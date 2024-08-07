港島海逸君綽酒店自助餐同行第二位加$99！人均$307任食鮑魚/即開生蠔/麵包蟹

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café又有新自助餐優惠！8月7日中午12時開賣，2人同行只需加$99，人均$307就可以任食鮑魚、即開生蠔、蟹腳等，自助晚餐更有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，任食韓牛、魚子醬、生蠔、燕窩及芝士焗龍蝦等！即睇內文了解詳請。

星期六日及公眾假期HK$498+HK$99/2位，連服務費HK$697/2位，平均HK$348.5/位 （原價HK$1,096/2位）（已包括原價加一服務費）

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café呈獻「鮑魚、麵包蟹、生蠔、蟹腳」海鮮盛宴自助午餐，讓您細嘗來自海洋的鮮味，愛好海鮮的您絕對不容錯過！精選推介有凍海鮮盤的新鮮即開生蠔、蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司，以及多款滋味熱葷如避風塘炒麵包蟹、薑蔥炒麵包蟹、椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚、燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚、燒羊脾、天婦羅及即煮喇沙湯麵將無限量供應。最後，不能錯過多達15款的精美甜品以及12款口味的Mövenpick雪糕，滿足您對甜點的渴望。*無限暢飲精選啤酒及汽水（食物款式輪流供應）

咖啡廳以海鮮為主題，推出「韓牛、魚子醬、生蠔、燕窩滋味四重奏」海鮮自助晚餐。精選包括韓牛壽司、海膽魚子醬焗蠔、海膽魚子醬焗鮑魚、花膠燴牛尾、芝士焗龍蝦、椒鹽鮑魚、焗海膽魚子醬蟹肉酥盒、海膽醬天使麵、紅棗人參燉雞湯、片皮鴨等誘人菜式，帶給您無盡的美食選擇及多層次的滋味享受。

此外，凍海鮮區有新鮮即叫即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、甘甜的7寸長阿根廷蝦、帶子和油甘魚刺身等多種鮮美海鮮。最後少不了超過20款令人垂涎的甜點，必食推介有燕窩

白桃奶凍、熱情果法式焦糖燉蛋、斑蘭吉士魚子醬撻、焙茶木糠布甸、燕窩蛋撻及12種口味的 Mövenpick 雪糕。*無限暢飲精選生啤、汽水、咖啡及茶（食物款式輪流供應）

*星期一至五20:00限定：「法式橙酒班㦸表演」。

*星期六、日及公眾假期20:00限定：「巨型Mövenpick雪糕火焰雪山表演」。

*星期五至日及公眾假期限定：原條黃鰭吞拿魚席前解體表演

【KKday快閃限量搶 –第二位加HK$199 「韓牛、魚子醬、生蠔、燕窩滋味四重奏」海鮮自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 22:00）

KKday 優惠: 星期一至四HK$738+HK$199/2位，連服務費HK$1,085/2位，平均HK$542.5/位 （原價HK$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期HK$798+HK$199/2位，連服務費HK$1,157/2位，平均HK$578.5/位 （原價HK$1,756/2位）（已包括原價加一服務費）

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優惠期 (預訂期) ：2024年8月7日12:00至8月13日23:59

用餐日期：2024年 8月8日至9月30日（9月18日除外）

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

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