港人北上醫療福利！免費驗腸癌/洗牙/脫毛 一文睇清預約方法

不少港人都熱愛上深圳洗牙睇牙，寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心已於3月啟用，更推出「特色健康計劃」，由即日起至今年年底，合資格港澳居民即享免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛等服務，同時長者可以每次人民幣100元優惠預約診症。立即睇內文詳請，了解預約方法！

港澳民居健康計劃 深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心，為港澳居民、外籍人士及深圳本地居民提供港式醫療服務。即日起至2024年12月31日，港澳居民憑身份證或回鄉證就診即可參加「港澳居民健康計劃」，免費享有腸癌篩檢、洗牙、脫毛(限唇毛或腋毛)，每月名額有限。 免費腸癌篩查 詳請：1. 無創腸癌基因篩查 2. 檢測結果高風險者免費腸鏡檢查 適用年齡：40至75歲 限額：每月20位 免費洗牙 限額：每月10位 免費醫療美容 詳請：服務包括唇毛或腋毛脫除（二選一） 適用年齡：18歲以上 限額：每用10位 港澳民居健康計劃 QR Code預約登記：

港澳長者關懷計劃 60歲及以上港澳居民到港澳居民健康服務中心就診，可以每次人民幣100元優惠預約診症。診金包含基本檢查費及藥費。 由於中心採取預約制，有需要人士可以電話或於微信上的寶安人民醫院集團的官方帳號，進入深圳市寶安區人民醫院小程式「門診就診預約 」。 電話查詢： （0755）2778 8311-3510 或 400 680 8065 診症網上預約： 搜尋「寶安人民醫院集團微信號」