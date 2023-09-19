港孩桑拿會所內惡意反枱 父母1反應惹眾人不滿 內地網民：不要再來了！

自從通關以後，不少香港人都喜歡北上吃喝玩樂，全因方便之餘，其餘洗費亦比香港平一截。早前，一位內地女網民就在小紅書上發文炮轟這些北上港人，全因一次在內地桑拿會所內的經歷令她對港人十分不滿。她表示自己與朋友一同到內地桑拿會所時，兩個香港小朋友無故將他們的桌子「掀了起來」，不但將他們嚇一跳，而其中一位人士的手機亦因此而報廢入水。當時他們就提出要查CCTV並報警處理，惟這對港人夫婦卻以1句神回應，引內地網民不滿，更揚言他們「這種發言好危險呀！」
早前，一位內地女就在小紅書以「香港小孩故意掀翻我們桌子」為題發文，文中表示她們一行4人到內地一間桑拿會所準備食宵夜時，突然有「兩個小孩衝過來我們休息區，把桌子掀了起來」，意指她們本來在休息區內準備進食，豈料突然有兩個香港的小朋友橫衝直撞，更突然無故反枱。從事主上載的照片中，可見整張圓桌子跌落地上，而桌子上的飲品亦散落一地。
事主朋友手機入水報廢 父母1句神回應引不滿
被小孩反枱後，事主幾人雖然沒有受傷，但其中一位朋友的手機就因為反枱時打翻了桌子上的飲品，而令她的手機「浸泡在水裡」。當時在場的服務員緊急幫他們「捲手機的水甩出來一部分」，惟涉事小朋友「已經跑到不知所蹤了」，因而他們只好將事件告知經理，要求「調取監控找一下小孩家長」。事主稱小孩家長是「香港新移民」，只因他們「操著一口流利的廣東普通話」慢慢詢問自己孩子當時的情況，當事主幾人再次表示要查CCTV時，父母二人不但反斥他們「我正在教育小孩，你們插甚麼嘴？」並在得知事主欲報警後，大聲表示「我們是香港公民，不受內地法律制裁！」
北上港人被內地人嫌棄 狠批：這種發言好危險呀！
這對港人夫婦的行為和做法引起大批網民不滿，有指近年越來越多港人北上，而事主這次亦曾表明聽到桑拿會所的服務員指這對涉事夫婦是該會所的VIP，因此除了事主主動報警外，會所為了不要得失VIP客人幾乎不會插手事件。有內地網民就指這對夫婦的發言「好危險」，又有在內地居住，自稱是香港居民的網民指「負責任的告訴你們，香港居民在大陸犯法，跟大陸居民同等，並沒有甚麼不受法律制裁」，狠批「香港公民到內地也要遵守內地規則，惡心的人」，更有人建議事主到香港「把他打一頓，然後說我們是內地公民不受香港法律制裁」。