港孩桑拿會所內惡意反枱 父母1反應惹眾人不滿 內地網民：不要再來了！

自從通關以後，不少香港人都喜歡北上吃喝玩樂，全因方便之餘，其餘洗費亦比香港平一截。早前，一位內地女網民就在小紅書上發文炮轟這些北上港人，全因一次在內地桑拿會所內的經歷令她對港人十分不滿。她表示自己與朋友一同到內地桑拿會所時，兩個香港小朋友無故將他們的桌子「掀了起來」，不但將他們嚇一跳，而其中一位人士的手機亦因此而報廢入水。當時他們就提出要查CCTV並報警處理，惟這對港人夫婦卻以1句神回應，引內地網民不滿，更揚言他們「這種發言好危險呀！」

早前，一位內地女就在小紅書以「香港小孩故意掀翻我們桌子」為題發文，文中表示她們一行4人到內地一間桑拿會所準備食宵夜時，突然有「兩個小孩衝過來我們休息區，把桌子掀了起來」，意指她們本來在休息區內準備進食，豈料突然有兩個香港的小朋友橫衝直撞，更突然無故反枱。從事主上載的照片中，可見整張圓桌子跌落地上，而桌子上的飲品亦散落一地。

事主朋友手機入水報廢 父母1句神回應引不滿 被小孩反枱後，事主幾人雖然沒有受傷，但其中一位朋友的手機就因為反枱時打翻了桌子上的飲品，而令她的手機「浸泡在水裡」。當時在場的服務員緊急幫他們「捲手機的水甩出來一部分」，惟涉事小朋友「已經跑到不知所蹤了」，因而他們只好將事件告知經理，要求「調取監控找一下小孩家長」。事主稱小孩家長是「香港新移民」，只因他們「操著一口流利的廣東普通話」慢慢詢問自己孩子當時的情況，當事主幾人再次表示要查CCTV時，父母二人不但反斥他們「我正在教育小孩，你們插甚麼嘴？」並在得知事主欲報警後，大聲表示「我們是香港公民，不受內地法律制裁！」