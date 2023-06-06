港島最多位影廳｜影藝旗艦戲院落戶銅鑼灣 試業推七重開幕優惠/逢周一票價劃一$40

影藝戲院即將進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場，繼青衣城及九龍城後，開設全港第3間佔地約2萬平方呎、樓高兩層的全新旗艦戲院「CINEART JP」，更是影藝戲院自2006年新鴻基中心舊址與影迷暫別後，相隔17年重返香港島。
「CINEART JP」院內裝潢以影藝戲院品牌主題顏色薄荷綠作主調，配合採光十足的戲院大堂及簡約型格的等候區，別具空間感。CINEART JP共提供658個座位，包括1院設有380個座位，配合Dolby Atmos系統，為港島區內佔有最多座位之影廳，而銀幕面積更達6.8 x 15.5 米；而2院則設有278個座位，銀幕面積達6.6 x 14.5 米；兩大影廳均同時配備Barco 4K Laser投影機，完美展現大銀幕的震撼逼力。
暑假檔期即將來臨，影藝戲院在CINEART JP試業前夕宣布推出七重開幕優惠，配合第二期電子消費券即將發放，旗下3間院將推出不同優惠，讓影迷以優惠票價盡享大銀幕電影樂趣。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠1 CINEART JP限定－開業日正價戲票買一送一
CINEART JP為慶祝6月7日（星期三）試業推出一日限定優惠，影迷於票房購買當日正價戲票可享買一送一，祝賀CINEART JP開幕迎向順利，與影迷同樂。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠2 CINEART JP限定－CINEART VIP會員優惠
CINEART VIP會員全年可尊享正價電影及小食部8折優惠；而每次消費滿$1即可獲得1分，累積指定分數即可換領不同電影戲票或禮品。由即日起至12月31日，CINEART VIP推出迎新及生日禮遇，新會員將獲贈電影戲票贈券乙張、生日戲票贈劵乙張、戲票買1送1贈劵乙張及標準細爆谷餐換領劵乙張。此外，為慶祝CINEART JP盛大開幕，由即日起至7月31日首1000名新會員，加送電影贈券乙張。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠3 全線影藝戲院－CINEART MONDAY 全線票價劃一$40
全線影藝戲院包括CINEART JP、青衣城及九龍城將於6月12日起，逢星期一票價劃一$40。
CINEART MONDAY票價更適用於多部熱映猛片，包括奧斯卡最佳動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、馬東石主演韓國影史系列電影票房三甲《犯罪都市：鐵拳掃毒》及即將上映由安東尼雷莫斯、多美妮費舒伯克、楊紫瓊等主演之《變形金剛：狂獸崛起》。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠4 全線影藝戲院－中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人全年88折優惠
由6月16日至12月31日，中銀信用卡持卡人凡於全線影藝戲院購買正價戲票及指定爆谷套餐，可享88折優惠。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠5CINEART JP限定－中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人逢星期五或星期六正價戲票買一送一
由6月16日至7月15日，中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人逢星期五或星期六購買CINEART JP正價戲票可享買一送一，數量有限，送完即止，優惠受條款約束。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠6 CINEART JP限定－即場優惠
由即日起至8月31日，凡於CINEART JP成功下載「CineArt」App及讚好「CINE-ART HOUSE 影藝戲院」Facebook Page，並向戲院同事出示，即可享有細爆谷乙份。數量有限，送完即止。
影藝銅鑼灣CINEART JP旗艦戲院｜優惠7 CINEART JP限定－抵食之選只售$38
CINEART JP悉心為影迷準備不一樣的餐飲體驗，由6月7日試業日起推出三款新品，包括「芝士拉絲熱狗腸」、「日式照燒雞串」及「低糖窩夫（配朱古力或士多啤梨醬)」，三款均一律只售$38，售完即止，絕對是抵食之選。