解預約方法！

港澳民居健康計劃

深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心，為港澳居民、外籍人士及深圳本地居民提供港式醫療服務。即日起至2024年12月31日，港澳居民憑身份證或回鄉證就診即可參加「港澳居民健康計劃」，免費享有腸癌篩檢、洗牙、脫毛(限唇毛或腋毛)，每月名額有限。

免費腸癌篩查

詳請：1. 無創腸癌基因篩查 2. 檢測結果高風險者免費腸鏡檢查

適用年齡：40至75歲

限額：每月20位

免費洗牙

限額：每月10位

免費醫療美容

詳請：服務包括唇毛或腋毛脫除（二選一）

適用年齡：18歲以上

限額：每用10位

港澳民居健康計劃 QR Code預約登記：

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港澳長者關懷計劃

60歲及以上港澳居民到港澳居民健康服務中心就診，可以每次人民幣100元優惠預約診症。診金包含基本檢查費及藥費。

由於中心採取預約制，有需要人士可以電話或於微信上的寶安人民醫院集團的官方帳號，進入深圳市寶安區人民醫院小程式「門診就診預約 」。

電話查詢：

07552778 8311-3510 400 680 8065

診症網上預約：

搜尋寶安人民醫院集團微信號

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深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心

地址：深圳市寶安區人民醫院門診樓5樓

交通：深圳地鐵12號線新安公園站A出口

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