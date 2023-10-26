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2023-10-26 13:00:00

港島好去處｜ARTE M 香港4大全新展品！沉浸式數碼藝術展覽(內附門票優惠)

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港島好去處｜ARTE M 香港４大全新展品！沉浸式數碼藝術展覽 (內附門票優惠)

港島好去處｜ARTE M 香港４大全新展品！沉浸式數碼藝術展覽 (內附門票優惠)

由韓國首爾知名數碼創意設計公司 d'strict 製作的沉浸式數碼創意媒體藝術展覽ARTE M HONG KONG（ARTE M），自去年10月起首度於香港亮相，透過影像，輔以聲音及香氣，為參觀者帶來前所未有的數碼藝術新體驗。為慶祝開幕一周年，ARTE M於即日起展出一系列全新數碼藝術展品，並同時舉辦《ARTE M 「永恆自然　瞬間留影」攝影及短片創作比賽》，頭獎將可獲得雙人香港來回首爾機票及ARTE M 江陵館入場門券！

 

沉浸式數碼創意媒體藝術展覽ARTE M HONG KONG（ARTE M）

沉浸式數碼創意媒體藝術展覽ARTE M HONG KONG（ARTE M）

延續ARTE M一直以來探索世界和大自然的ETERNAL NATURE「超越時空的永恆自然」主題，這次展出的四大全新數碼藝術展品，繼續震撼參觀者的眼球：《STARRY BEACH》，生動地捕捉到夜空下閃耀如星星的海浪；《UNDERWATER》，提供一種猶如置身水中世界的體驗，看著白鷺在其中徜徉；《PINK LAGOON》，將神奇的粉紅海洋凝聚其中；《FLOWER ‘COSMOS’》，捕捉受宇宙啟發，大自然獨有的節奏。每件作品都經過精心融入ARTE M獨特的空間，以產生最大的視覺衝擊，並伴隨著聲音和嗅覺元素，增強身臨其境的體驗。

4大全新數碼藝術展品

新展品一：星空海灘 STARRY BEACH

步入展館，會先被高低錯落的海浪聲吸引著，隨著淡淡的海水香氣撲進鼻子，層層疊疊的海浪迅即映入眼簾。在星光的映照下，海水在黑夜中泛起柔和的藍光，海浪隨意的蕩漾，翻起了一個個的浪花，讓你猶如置身於晚間的海灘，浪漫散步。興之所至，你更可以走到鋼琴前彈奏喜愛的調子，為這星空海灘奏起專屬樂章。

白鷺水中世界

新展品二：白鷺海底世界 UNDERWATER

離開星空海灘，佻皮的音樂調子響起，帶領你走進水中世界。一群又一群的小魚兒在你身邊游過，但怎會想到，還有雄偉的白鷺站在你的跟前！喜愛集體活動的白鷺時而呆立不動，時而從容不迫地行走著，偶爾將頭探入水中，探索水裡的動靜，可愛極了！

火烈鳥紅霞好適合打卡！

新展品三：火烈鳥紅霞 PINK LAGOON

轉眼間，白鷺不見了，換來火烈鳥跟你打招呼。夕陽西下，珊瑚海泛起了紅霞，樹影婆娑，火烈鳥悠閒的步伐，彷如在上演一場優雅的芭蕾舞表演。好奇心驅使，火烈鳥步近你，但又會突然害羞地走遠，像要跟你來一場捉迷藏，從不厭倦。

波斯菊花海，花姿纖細柔美，微風吹過，飄來一抹花香。

新展品四：波斯菊花海 FLOWER ‘COSMO’

探索過海洋生態後，讓我們走進波斯菊的花海。花姿纖細柔美，微風吹過，飄來一抹花香。在輕柔的旋律襯托下，坐在滿佈花瓣的地上，讓身心靈完全放鬆，感應波斯菊花海帶來的和諧與純潔，讚嘆宇宙萬物的井然有序。

▼即睇其他展品▼

參加攝影比賽贏走雙人來回首爾機票

適逢香港展覽廳開幕一周年， ARTE M特別舉辦不同活動。首先是萬聖節期間將舉行面具工作坊，凡參觀者均可自由參與。此外，另一重頭活動，就是《ARTE M 「永恆自然　瞬間留影」攝影及短片創作比賽》，參加者由即日起至12月18日，只要於個人社交平台分享於ARTE M拍下全新數碼藝術品的相片或短片，即有機會贏取豐富禮品，包括：

頭獎 – 相片組及短片組各1名

雙人香港來回首爾機票及ARTE M 江陵館入場門券兩張（價值超過HK$10,000）

二獎 – 相片組及短片組各2名

ARTE M香水套裝乙份（價值超過HK$1,000）

三獎 – 相片組及短片組各4名

ARTE M精美禮品包乙份（價值超過HK$500）

更多詳情，請瀏覽ARTE M官方社交平台專頁：Facebook 及 Instagram

ARTE M Hong Kong 

 

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King’s Road 2樓

營業時間：

星期一至五：早上11時至晚上7時（截止入場：晚上6時）

星期六、日及公眾假期：早上10時至晚上7時（截止入場：晚上6時）

票價：（限時優惠）

成人（18至64歲）

$88（星期一至五） / $98（星期六、日及公眾假期）

優惠對象（小童3至11歲、學生、65歲或以上）

$68（星期一至五） / $78（星期六、日及公眾假期）

嬰幼兒（3歲以下）：免費

*學生及長者需出示身分證明文件

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