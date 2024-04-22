港女呻M記麥旋風極度浪費 因1事刻意扔走膠羹 網民提議團購餐具

首階段管制即棄膠餐具今日實施，政府下令食肆不得再提供膠餐具，對一眾買開外賣或經常外出食飯的市民造成極大不便。以為唔買飯麵，只吃甜品小食一定無事？一位港女日前在M記買麥旋風時，驚見店員因1事扔走膠羹，令環保原意慘變成極度浪費，引來大批網民紛紛批評政府的措施十分無謂！

港女買M記麥旋風極不快 店員當場扔走膠羹

環保議題成為香港城中熱話之一，膠餐具將被淘汰，並陸續被紙或木餐具取代。不少人都表示這些替代餐具對食有汁的飯又或者湯麵十分不便，紛紛鬧爆新措施「擾民」。以為唔食飯麵一定無事？早前，一位港女在M記時，看到前面一位顧客買麥旋風，她驚見店員用膠羹製作完麥旋風後，竟當著顧客面前「掉咗枝膠羹，轉咗枝木匙羹俾佢」，令她不禁認為這個舉動十分多餘。