港島最多位影廳｜影藝旗艦戲院落戶銅鑼灣 試業推七重開幕優惠/逢周一票價劃一$40

影藝戲院即將進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場，繼青衣城及九龍城後，開設全港第3間佔地約2萬平方呎、樓高兩層的全新旗艦戲院「CINEART JP」，更是影藝戲院自2006年新鴻基中心舊址與影迷暫別後，相隔17年重返香港島。

1院設有380個座位，配合Dolby Atmos系統，為港島區內佔有最多座位之影廳

「CINEART JP」院內裝潢以影藝戲院品牌主題顏色薄荷綠作主調，配合採光十足的戲院大堂及簡約型格的等候區，別具空間感。CINEART JP共提供658個座位，包括1院設有380個座位，配合Dolby Atmos系統，為港島區內佔有最多座位之影廳，而銀幕面積更達6.8 x 15.5 米；而2院則設有278個座位，銀幕面積達6.6 x 14.5 米；兩大影廳均同時配備Barco 4K Laser投影機，完美展現大銀幕的震撼逼力。

暑假檔期即將來臨，影藝戲院在CINEART JP試業前夕宣布推出七重開幕優惠，配合第二期電子消費券即將發放，旗下3間院將推出不同優惠，讓影迷以優惠票價盡享大銀幕電影樂趣。